Чтобы добавить квартире или дому уюта, желательно продумать декоративное оформление пространства до мелочей, например, сделать поделки из природного материала своими руками. Такие детали позволят сделать пусть и красивое, но изначально «пустое» жилое помещение более домашним, теплым и комфортным. Красивые поделки из природных материалов особенно незаменимы для интерьера в стиле эко, но и в любом другом дизайнерском замысле найдется место для самодельных украшений.

Поделки из природного материала своими руками: многообразие материалов

Чаще всего делают поделки из природного материала летом и осенью, поскольку именно в это время можно найти множество полезных мелочей практически под ногами. Однако некоторые материалы доступны в любое время года, поэтому ни холодная зима, ни ранняя весна не должны стать препятствием на пути к творчеству.

Дерево

Деревянные поделки всегда найдут достойное место в интерьере, причем по форме они могут быть крайне разными, поскольку используется дерево в его различных вариациях:

Прутики и веточки – самое доступное средство для создания поделок. Из них можно выполнять фигурки животных, звездочки, сердечки и вообще любые формы, что очень увлекает детей. Сухими веточками и палочками можно украсить рамку для фото или зеркала, а также оформить панно, заполняя ими определенный силуэт. Интересное кашпо для цветов в эко стиле получается из палочек, связанных между собой.

Держатель для фотографий и открыток из веток