Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Пейзаж, оставшийся после СССР. Атмосфера, улицы, лица, краски, одежда и вещи того времени, когда советская империя нежданно и вмиг растворилась, но все её материальные атрибуты ещё окружали нас. “Альтернативное” будущее давало о себе знать лишь скупыми новыми деталями – аляповатыми вывесками, “комками”, толкучками у метро, бутылочным пивом, вдруг переставшим быть “дефицитом”…



Эти кадры неожиданно появились прямо в новостной фотоленте AFP просто потому, что стало доступным новое пополнение архива от французского агентства Roger-Viollet. Они сразу останавливали взгляд, выделяясь из пестрого потока цифровых новостей XXI века своим колоритом старой цветной фотопленки. Их невозможно было пропустить.













Норильск, автобусная остановка, 1993 год.







Норильск, прохожий с упаковкой яиц. 1993 год.







Норильск. Крыльцо управления шахты “Октябрь”. 1993 год.







Норильск. Вытрезвитель. 1993 год.







Норильск. На одной из улиц города. 1993 год.







Грозный. 12 января 1995 года. Начало “первой чеченской”







Грозный. Раненая женщина. Январь 1995 года.







Москва. Зал ожидания на Белорусском вокзале. 1991 год.







Порт Провидения, Берингов пролив. В продуктовом магазине. 1991 год.







Красноярск. Женщины-маляры в речном порту. 1993 год.







Енисей между Абаканом и Красноярском, 1993 год.







Петр Романов, генеральный директор Красноярского химкомбината “Енисей”, на котором в 1993 году трудилось тридцать тысяч человек. Красноярск, 1993 год.







Костино. 1399 км от Красноярска по Енисею. Эрика Герлиц, из поволжских немцев, была депортирована в Костино в августе 1941 года, когда ей было 16 лет. 1993 год.







Енисей между Абаканом и Красноярском. 1993 год.







Санкт-Петербург. Мальчик на улице. 1994 год.







Порт Провидения, Берингов пролив. Местная электростанция.







Москва. Очередь к кассе в универмаге “Детский мир”. 1991 год.







Порт Провидения, Берингов пролив. Труба электростанции. 1991 год.







Порт Провидения, Берингов пролив. Занятия по классу аккордеона в музыкальной школе.







Москва. Очередь на улице у универмага “Детский мир”.







Москва. Мальчик на трибуне стадиона “Динамо” во время футбольного матча.







Москва. Интерьер ресторана Макдональдс. 1996 год.







Сотрудники гостиницы “Центральная” на её заднем дворе, Москва, ул. Горького, 1991 год.



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