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Походный складной стол своими руками

Походный складной стол своими руками

Но если нужно выполнить работы за пределами мастерской, то вам пригодится складной столик, который складывается в «чемодан».

Походный складной стол своими рукамиВ сегодняшней статье мы расскажем, как сделать такой столик своими руками. Для сборки потребуются доски и фанера.
Из дополнительных материалов нужно будет подготовить:
круглую трубу;
резьбовую шпильку;
шайбы с гайками;
накладные защелки.
Своим личным опытом изготовления и сборки складного рабочего стола поделился с нами автор YouTube канала.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет изготовить ножки стола. В данном случае они будут спаренными. Всего нам потребуется две пары ножек.
Сначала изготавливаем первую пару ног: отпиливаем по размеру доски и высверливаем в них отверстия. В нижней части соединяем с помощью резьбовой шпильки, а в верхней — крепится дощечка из фанеры.
Походный складной стол своими руками
Походный складной стол своими руками

В верхней части также надо дополнительно просверлить отверстия для установки стальной круглой трубы — для крепления к столешнице.
По такому же принципу изготавливается вторая пара ножек. Только она должна быть меньше по ширине, чем первая (смотрите фото ниже).
Походный складной стол своими руками
Столешницу вырезаем из листа фанеры. По бокам прикручиваем к ней доски, в которых высверливаем по два отверстия по краям для установки трубы.

Укладываем между досками опорные ножки.

По торцам столешницы прикручиваем дощечки из фанеры, которые также будут выступать в роли ограничителей.
Походный складной стол своими руками
Походный складной стол своими руками
В столешнице высверливаем отверстия для установки струбцин. Если планируете пользоваться дисковой пилой, то дополнительно можно прорезать паз в центральной части.
Походный складной стол своими руками

По торцам прикручиваем накладные защелки, которые будут фиксировать ножки, когда они находятся в разложенном состоянии.
Походный складной стол своими руками
В целом, конструкция получилась довольно практичная.
Рабочий стол быстро складывается в «чемодан», который удобно таскать с собой и хранить в мастерской.
Походный складной стол своими руками
Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления складного столика рекомендуем посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.

 

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