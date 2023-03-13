12 способов проверить качество одежды

Как часто бывает, вы нашли платье нужного цвета и формы, и цена при этом не «кусается». Но прежде чем вы поспешите расплатиться за покупку, попробуйте ее изучить, чтобы оценить ее качество. Качественная одежда дольше носится, более удобна и приятна в носке. Вот несколько способов, как можно проверить насколько качественной является одежда.
1. Чтобы быстро оценить качество одежды, посмотрите на ткань при ярком свете.
Вот пример двух разных шелковых блузок, рассматриваемых при ярком свете. Чем толще материал, тем выше качество.
2. Проделайте тест, скомкав ткань.
Скомкайте ткань в кулаке, подержите несколько секунд и отпустите. Ткань осталась смятой или быстро разгладилась? Если она осталась смятой после того, как вы подержали ее в руках, она вряд ли выдержит испытание временем.
3. Слегка потяните ткань.
Немного потяните ткань и отпустите ее. Это особенно хорошо видно на юбке или нижней части платья. Посмотрите, сохранила ли ткань форму или материал видоизменился.
4. Избегайте открытых молний.
Молния на одежде должна быть плоской и закрыта планкой, за исключением случаев, когда она является элементом дизайна. Кроме того, строчка, которая держит молнию, должна подходить к ткани.
5. Проверьте, чтобы у юбок и брюк был достаточный подгиб.
Если у вас высокий рост, то вероятно вы знаете, что дополнительный припуск на ткани может существенно помочь удлинить изделие. Обычно на прямых юбках, сделанных из плотного материала, должен быть подгиб 4 – 5 см, а у конических юбок – около 3-4 см.
6. У хорошо пошитых брюк должен быть французский шов.
Французский шов – самый распространенный способ обработки швов у дизайнеров, так как необработанный край ткани спрятан в обработанном шве.
7. Проверяйте этикетку по уходу за изделием.
Натуральные ткани, такие как шелк, хлопок и шерсть лучше противостоят износу, чем синтетические материалы.
8. Проверьте, чтобы рисунок совпадал по швам.
Проверьте боковые швы на блузке и вокруг карманов, чтобы сразу понять, является ли изделие качественным или нет. Чтобы совместить рисунок в клетку или горизонтальную полосу, может потребоваться дополнительная ткань, что повышает цену изделия.
9. Проверьте швы, чтобы убедиться, что нитки совпадают.
Качественные расстрочные швы должны быть прямыми, сделанными нитками такого же цвета, с большим количеством стежков на один сантиметр.
10. Проверьте пуговицы и петли для пуговиц
Петли для пуговиц должны быть плотно обметаны и аккуратно прорезаны. Посмотрите на пуговицу и убедитесь в том, что она плотно пришита, а нитки не торчат.
11. Слегка потяните швы, чтобы увидеть пробелы между строчек.
Изделия хорошего качества имеют большое количество стежков на сантиметр, и у них более плотные швы, что предотвращает расхождение.
12. Подкладка – всегда хороший признак.
У хорошо пошитого пиджака подкладка сделана из качественного материала, и она достаточно просторная, что позволит вам комфортно сидеть, двигать руками и наклоняться.
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