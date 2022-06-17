Секреты индустрии быстрого питания

Сети фастфудов стараются продать нам больше еды, за меньшие деньги. Мы думаем, что это хорошо и выгодно, но это не совсем так. Вот некоторые из секретов, которые индустрия быстрого питания не хочет, чтобы вы знали.











1. Фаст-фуд предназначен для быстрого съедания.



Сигналу «Я наелся» требуется 20 минут, чтобы добраться от вашего живота до мозга. Таким образом, чем быстрее вы едите, тем больше пищи вы съедите, пока не насытитесь.







2. Фаст-фуд не нуждается в долгом пережевывании.



Еще один трюк, который заставит вас съесть больше: полные люди пережевывают свою еду 11,9 раз перед тем как проглотить, а худые — 14,8 раз, согласно одному исследованию. Фастфуд, как правило, жуется очень быстро.







3. Сегодняшняя еда содержит больше калорий, чем пища 1980-х годов.



Фактически, мы теперь потребляем в два раза больше калорий в кафе и ресторанах, чем 30 лет назад. Посмотрите, как сильно изменилась наша пища:



Пицца: на 70 процентов больше калорий.

Чизбургер: на 75 процентов больше калорий.

Картофель фри: на 190 процентов больше калорий.







4. Ваша газировка может быть грязнее, чем туалет.



Машины для льда и газировки, как известно, трудно чистить, что делает их настоящими чашками Петри.







5. Ваше мясо химически очищено.



Химические вещества, которые мы обычно связываем с очисткой, целенаправленно вводят в мясо быстрого питания.

Зачем? Соединения, такие как гидроксид аммония, могут убить кишечные палочки и другие организмы. Они также снижают кислотность мяса и других продуктов, что затрудняет выживание патогенов. Безопасна ли такая практика? Министерство сельского хозяйства США говорит «да». Идея съесть химически промытый гамбургер звучит хорошо? Не особо.6. Гриль – фальшивка.Полоски гриля на фаст-фуд-гамбургерах и курице служат для того, чтобы заставить нас думать, что мясо было приготовлено на настоящем гриле. Эти маркировки, скорее всего, были уже нанесены на заводе с помощью красителей. Для завершения иллюзии добавляются ароматизаторы дыма и угля . 7. Некоторый фаст-фуд выглядит слишком хорошо для своего возраста.В 2010 году нью-йоркский фотограф Салли Дэвис поставил гамбургер из McDonald’s и картофель фри в банку. Пять месяцев спустя еда по-прежнему выглядела съедобной, без намека на плесень.8. В салате больше ингредиентов, чем вам кажется.В наши дни многие сети быстрого питания предлагают салаты. Но не все открывается вашим глазам при виде салата. Как насчет пропиленгликоля? Многие сети фастфудов очищают свои салаты этим химическим веществом, чтобы сохранить зелень хрустящей.9. Ваш кофе может испортить вам настроение.Чашки из пенополистирола могут выделять стирол, нейротоксин, который может вызвать депрессию и потерю концентрации.10. Овсянка в Макдональдс – не самая здоровая пища в их меню.Каша с 32 граммами сахара – это больше, чем упаковка M&Ms. Нет ничего здорового чтобы начинать свой день с высокого уровня сахара . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)