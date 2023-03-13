12 способов проверить качество одежды

Как часто бывает, вы нашли платье нужного цвета и формы, и цена при этом не «кусается». Но прежде чем вы поспешите расплатиться за покупку, попробуйте ее изучить, чтобы оценить ее качество. Качественная одежда дольше носится, более удобна и приятна в носке. Вот несколько способов, как можно проверить насколько качественной является одежда.



1. Чтобы быстро оценить качество одежды, посмотрите на ткань при ярком свете.

2. Проделайте тест, скомкав ткань.

3. Слегка потяните ткань.

4. Избегайте открытых молний.

5. Проверьте, чтобы у юбок и брюк был достаточный подгиб.

6. У хорошо пошитых брюк должен быть французский шов.

7. Проверяйте этикетку по уходу за изделием.

8. Проверьте, чтобы рисунок совпадал по швам.

9. Проверьте швы, чтобы убедиться, что нитки совпадают.

10. Проверьте пуговицы и петли для пуговиц

11. Слегка потяните швы, чтобы увидеть пробелы между строчек.

12. Подкладка – всегда хороший признак.