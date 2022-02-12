Походный складной стол своими руками

Основные этапы работ

Но если нужно выполнить работы за пределами мастерской, то вам пригодится складной столик, который складывается в «чемодан».В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать такой столик своими руками. Для сборки потребуются доски и фанера.круглую трубу;резьбовую шпильку;шайбы с гайками;накладные защелки.Своим личным опытом изготовления и сборки складного рабочего стола поделился с нами автор YouTube канала.Первым делом необходимо будет изготовить ножки стола. В данном случае они будут спаренными. Всего нам потребуется две пары ножек.Сначала изготавливаем первую пару ног: отпиливаем по размеру доски и высверливаем в них отверстия. В нижней части соединяем с помощью резьбовой шпильки, а в верхней — крепится дощечка из фанеры.В верхней части также надо дополнительно просверлить отверстия для установки стальной круглой трубы — для крепления к столешнице.По такому же принципу изготавливается вторая пара ножек. Только она должна быть меньше по ширине, чем первая (смотрите фото ниже).Столешницу вырезаем из листа фанеры. По бокам прикручиваем к ней доски, в которых высверливаем по два отверстия по краям для установки трубы.Укладываем между досками опорные ножки.По торцам столешницы прикручиваем дощечки из фанеры, которые также будут выступать в роли ограничителей.В столешнице высверливаем отверстия для установки струбцин. Если планируете пользоваться дисковой пилой, то дополнительно можно прорезать паз в центральной части.По торцам прикручиваем накладные защелки, которые будут фиксировать ножки, когда они находятся в разложенном состоянии.В целом, конструкция получилась довольно практичная.Рабочий стол быстро складывается в «чемодан», который удобно таскать с собой и хранить в мастерской.Пошаговый процесс изготовления складного столика рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.