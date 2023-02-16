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Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

«Маленькие радости» – великолепные иллюстрации, созданные турецким художником Эддой Кабан (Eda Kaban). В её работах оживают настолько искренние и позитивные ситуации из повседневной жизни людей, глядя на которые нельзя не улыбнуться. Ведь, по мнению автора, счастье состоит из мелочей и кроется в деталях.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Стоп!

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Любимая мама.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Гармония.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Я люблю тебя.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Тайм Сквер.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Кофе-брейк.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Велопрогулка по лесу.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Яркое платье.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Хорошее начало дня.

А вот шуточные работы Анжелы Джерих переносят зрителя во времена Советского Союза, когда жизнь была совсем другой, но от того не менее прекрасной. И совсем неудивительно, что эти искренние и душевные картины вызывают не только ощущение ностальгии по прошлому, но и дарят улыбку, заряжая позитивом на весь день.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Первый макияж.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Выходной.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Летний день.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Восхитительный ужин.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Сладкий сон.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Время купания.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Встреча подруг.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Найти уверенность и благополучие.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

День влюблённых.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Предновогодние покупки.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Первый поцелуй.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Будильник.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Роман на крыше.

Маленькие радости: жизненные ситуации в иллюстрациях

Дамы, он один!

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