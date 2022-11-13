С того самого момента, как люди приручили котиков, они прощают им практически всё: лужи по углам, испорченную мебель и украденную со стола еду. Да и как можно обижаться на этих милых мурчащих созданий!
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15 открыток, которые будут близки и понятны поклонникам котиков
С того самого момента, как люди приручили котиков, они прощают им практически всё: лужи по углам, испорченную мебель и украденную со стола еду. Да и как можно обижаться на этих милых мурчащих созданий!
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