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Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Пейзаж, оставшийся после СССР. Атмосфера, улицы, лица, краски, одежда и вещи того времени, когда советская империя нежданно и вмиг растворилась, но все её материальные атрибуты ещё окружали нас. “Альтернативное” будущее давало о себе знать лишь скупыми новыми деталями – аляповатыми вывесками, “комками”, толкучками у метро, бутылочным пивом, вдруг переставшим быть “дефицитом”…

Эти кадры неожиданно появились прямо в новостной фотоленте AFP просто потому, что стало доступным новое пополнение архива от французского агентства Roger-Viollet. Они сразу останавливали взгляд, выделяясь из пестрого потока цифровых новостей XXI века своим колоритом старой цветной фотопленки. Их невозможно было пропустить.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото


Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Норильск, автобусная остановка, 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Норильск, прохожий с упаковкой яиц. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Норильск. Крыльцо управления шахты “Октябрь”. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Норильск. Вытрезвитель. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Норильск. На одной из улиц города. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Грозный. 12 января 1995 года. Начало “первой чеченской”

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Грозный. Раненая женщина. Январь 1995 года.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Москва. Зал ожидания на Белорусском вокзале. 1991 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Порт Провидения, Берингов пролив. В продуктовом магазине. 1991 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Красноярск. Женщины-маляры в речном порту. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Енисей между Абаканом и Красноярском, 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Петр Романов, генеральный директор Красноярского химкомбината “Енисей”, на котором в 1993 году трудилось тридцать тысяч человек. Красноярск, 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Костино. 1399 км от Красноярска по Енисею. Эрика Герлиц, из поволжских немцев, была депортирована в Костино в августе 1941 года, когда ей было 16 лет. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Енисей между Абаканом и Красноярском. 1993 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Санкт-Петербург. Мальчик на улице. 1994 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Порт Провидения, Берингов пролив. Местная электростанция.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Москва. Очередь к кассе в универмаге “Детский мир”. 1991 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Порт Провидения, Берингов пролив. Труба электростанции. 1991 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Порт Провидения, Берингов пролив. Занятия по классу аккордеона в музыкальной школе.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Москва. Очередь на улице у универмага “Детский мир”.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Москва. Мальчик на трибуне стадиона “Динамо” во время футбольного матча.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Москва. Интерьер ресторана Макдональдс. 1996 год.

Россия 90-ых в фотографиях французского фотожурналиста Жан-Поля Гийото

Сотрудники гостиницы “Центральная” на её заднем дворе, Москва, ул. Горького, 1991 год.

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