Чтобы добавить квартире или дому уюта, желательно продумать декоративное оформление пространства до мелочей, например, сделать поделки из природного материала своими руками. Такие детали позволят сделать пусть и красивое, но изначально «пустое» жилое помещение более домашним, теплым и комфортным. Красивые поделки из природных материалов особенно незаменимы для интерьера в стиле эко, но и в любом другом дизайнерском замысле найдется место для самодельных украшений.
Поделки из природного материала своими руками: многообразие материалов
Чаще всего делают поделки из природного материала летом и осенью, поскольку именно в это время можно найти множество полезных мелочей практически под ногами. Однако некоторые материалы доступны в любое время года, поэтому ни холодная зима, ни ранняя весна не должны стать препятствием на пути к творчеству.
Дерево
Деревянные поделки всегда найдут достойное место в интерьере, причем по форме они могут быть крайне разными, поскольку используется дерево в его различных вариациях:
- Прутики и веточки – самое доступное средство для создания поделок. Из них можно выполнять фигурки животных, звездочки, сердечки и вообще любые формы, что очень увлекает детей. Сухими веточками и палочками можно украсить рамку для фото или зеркала, а также оформить панно, заполняя ими определенный силуэт. Интересное кашпо для цветов в эко стиле получается из палочек, связанных между собой.
Держатель для фотографий и открыток из веток
Сердце из сухих деревянных палочек
Ваза для цветов в эко-стиле
- Спилы деревьев и «пеньки» также представляют широкий простор для творчества. Из них можно выполнять предметы побольше, например, часы, шкатулки или подставки под карандаши. Такая работа требует мужских рук и навыков работы с инструментами, но и женщины могут использовать спилы при создании декоративных украшений. Спилы небольших веток можно склеивать между собой, создавая различные поделки. Симпатичные подвески получаются, если привязать к большому основанию по периметру маленькие спилы на веревках. Таким же способом стоит оформить старый торшер или люстру.
Панно из коры дерева
Настенная миниатюра «Домики»
Подвесная этажерка с деревянными полками
Декоративная надпись на дощечках
Часы из дерева
- Кора и береста – более сложные материалы в плане создания шедевров. Различные корзинки и шкатулки из бересты – это всегда произведения искусства, но научиться их делать очень непросто. На коре деревьев можно создавать миниатюрные картины, дополняя «рисунок» коры подходящими деталями.
Камушки
Из камней разного цвета и формы получаются отличные поделки. Можно выполнить удобный коврик, подставку под горячее, декоративное панно или оригинальную статуэтку.
Декоративное панно из камней
Совет! Самой большой популярностью среди камней пользуется галька, поскольку у нее есть плоские участки, за счет чего она очень легко прикрепляется к основе с помощью клея.
Даже обычные раскрашенные камешки смотрятся очень ярко и весело, а если еще создать из них композицию, получится уникальный предмет интерьера. Некоторые дизайнеры используют гальку для оформления вертикальных или горизонтальных поверхностей в квартире, например, части стен, каминов и подоконников.
Украшение камнями в сервировке стола
Крючки для полотенец
Декор интерьера с использованием камней
Интересная идея для декора
Плоды и семена
С уроков труда в начальной школе все помнят детские поделки из природного материала, для которых использовались шишки, желуди, скорлупа орехов, семечки, кофейные зерна и т.д. Вместе с детьми из этих знакомых всем материалов можно создать достойный декоративный аксессуар для дома. Чаще всего из плодов и семян делают миниатюрные фигурки или объемные картины. Если прикрепить различные плоды к «букету» из сухих веточек, можно достойно заменить новогоднюю елку.
Овощная ваза
Совет! Любой собранный природный материал (гальку, шишки или деревянные палочки) перед созданием самодельных шедевров стоит просушить. Если детали будут влажными, срок службы поделки сильно сократится.
Подсвечники из цитрусовых
Цветок из бобовых
Листья и цветы
Опавшие листья различных расцветок и сухие цветы делают возможным создание ярчайших букетов, композиций и декоративных венков. Такие осенние поделки из природного материала хорошо сочетаются не с обычными вазами, а с оригинальными емкостями: коркой арбуза, скорлупой кокоса или оболочкой тыквы. Чтобы украсить праздничный стол, можно всего лишь дополнить такие осенние композиции свечами, спелыми овощами и фруктами. Листья и мох используются для создания аппликаций, причем иногда получается такая красота, что не грех заменить ей картину современного художника.
