Стритфуд по-советски: какой перекус в СССР можно было купить просто на улице

1. Московские котлеты в булочке

Советский вариант гамбургера. /Фото: humaninside.ru

2. Чебуреки

Пожалуй, самый известный советский стритфуд. /Фото: ermolino-produkty.ru

3. Сосиска в тесте

Сосиску в тесте можно было купить почти везде. /Фото: pikabu.ru

4. Горячая кукуруза

Летом варёную кукурузку можно было купить просто на улице. /Фото: ru.pinterest.com

5. Пончики

Пончики - сладкий вариант стритфуда в СССР. /Фото: mustafakebab.ru