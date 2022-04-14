8 причёсок, которые безжалостно старят любую женщину

8 причёсок, которых дамам в элегантном возрасте лучше избегать.
Годы – не поезд, остановить невозможно. Но это отнюдь не повод унывать. Ведь приходит опыт и лучшее понимание окружающего мира. А визуально списать себе пару-тройку лет всегда можно с помощью всяких бьюти-штучек. Так что расслабьтесь, получайте удовольствие от жизни и избегайте вот этих причёсок. Уж что-что, а они безжалостно старят любую женщину.
Виктория Бэкхем – отличный примёр того, как молодит правильно подобранная причёска.
Хотите казаться моложе и свежее? Тогда прежде, чем записываться на приём к косметологу и специалистам посуровее, отправляйтесь к парикмахеру-стилисту. Только хорошему. И, если это ваш случай, поскорее избавляйтесь от одной из таких причёсок. Ведь они только прибавляют лишнего.
1. Химзавивка и обилие «фальшивых» кудрей
С возрастом кудряшки теряют свою игривость.
Сложно сказать, в каком именно возрасте игривые кудряшки теряют своё кокетство. Но в одном стилисты единогласны: дамам постарше лучше избегать обилия кудрей. Ведь с возрастом волосы становятся гораздо тоньше, и вместо модного «Голливуда» можно запросто получить на голове «одуванчик». Элегантности это точно не добавит.
2. «Шлем»
И почему так много женщин выбирают эту стрижку?
Та самая бесформенная причёска, которую по загадочным причинам предпочитают так много женщин. Не сильно короткая, но и совсем не длинная, вроде с чёлкой, а вроде и без. Одним словом, никакая. Вместо этого недоразумения стилисты предлагают выбирать стрижку с более чёткими линиями, которые добавят остроты и формы овалу лица. Ведь он с возрастом имеет свойство слегка меняться, теряя прежние контуры.
3. «Колючки»
Слишком «остро».
Несмотря на необходимость «держать форму», слишком острые, выделенные пряди – отнюдь не лучший выбор. «Восьмидесятые» уже не вернуть, а истончённые волосы с таким буйным дизайном будут выглядеть ещё тоньше.
4. Начёсы, высокие «гульки» и «ракушки»
«Ракушки» элегантны, но добавляют возраста.
Будем кратки: слишком уж ретро. Сложно выглядеть молодо и современно с таким винтажом на макушке.
5. Ретро-причёски в целом
Эти замысловатые укладки хороши только в старом кино.
Эти красивые и сложные укладки «вовнутрь», а-ля домохозяйка из 50-ых, выглядят привлекательно только в старых фильмах. А в реальности беспощадно добавляют лет.
6. Вот эта чёлка
Просто скажите «нет».
Стилисты единогласны: прямая чёлка (да ещё и прореженная) – не лучший выбор для прекрасных зрелых женщин. Если хочется покрасоваться чёлкой, то лучше выбирать косую и острую. Это добавит чертам выразительность, а овалу лица – чёткость.
7. Слишком тёмное окрашивание
«Роковые» оттенки добавляют лет.
Даже, если вы всю жизнь проходили роковой брюнеткой, почему бы не освежить образ чем-то новеньким? Тем более, на иссиня-чёрном (и просто слишком тёмном) полотне любой седой волосок будет заметен. Да и тёмные «холодные» оттенки имеют свойство делать лицо бледнее. Что взрослой коже совсем ни к чему. Лучше попробуйте тёплые тона пшеницы, карамели или светлый «каштан». И сразу заметите приятный румянец на посвежевшем личике.
8. Длинные волосы
Ну скучно же!
Нет-нет, никто не призывает обязательно обрезать косу до пояса под корень и вообще стричься «под мальчика». Но для создания элегантного «взрослого» образа стилисты советуют избегать прямых распущенных волос с пробором по центру. А всё потому, что такая причёска делает лицо бесформенным и слегка утяжеляет его нижнюю часть. С чем гравитация справляется и без посторонней помощи. Хочется сохранить длину? Тогда выбирайте лёгкие волны, «рваные» каскады, косые чёлки и акцентированные пряди возле лица – те приёмы, которые очерчивают овал и добавляют причёске динамики. А скучные «русалочьи» косы оставьте девочкам-студенткам.
Динамика и подвижность – то, что нужно!
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