Супер способ выращивания огурцов в бочках

Есть несколько способов выращивания огурцов — стандартный на огороде на большом участке, в теплицах, а также способ, который идеально подходит тем, кто ограничен в свободном пространстве. Получить богатый урожай огурцов можно, выращивая их в бочках.
При выращивании огурцов таким способом особое внимание следует уделить наполнению мобильных грядок: они должны быть питательными и теплыми. 1/3 часть бочек рекомендуется заполнить сеном, смешанным с опилками и небольшим количеством птичьего помета (подстилка с куриного дворика). 1/3 часть — полуперепревшим компостом, и верхнюю часть — рыхлой плодородной почвой. Бочка с таким наполнением будет питать и греть огурцы до поздней осени.
В бочке объемом 100 литров можно выращивать не более пяти растений, оптимальное количество — 3.
При посадке заглубляйте рассаду, не доходя 1,5-2 см до нижних листочков.
Чтобы процессы перепревания органических веществ протекали быстрее, можно добавить в почву ЭМ-препараты.
Для высадки рассады сделайте в почве углубление. Вокруг рассады сделайте небольшую лунку, в которую будет наливаться вода при поливе, при этом приствольная область будет оставаться сухой.
Для защиты огурцов от холодов сделайте небольшой парник на металлических дугах.
Такой способ выращивания огурцов позволит получить богатый урожай на минимальной площади.
Подробно о способе выращивания огурцов в бочках можно посмотреть на видео:
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