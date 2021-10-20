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20 самых полезных кухонных гаджетов

20 самых полезных кухонных гаджетов

Кухню определяют не только кухонная мебель, но и кухонные принадлежности. Но когда мы говорим о кухонных принадлежностях, то сразу представляем себе сковороды, ножи, ложки, разделочные доски. Все обыденное и знакомое. Но мы ведь живем в век инноваций и креативных решений. И многие из них способны облегчить ваш кухонный быт.

Вот подборка кухонных гаджетов, которые пригодятся на каждой кухне. Некоторые из них способны облегчить каждодневные задачи, а некоторые просто очень милые и их хочется купить.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Перед вами идеальная кухня. Ну или вот ссылка на сайт, где есть и другие кухни. Но какой бы ни была идеальной кухня, ее определяет не мебель, а кухонная утварь и приборы. Что же может пригодиться в таком идеальном интерьере?

20 самых полезных кухонных гаджетов

Регулируемый мерный стаканчик. Просто выставьте нужный объем и вам не придется использовать кучу чашек и кружек.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Держатель чайных пакетиков в виде улитки. Это не полезно, но так мило.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Авокадорезка. Чтобы нарезать авокадо идеальными кубиками.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Дословно – страж ваших пальцев. С этим гаджетом вы можете не бояться порезаться.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Резатель масла. Всего в одно нажатие вы получите ровный квадратик масла на ваш бутерброд.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Тарелка для хлопьев с молоком. Теперь ваши хлопья всегда будут хрустящими, а не размокшими и мягкими.


20 самых полезных кухонных гаджетов

Фигурная вафельница. Ваши дети будут обожать такие оригинальные вафли.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Яйцеварка. Варит яйца быстро и легко.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Яичный сепаратор. Наверное нет более оригинального способа отделить белки от желтков.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Держатель для планшета на холодильник. Можно готовить и смотреть кулинарное шоу или фильм.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Еще одно милое изобретение – держатель для зубочисток в форме ежика.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Тостер Дарт Вейдер. Да прибудет с тобой сила.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Держатель пакетиков. Гениальное изобретение.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Овощечистка для кукурузы. Можно настругать в салат свежей кукурузы, а не покупать консервированную.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Вы знаете, как сделать идеальную яичницу? С помощью этого девайса.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Оригинальная форма для выпечки.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Господин Чай. Очень полезный парень.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Ловушка для очисток. Очень удобно.

20 самых полезных кухонных гаджетов

Кубики в виде акульих плавников, которые можно сделать с помощью этой потрясающей формочки.

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