Аппликации из листьев и цветов
Аппликации из листьев и цветов
Композиция из листьев
Аппликация «Бабочки» из листьев
Ракушки
Еще одним уникальным материалом для создания поделок своими руками являются ракушки. Отдельные экземпляры уже сами по себе представляют особый интерес в плане декоративности, а уж изделия из них не оставят равнодушными никого. Если вам повезло собрать коллекцию ракушек на море, не оставляйте их в мешочке, а представьте на всеобщее обозрение, оформив картину или подвеску в морском стиле.
Декор из ракушек
Декоративный венок из ракушек
Ракушки в позолоте
Композиция из ракушек в виде сердца
Отделка ракушками кашпо
Ракушки — декоративное украшение свечей
Ловец снов
Мобиль из ракушек
Перья
Перья обычно используются в качестве составляющих в других поделках: ими оформляют хвосты, прически или стволы деревьев. Но и отдельно их можно использовать, если связать в небольшие «букеты» и поставить в прозрачные емкости. Такой «птичий» декор привнесет в интерьер свежие эмоции.
Перьевой абажур
Абажуры из перьев
Перьевой декор стен
Инсталляция из перьев
Торшер, украшенный перьями
Люстры, отделанные перьями
Мастер-классы по изготовлению
Сделать поделку из природного материала довольно просто, поскольку этому начинают учить еще в школе. Если постараться, можно создать настоящее произведение искусства. Ниже опишем подробности изготовления некоторых красивых мелочей.
Красочное панно
Интересное панно можно сделать из различных природных материалов. Для него подойдут и сухие листья, и солома, и скорлупа орешков, и сухоцветы. Сам сюжет может быть абсолютно любым. Панно создается следующим образом:
- Сначала оформляют рамки, которыми могут выступать коряги оригинальных форм или несколько веточек, связанных между собой. Панно может быть круглым, в этом случае в качестве рамки может выступать лоза.
- Основанием для панно служит мешковина или обычная бумага. В некоторых случаях можно сделать сеточку из соломы, намеренно оставляя пустые пространства в картине.
- Из листьев, цветов и других имеющихся природных материалов можно создавать композицию, а в случае с основанием из соломы интересным решением будет вплетение элементов в уже созданную решетку.
- Последним этапом будет создание крепежа (из веревки или проволоки), с помощью которого панно можно будет повесить на стену.
Панно из ветвей и травы
Цветочные горшочки из яичной скорлупы
Миниатюрные вазоны получаются из яичной скорлупы, правда, эта работа требует большой аккуратности из-за хрупкости материала:
- Сначала необходимо взломать сырое яйцо и вылить все содержимое в миску. Края можно выдолбить ровно, а можно оставить осколочными.
- Далее решаем проблему устойчивости будущей вазы. Для этих целей подойдет либо подставка для яйца, либо упаковка от них. Если не планируется использование других приспособлений, можно воспользоваться пластилином, который скатывают в жгутик и обвязывают дно будущей вазы.
- После оформления емкости можно заселять ее жильцами. Она может выступать и вазой, где небольшие полевые цветы будут стоять в воде, и горшком, куда можно посадить зелень, мох или маленькие суккуленты.
Горшочки из яичной скорлупы
Совет! Помимо цветочных горшочков из скорлупы получаются отличные подсвечники. Любые поделки из скорлупы будут уместны во время праздника Пасхи.
Подсвечник из пня
Чтобы сделать подсвечник из небольшого пенька или спила, надо выполнить ряд несложных действий:
- Любые деревянные детали стоит предварительно обработать пропиткой, чтобы избавить их от появления гнили и насекомых-вредителей.
- Далее в центре пня или в любом месте сердцевины (в зависимости от задумки) необходимо просверлить достаточно широкое и неглубокое отверстие, в которое поместится стандартная плоская свечка. Если навыка работы с дрелью нет, можно воспользоваться обычным ножом, но работа займет больше времени.
- После этого надо обработать края и вырез изделия наждачной бумагой.
- Для декора можно раскрасить изделие или оставить в натуральном виде, но покрыть лаком срезы. Края изделия можно обвязать мешковиной или обмотать джутовой веревкой.
Подсвечник из пня
Также интересно смотрится подсвечник для нескольких свечей, выполненный аналогичным образом на длинной коряге. Если продумать его крепление к стене или устойчивую подставку, можно частенько радовать себя романтическими вечерами.
Если хочется создать нечто совершенно уникальное, чего не делал еще никто и никогда, дайте волю своему воображению. Иногда самый привычный предмет может предстать в таком необычном образе, что диву даешься, как это вообще могло прийти кому-то в голову.
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