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Дедушкин совет: как сделать простое и эффективное средство от ржавчины



Ни один хозяин не захочет лишний раз сталкиваться с таким неприятным явлением, как ржавчина. Однако, коррозийные процессы, увы, начинаются сами собой под действием агрессивной внешней среды. В таких условиях очень важно помнить о том, что можно сделать для борьбы с данным процессом.

Ржавеет все. /Фото: topoboi.com.

Ржавеет все. /Фото: topoboi. com.

 

Существует множество «магазинных» средств для очистки ржавчины. К сожалению, далеко не всегда есть возможность их оперативно раздобыть. Кроме того, разнообразные преобразователи стоят каких-никаких денег. В некоторых случаях избавиться от коррозии можно при помощи приготовленного в домашних условиях из подручных ингредиентов состава. Скорее всего, все необходимое окажется у любого человека дома.
За основу берем перекись. /Фото: buzzbabble.ru.

За основу берем перекись. /Фото: buzzbabble.ru.

 

Итак, для создания кустарного преобразователя ржавчины понадобится пузырек перекиси водорода, поваренная соль и лимонная кислота. Основой для преобразователя выступает перекись. Выливать в емкость для смешивания можно 1-2 пузырька. Затем в жидкость добавляется 40-60 грамм лимонной кислоты и 2-3 чайные ложки поваренной соли. Ингредиенты тщательно перемешиваются.


Соль и лимонная кислота добавляются в перекись. /Фото: polsov.com.

Соль и лимонная кислота добавляются в перекись. /Фото: polsov.com.

 

Использовать домашний преобразователь ржавчины нужно сразу после приготовления, так как состав будет постепенно терять свои чудодейственные свойства в процессе химической реакции. Лучше всего ржавые изделия макать в жидкость полностью и оставлять в таком виде на 1-1.5 часа. Так же можно вымочить в растворе тряпку или губку и протереть составом ржавеющую поверхность. Когда ржавчина сойдет, металлическое изделие рекомендуется насухо протереть.
Окунаем и ждем. /Фото: chipmaker.ru.

Окунаем и ждем. /Фото: chipmaker.ru.

 

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