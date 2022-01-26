Пять историй, героям которых удалось выжить в экстремальных ситуациях

Выживание в экстремальных условиях требует от человека выдержки и непоколебимой веры в то, что не бывает безвыходных положений. Представляем пять историй, героям которых удалось выйти победителями из сложнейших ситуаций.











Рекордная высота, после падения с которой человеку удавалось выжить, — 10 160 метров. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннесса и принадлежит Весне Вулович, единственной выжившей после авиакатастрофы 26 января 1972 года. Она не только выздоровела, но и хотела снова вернуться к работе — страха полетов у нее не возникло, потому что сам момент катастрофы она не помнила.



24 августа 1981 года 20-летняя Лариса Савицкая и ее муж летели из свадебного путешествия на самолете Ан-24 из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск. В небе на высоте 5220 метров их самолет столкнулся с Ту-16. Лариса Савицкая стала единственной из 38 человек, кто выжил.



На обломке самолета размером три на четыре метра она летела в свободном падении на протяжении 8 минут. Ей удалось добраться до кресла и вжаться в него. Позже женщина утверждала, что в этот момент вспомнила эпизод из итальянского фильма «Чудеса еще случаются», где героиня выживает в схожих условиях. Спасательные работы велись не слишком активно. Для всех жертв авиакатастрофы уже даже были вырыты могилы.

На маленьком плоту

Начитанный юнга

Папина дочка

Наедине со снегом