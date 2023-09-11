Тeмные тайны семьи Джексонов: от террора отца до загадочного ухода из жизни легендарной рок-звезды

Великий и всеми любимый, самый успешный за всю историю мировой поп-музыки, пятнадцатикратный обладатель премии «Грэмми» Майкл Джексон, казалось, всю свою жизнь купался в лучах славы, почестей и богатства. Хотя, на самом деле он был глубоко несчастным человеком, из-за зависти недоброжелателей, постоянных скандалов вокруг его имени, и тайн своей семьи, которые тяжелым шлейфом тянулись за его славой от рождения и до самой смерти.
Как родилась музыкальная семья Джексонов
Майкл Джексон с родителями. Фото: uznayvse.ru
История семьи Джексонов начиналась с любви к музыке. Молодая и амбициозная Кэтрин Винтс, родившаяся в афроамериканской семье, в детстве переболела полиомиелитом, и на всю жизнь осталась хромой. Будучи еще ребенком, она увлекалась музыкой, пела в хоре баптистской церкви, куда устроил ее дед, и мечтала стать певицей или актрисой Голливуда. После болезни это желание только усилилось, и повзрослевшая Кэтрин решила доказать, что она чего-то стоит в этой жизни.
Вскоре судьба свела ее с Джозефом Джексоном, бывшим боксером, игравшем в местной блюзовой группе. Некоторое время они пели вместе, а затем общее увлечение музыкой переросло в любовь.
Братья Джексон. Фото: bigpicture.ru
Кэтрин и Джозеф сняли небольшой домик в городке Гэри, штата Индиана, и начали совместную семейную жизнь. Жили они очень бедно. Их группе не удалось подписать контракт, и чтобы как-то обеспечивать семью, Джозеф пошел работать крановщиком на завод. Но мечта о музыкальном Олимпе никогда не покидала его, и позднее он воплотил ее в своих детях.
У Джозефа и Кэтрин Джексон родилось 10 детей, впоследствии все они стали профессиональными музыкантами. Но до того, как это произошло, Кэтрин поняла, что связала свою жизнь с тираном. О музыке ей вскоре пришлось забыть, и она посвятила свою жизнь религии и воспитанию детей. Став Свидетелем Иеговы, она старалась привить религиозные взгляды своим детям.
Почему Майкл Джексон ненавидел своего отца
Отец Майкла - Джозеф Джексон. Фото: bigpicture.ru
Майкл был седьмым из десяти детей семейства Джексонов, и к тому времени, когда он подрос, отец уже успел исполнить свою мечту и создать музыкальную группу Jackson 5, в которой выступали его старшие сыновья. Маленький Майкл поначалу был на подтанцовке, но постепенно начал проявлять свой талант.
Отец был очень жесток в воспитании детей, он обращался с ними грубо, заставлял по много часов репетировать, мог избить, если что-то ему не нравилось. Позднее Майкл рассказывал, что у него в детстве не было друзей, кроме братьев. Он не мог, как все соседские мальчишки, поиграть в футбол или просто покататься на велосипеде.
Физические и психологические перегрузки сказывались на самочувствие детей, но если они были недостаточно настроены на работу, это еще больше злило отца. По словам Майкла, все дети боялись ослушаться отца или вдруг во время репетиции не попасть в ноты, в этом случае последствия могли быть непредсказуемые.
Майкл Джексон в детстве. Фото: mk.ru
Когда будущему поп-королю исполнилось 8 лет, их группа стала активно гастролировать по среднему западу, выступая на разогреве у известных исполнителей. Нагрузка на детей еще больше возросла и Джозеф перевел их на домашнее обучение. В 1968 году они записали свой первый хит Big Boy, после которого смогли подписать контракт со всемирно известной компанией Motown Records.
С того момента начала осуществляться самая заветная мечта Джексона-старшего, но Майкл, почувствовавший свои возможности, решил заняться сольной карьерой. Поначалу отец всеми силами пытался его удержать в семейном коллективе, но потом смирился, тем более, что поначалу Майклу удавалось совмещать выступления в группе с сольной карьерой.
Спустя много лет, после того, как не стало Майкла Джексона и его отца, личный врач легендарной поп-звезды Конрад Мюррей, приговоренный к четырем годам тюремного заключения за непреднамеренное убийство певца, сделала сенсационное заявление. Он сказал, что певец мог быть подвергнут химической кастрации собственным отцом, с целью сохранения у него высокого голоса. По его мнению, в юношеском возрасте Майкл Джексон регулярно получал гормональные препараты, которые повлияли на его голосовые связки, телосложение, рост волос на теле и психологическую нестабильность. Он подчеркнул, что это всего лишь гипотеза, которую ни подтвердить, ни опровергнуть уже нельзя, но она вполне может быть правдой.
Загадочные истории, которые сопровождали Майкла Джексона и членов его семьи
Майкл Джексон на сцене. Фото: championat.com
Жестокое воспитание отца наложило отпечаток на всех детей семейства Джексонов, поэтому в их жизнях было много трагедий и загадочных историй. Помимо переутомления, недосыпания, изоляции от внешнего мира, и постоянного страха перед главой семьи, дети в раннем возрасте столкнулись со взрослой стороной жизни и извращенным миром шоу-индустрии.
