8 причёсок, которые безжалостно старят любую женщину

8 причёсок, которых дамам в элегантном возрасте лучше избегать.

Виктория Бэкхем – отличный примёр того, как молодит правильно подобранная причёска.

1. Химзавивка и обилие «фальшивых» кудрей

С возрастом кудряшки теряют свою игривость.

2. «Шлем»

И почему так много женщин выбирают эту стрижку?

3. «Колючки»

Слишком «остро».

4. Начёсы, высокие «гульки» и «ракушки»

«Ракушки» элегантны, но добавляют возраста.

5. Ретро-причёски в целом

Эти замысловатые укладки хороши только в старом кино.

6. Вот эта чёлка

Просто скажите «нет».

7. Слишком тёмное окрашивание

«Роковые» оттенки добавляют лет.

8. Длинные волосы

Ну скучно же!

Динамика и подвижность – то, что нужно!