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Могут ли лишить прав за употребление алкоголя в припаркованном автомобиле



Наверняка каждый автомобилист хотя бы раз задумывался над вопросом о том, а лишат ли его прав, если он начнет употреблять спиртное в припаркованной машине. Считается ли нахождение нетрезвого автомобилиста в салоне «управлением транспортным средством» и какие еще могут быть подводные камни в случае распития спиртного в салоне машины? Попробуем разобраться в этом непростом вопросе.

Могут ли оштрафовать? /Фото: amurmedia.ru.

Могут ли оштрафовать? /Фото: amurmedia.ru.

 

Вопрос о том, зачем в принципе употреблять алкогольные напитки находясь в салоне автомобиля, мы опустим. Поговорим о ситуации в «вакууме». Каждый автомобилист прекрасно осведомлен о том, что управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. В противном случае автомобилиста ждет ответственность по печально известной части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. А именно за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на управление ТС до 2 лет. Серьезное наказание, вот только теперь было бы неплохом вспомнить о том, что именно считается тем самым «управлением» транспортным средством.
С алкоголем лучше на пушечный выстрел к машине не подходить. /Фото: zr.ru.

С алкоголем лучше на пушечный выстрел к машине не подходить. /Фото: zr.ru.

 

Так вот, под управлением транспортным средством подразумевается взаимодействие с автомобилем в процессе движения. Т.е управлять тем, что стоит на месте, нельзя. Выходит, что даже автомобиль с заведенным двигателем не считается движущимся транспортным средством до тех самых пор, пока остается на месте. А это в свою очередь означает, что наказать нетрезвого автомобилиста, находящегося в салоне стоящего автомобиля, никак не получится. Ведь чисто технически даже в случае с заведенным двигателем человек не осуществляет управления ТС.


Могут притянуть по другим статьям. /Фото: zr.ru.

Могут притянуть по другим статьям. /Фото: zr.ru.

 

Само собой, все упомянутое выше не означает, что автомобиль – это подходящее место для употребления спиртных напитков. Для приема «горячительного» лучше найти куда более подходящие места. Кроме того, автомобилиста вполне могут призвать к ответственности за распитие алкоголя в транспортном средстве по другим статьям. Так, хотя машина и признается частной собственностью гражданина, употребление в ней алкоголя может быть расценено судом как распитие спиртного в общественном месте. Особенно, если подобное действо произошло где-нибудь во дворе спального района рядом с детской площадкой.
Для употребления спиртного есть более подходящие места. /Фото: artfile.ru.

Для употребления спиртного есть более подходящие места. /Фото: artfile.ru.

 

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