Одна из сестер Майкла Джексона - Ла-Тойя позднее напишет в своих мемуарах, что их детская жизнь, наполненная постоянным гневом отца и более чем странной любовью матери, была ужасной. Насилие в семье считалось дисциплиной, а слепое повиновение - чувством долга, и дети были беспомощны и беззащитны перед этими обстоятельствами. По ее мнению, все они получили психологическую травму в детстве, и большинство из них в будущем вступали в брак и уходили из дома только для того, чтобы вырваться из этого адского капкана. Вероятно, поэтому многие из семьи Джексонов оказались несчастны в личной жизни, и всю жизнь их сопровождали различные драмы и загадочные истории.
Ла-Тойя не стала исключением, она неудачно вышла замуж, ее муж оказался таким же садистом, как и отец, он избивал ее и заставлял сниматься для журнала «Playboy».
Майкл Джексон с младшей сестрой. Фото: 24smi.org
Младшая сестра Майкла Джексона, пятикратная обладательница американской премии «Грэмми» Джанет Джексон также сделала прекрасную сольную карьеру певицы и актрисы, но была несчастна в личной жизни. Она несколько раз выходила замуж, но эти браки были неудачными. С первым мужем Джанет прожила всего 3 месяца, но он обвинил ее в том, что после развода она родила от него ребенка и отдала его в приемную семью.
Со вторым мужем, продюсером Рене Элизондо, был оформлен тайный брак, о котором стало известно только спустя 8 лет, после развода. Зато от третьего мужа, катарского миллионера Виссам Аль-Мана Джанет наконец-то родила ребенка и даже приняла ислам, но и их семейное счастье было недолгим. После развода муж начал бракоразводный процесс, пытаясь забрать у нее сына.
Почему кремация Майкла Джексона прошла тайно, а его дети носят кулоны с прахом своего отца
Майкл Джексон очень любил детей. Фото: kp.ru
Жизнь Майкла Джексона также была полна тайн и загадочных историй. Его поселение на сказочном ранчо с парком развлечений, названном Неверлэндом, в честь персонажа книги Питера Пена - мальчика, который не хочет взрослеть, его любовь к детям, которые в отличии от взрослых, всегда были желанными гостями в его доме, порождали слухи и становились причиной скандальных событий.
Его частые ринопластики и попытки изменить цвет кожи вызывали недоумение и жаркие споры как у поклонников, так и у недоброжелателей. Кто-то говорил, что изменение формы носа связано с его переломом в детстве и затруднением дыхания, другие уверяли, что Майклу просто хотелось иметь греческий профиль. Изменение цвета кожи также называли следствием заболевания витилиго, но официально это так и не было подтверждено.
Различные слухи еще при жизни Майкла Джексона ходили и о его детях. Майкл был дважды женат. Первой его супругой была дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, но в этом браке у него не было детей. Расставшись, они остались друзьями.
Со второй супругой, медсестрой Дебби Роу, у него был брак по расчету. Женщина сама предложила Майклу выйти за него замуж, чтобы родить ему детей. После рождения сына и дочери она подала на развод, отказавшись от своих прав на детей. Но дети были светлокожие, из-за чего в прессе начали появляться публикации, в которых высказывались сомнения в его биологическом отцовстве. Третий ребенок у Майкла родился от суррогатной матери, имя которой музыкант тщательно скрывал, что также стало поводом для многочисленных инсинуаций.
Майкл Джексон со своими детьми. Фото: mainstyles.ru
Но самой большой тайной Майкла Джексона стал его уход из жизни в возрасте 50 лет. По официальной версии это случилось из-за остановки сердца, хотя что стало причиной этого, так и осталось загадкой.
Его личный врач, давший ему успокоительное, был осужден за непреднамеренное убийство, хотя по его утверждению, небольшая доза, которую он дал Майклу, не могла убить певца. По-видимому, он принял какое-то лекарство дополнительно. По мнению других, причиной стали многочисленные пластические операции и, соответственно, частое пребывание под наркозом. Кто-то считает, что вся его напряженная жизнь, постоянные стрессы, недосыпания и подготовка к концертам стали причиной того, что сердце не выдержало такой нагрузки.
Любимое ранчо Майкла Джексона. Фото: vz-tour.ru
Уход Майкла стал тяжелым ударом для его матери, которая только с потерей сына поняла, насколько он ей был дорог, и как она виновата в его несчастной судьбе. Кэтрин развелась с мужем и взяла попечительство над детьми Майкла.
Похороны певца, к недоумению его поклонников, проходили достаточно странно, его тело находилось в закрытом гробу. Поговаривают, что Майкл Джексон был тайно кремирован, прах захоронен на его любимом ранчо, а часть его праха помещено в кулоны, которые теперь носят его дети. По мнению его религиозной матери, это символизирует обретение второй жизни. Хотя, некоторые считают, что кремация - это попытка не дать использовать ДНК Майкла Джексона в каких-то посмертных обвинениях.
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