Супер способ выращивания огурцов в бочках

Есть несколько способов выращивания огурцов — стандартный на огороде на большом участке, в теплицах, а также способ, который идеально подходит тем, кто ограничен в свободном пространстве. Получить богатый урожай огурцов можно, выращивая их в бочках.



При выращивании огурцов таким способом особое внимание следует уделить наполнению мобильных грядок: они должны быть питательными и теплыми. 1/3 часть бочек рекомендуется заполнить сеном, смешанным с опилками и небольшим количеством птичьего помета (подстилка с куриного дворика). 1/3 часть — полуперепревшим компостом, и верхнюю часть — рыхлой плодородной почвой. Бочка с таким наполнением будет питать и греть огурцы до поздней осени.

В бочке объемом 100 литров можно выращивать не более пяти растений, оптимальное количество — 3.

При посадке заглубляйте рассаду, не доходя 1,5-2 см до нижних листочков.







Чтобы процессы перепревания органических веществ протекали быстрее, можно добавить в почву ЭМ-препараты.

Для высадки рассады сделайте в почве углубление. Вокруг рассады сделайте небольшую лунку, в которую будет наливаться вода при поливе, при этом приствольная область будет оставаться сухой.







Для защиты огурцов от холодов сделайте небольшой парник на металлических дугах.

В качестве покрытия используйте дышащий нетканый материал.Такой способ выращивания огурцов позволит получить богатый урожай на минимальной площади.Подробно о способе выращивания огурцов в бочках можно посмотреть на видео: