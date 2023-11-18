С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Все перечисленные доводы не убедительны«Шапочку из фольг...
  • Алексей
    Фото разных женщинВизажист меняет л...
  • Люда Мусатова
    Потрясающее преображение! Гениальный мастер!Визажист меняет л...

Кто были первыми телохранителями в истории

Кто охранял римских цезарей? И главное: как охранял? Вопрос не праздный, ведь порой именно преторианская гвардия представляла наибольшую опасность для императоров, которым служила.

Кто были первыми телохранителями в истории


Убийство Калигулы. Гравюра Г. Мокетти. 1810 г.

Понятие «преторианцы» давно стало нарицательным. Обычно так говорят о личной охране диктатора, о войсках, служащих опорой насильственной, основанной на принуждении, власти. Между тем, как рассказывает книга британского историка Гая де ла Бедойере, когда-то это понятие было вполне конкретным.

Кто были первыми телохранителями в истории

Преторием называлась палатка полководца и место, где она стояла, в лагере римских войск. Отсюда возникло и название гвардии императора — преторианцы. Это были, как их называет историк, первые телохранители в истории.

Привилегии приближенных


Создал преторианскую гвардию император Октавиан Август. Вначале это были 9 когорт по 1000 солдат в каждой. Когорты смешанные, то есть в их состав входили и всадники, и пехотинцы. Три когорты находились в самом Риме, остальные — в окрестностях. Преторианцы единственные могли носить оружие в Риме. Они несли стражу вокруг дворца императора, сопровождали его, когда он выходил в город, принимал участие в публичных празднествах и религиозных церемониях. Кроме того, они участвовали в военных кампаниях вместе с императором. Командовали гвардией назначаемые императором префекты претория.

Кто были первыми телохранителями в истории

Преторианцы. Фрагмент триумфальной арки в Риме. 51-52 гг. н. э.

У преторианцев было множество привилегий. Служили они не 20-25 лет, как в регулярных римских войсках, а около пятнадцати. Их жалованье (стипендиум) более чем в два раза превышало жалованье рядового легионера. Кроме того, преторианцам время от времени выплачивали большие суммы — по случаю «круглых» юбилеев правления императора, рождения наследника, его совершеннолетия, одержанных Римом побед, а самое главное — при восшествии на престол (иначе добиться расположения преторианцев было весьма трудно)…

Преторианская гвардия была лучше экипирована. Только преторианцы могли использовать «императорский пурпур», например, носить пурпурные тоги при несении караула в императорском дворце. Оружие было богато украшено золотом и серебром, парадный шлем венчал пышный гребень. Для них были выстроены специальные казармы в Риме, даже чеканились монеты в их честь.

Чеканить эти монеты приходилось еще и потому, что аппетиты преторианцев росли буквально с каждым императором. Калигула, став цезарем, выплатил каждому гвардейцу 5 тысяч денариев — вдвое больше, чем правивший до него Тиберий. После того, как Калигула был убит заговорщиками-преторианцами и гвардия провозгласила императором Клавдия, и тот обещал каждому преторианцу 15 тысяч сестерциев (это примерно 4 тысячи денариев). Собрать такую сумму было нереально, и следующий претендент Пертинакс еще раз уменьшил ставки: 12 тысяч сестерциев. Но и из этой суммы набрал лишь половину. И недовольные преторианцы убили Пертинакса, которого сами возвели на престол за три месяца до этого, отрезали ему голову и носили ее по Риму.

Кто были первыми телохранителями в истории

Объявление императора Клавдия Лоуренс Альма-Тадема

Ясно, что после этого ставки снова взлетели. В 193 году преторианцы фактически выставили верховную власть на аукцион. Сульпициан, тесть убитого императора Пертинакса, предложил каждому гвардейцу 20 тысяч сестерциев. Но его победил Дидий Юлиан, обещавший больше — 25 тысяч сестерциев, небывалую по тем временам сумму, жалованье солдата за несколько лет. Но за два последующих месяца Юлиан так и не смог расплатиться с преторианцами, поэтому его никто не защищал, когда сенат низложил императора, отдав предпочтение еще одному его сопернику, полководцу Луцию Септимию Северу.

Британский историк во всех подробностях описывает в книге «Преторианцы» своеволие и всевластие преторианской гвардии, возводившей на престол и свергавшей императоров, наводившей страх, грабившей и избивавшей граждан Рима. И, в конце концов, давшей Риму одного из императоров. Им стал Марк Опеллий Макрин в 217 году. Впрочем, стать во главе империи мог почти на два века раньше другой командующий преторианской гвардией — Сеян. Он был фаворитом императора Тиберия и в его отсутствие фактически правил страной. И как будто замышлял уже, так сказать, «официальный» захват власти. Но Тиберию удалось поставить во главе преторианцев верного человека, и Сеян, лишившись поддержки, был приговорен к казни.

Как главный телохранитель стал императором


То, что не сумел он, сделал командующий преторианцами в начале III века н. э. Макрин. В результате заговора против императора Каракаллы тот был убит одним из телохранителей, и армия провозгласила Макрина императором. Но полководцем он был никудышным, а римлянам приходилось тогда вести многочисленные войны — прежде всего, с парфянами и армянами. Солдаты, надеявшиеся на богатые трофеи в случае победы, которую никак не удавалось одержать, были разочарованы. Кроме того, Макрин жил не в Риме, а в Антиохии — богатом, но провинциальном городе на территории сегодняшней Турции. Когда в центре империи начались волнения, Макрин пытался, переодевшись в простого солдата, добраться до Рима, но был узнан, схвачен и убит.

Все эти «безобразия», инициаторами, организаторами и участниками которых были преторианцы, закончились лишь в IV веке, после того, как император Константин разбил узурпатора Максенция. Тот захватил власть в Риме с помощью преторианцев. И естественно, что Константин Великий распустил преторианскую гвардию, а ее казармы в Риме были разрушены как «постоянное гнездо мятежей и разврата».

Кто были первыми телохранителями в истории

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх