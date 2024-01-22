Редкие фотографии из повседневной жизни жителей Шри-Ланки в конце XIX века

Повседневная жизнь сингальцев в 1880-х годах на чёрно-белых фотографиях.
История Шри-Ланки, о которой есть какие-то документальные подтверждения, насчитывает около 3000 лет, а следы доисторических поселений датируются 125 000 лет. В Европе со времён португальского вторжения и до того, как страна стала независима, её называли Цейлон. В этом обзоре коллекция фотографий из частных архивов Патрику Монтгомери. На фото запечатлены интересные моменты из повседневной жизни жителей острова.
1. Местные жители
Старая деревня неподалёку города Канди.
2. Маленькая деревня в пригороде Коломбо
Деревня, которая расположена в регионе Коломбо.
3. Сказочное наследие
Вид на храм Брахмы в Коломбо.
4. Монахи
Буддийские священнослужители в повседневных одеждах.
5. Сбор чайного листа
Сбор урожая чая.
6. Гигантское растение
Большой зелёный бамбук.
7. Коломбо
Крупнейший город Шри-Ланки.
8. Околица
Просёлочная дорога в окрестностях Коломбо.
9. Культурный центр Шри-Ланки
Округ Канди.
10. Канал Негомбо
Канал, прорытый голландцами.
11. Мост через реку
В районе городка Пусселлава.
12. Рыбаки
Ловля рыбы - традиционное занятие.
13. «Беде» - древнейшая профессия
Заклинатели змей.
14. Священный город
Достопримечательность в городе Анурадхапура.
15. Искусственное озеро
Искусственное озеро в центре города Канди.
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