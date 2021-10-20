20 самых полезных кухонных гаджетов
Кухню определяют не только кухонная мебель, но и кухонные принадлежности. Но когда мы говорим о кухонных принадлежностях, то сразу представляем себе сковороды, ножи, ложки, разделочные доски. Все обыденное и знакомое. Но мы ведь живем в век инноваций и креативных решений. И многие из них способны облегчить ваш кухонный быт.
Вот подборка кухонных гаджетов, которые пригодятся на каждой кухне. Некоторые из них способны облегчить каждодневные задачи, а некоторые просто очень милые и их хочется купить.
Перед вами идеальная кухня. Ну или вот ссылка на сайт, где есть и другие кухни. Но какой бы ни была идеальной кухня, ее определяет не мебель, а кухонная утварь и приборы. Что же может пригодиться в таком идеальном интерьере?
Регулируемый мерный стаканчик. Просто выставьте нужный объем и вам не придется использовать кучу чашек и кружек.
Держатель чайных пакетиков в виде улитки. Это не полезно, но так мило.
Авокадорезка. Чтобы нарезать авокадо идеальными кубиками.
Дословно – страж ваших пальцев. С этим гаджетом вы можете не бояться порезаться.
Резатель масла. Всего в одно нажатие вы получите ровный квадратик масла на ваш бутерброд.
Тарелка для хлопьев с молоком. Теперь ваши хлопья всегда будут хрустящими, а не размокшими и мягкими.
Фигурная вафельница. Ваши дети будут обожать такие оригинальные вафли.
Яйцеварка. Варит яйца быстро и легко.
Яичный сепаратор. Наверное нет более оригинального способа отделить белки от желтков.
Держатель для планшета на холодильник. Можно готовить и смотреть кулинарное шоу или фильм.
Еще одно милое изобретение – держатель для зубочисток в форме ежика.
Тостер Дарт Вейдер. Да прибудет с тобой сила.
Держатель пакетиков. Гениальное изобретение.
Овощечистка для кукурузы. Можно настругать в салат свежей кукурузы, а не покупать консервированную.
Вы знаете, как сделать идеальную яичницу? С помощью этого девайса.
Оригинальная форма для выпечки.
Господин Чай. Очень полезный парень.
Ловушка для очисток. Очень удобно.
Кубики в виде акульих плавников, которые можно сделать с помощью этой потрясающей формочки.
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