15 невероятных фактов о Северной Корее

Всякий что-нибудь да слышал о Северной Корее. Эта страна часто упоминается в новостях, в том числе в контексте поддержки кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США или планов программы освоения Луны. Но в основном новости из Северной Кореи приходят не такие уж мирные: например, недавно сообщалось, что страна запустила баллистические ракеты в море.
Северная Корея все больше грозит остальному миру, а мир все чаще отвечает на эти провокации. В июле США решили оснастить армию Южной Кореи самой современной системой ПВО. Месяц спустя Япония приказала всем военнослужащим быть в любой момент готовыми отразить удар северокорейских ракет.
Создается впечатление, что никто не знает, каким будет следующий шаг Северной Кореи и что на самом деле происходит внутри страны, поскольку информация труднодоступна или не вызывает доверия. Но есть некоторые любопытные статистические данные и курьезные факты, которые дают представление о жизни в этом закрытом государстве.
1. Жители Северной Кореи, родившиеся после Корейской войны, примерно на 2 см ниже среднестатистического жителя Южной Кореи
«Согласно анализу, проведенному среди беженцев из Северной Кореи, рожденные после Корейской войны в конце 1950-х в среднем на 2 см ниже, чем жители Южной Кореи», — сообщало издание USA Today в 2013 году.
2. В Северной Корее свой часовой пояс: время по Пхеньяну
В 2015 году Северная Корея воссоздала свой часовой пояс — Пхеньянское время, который на 30 минут отстает от часовых поясов Южной Кореи и Японии. Страна перешла на собственный часовой пояс 15 августа 2015 года в честь 70-летия освобождения страны от Японии. Пхеньянское время также использовалось до протектората Японии, под который Корея попала после окончания Русско-японской войны в 1905 году, а пятью годами позже Япония аннексировала Корею.
3. Ким Чен Ын приказал всем гражданам страны мужского пола копировать его прическу
Источник из Пхеньяна сообщил южнокорейскому изданию «Чосон ильбо», что власти Северной Кореи издали приказ, чтобы мужчины не носили волосы длиннее 2 см, а стрижки у женщин были не длиннее боб-каре. Мужчинам якобы предписывалось укладывать волосы как Ким Чен Ын, чью прическу в стране называют «величественной», а во всем остальном мире — просто ужасной. Женщинам нужно было брать пример с жены вождя.
4. Сбежать из Северной Кореи стоит 8 тысяч долларов
С тех пор как Ким Чен Ын пришел к власти, стоимость бегства из страны значительно возросла. В 2015 году бегство в Китай стоило около 8 тысяч долларов, что гораздо больше, чем средний житель Северной Кореи может себе позволить, учитывая, что ВВП на душу населения в 2014 году был 1800 долларов.
5. Ежегодные расходы Ким Чен Ира на коньяк были в 500 раз выше среднего дохода жителя Северной Кореи за год
Ким Чен Ир, отец нынешнего лидера Ким Чен Ына, умерший в 2011 году, тратил на Hennessy около 913 тысяч долларов в год, если считать по текущему курсу. Средний годовой доход в Северной Корее по данным на 2013 год составляет от одной до двух тысяч долларов.
6. Собственный капитал Билла Гейтса в четыре с половиной раза больше ВВП Северной Кореи
На момент публикации стоимость чистых активов основателя Microsoft оценивалась в 78,2 миллиарда долларов. Портал Trading Economics оценил ВВП Северной Кореи в 17,4 миллиарда долларов. Всемирный банк не приводит официальных данных по этому показателю.
7. Если бы столица Северной Кореи была американским городом, она была бы четвертой по численности населения
Население Пхеньяна составляет 2 миллиона 863 тысячи человек по данным 2015 года. Это больше, чем население Хьюстона, где проживает 2,3 миллиона человек.
8. На чемпионате мира по футболу в 2010 году сборная Северной Кореи забила гол сборной Бразилии
Но все равно проиграла со счетом 1:2.
9. Северную Корею можно сравнить по площади со штатом Пенсильвания
Его площадь составляет 119 тысяч 279 квадратных километров. Площадь Северной Кореи — 120 тысяч 538 квадратных километров.
10. Лишь 19,5% площади Северной Кореи пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур
Это 23,3 тысячи квадратных километров. По площади это сопоставимо с территорией штата Нью-Гэмпшир.
11. Северная Корея утверждает, что уровень грамотности в стране — 100% среди мужчин и женщин
Согласно всемирному справочнику ЦРУ, грамотные люди — это те, кому больше 15 лет и кто может читать и писать.
12. В Северной Корее асфальтированы менее 3% дорог
В стране 25 554 километра дорог, из которых покрыты асфальтом лишь 724 километра. Это всего лишь 2,83%.
13. Если сложить все дороги в Северной Корее, можно опоясать Плутон 3,5 раза
Но асфальтированной дороги едва хватит на то, чтобы проехать расстояние от Нью-Йорка до Кливленда.
14. ВВП на душу населения Катара более чем в 73 раза превышает данный показатель в Северной Корее
В 2015 году ВВП на душу населения Катара составил 132,1 тысячи долларов, а в Северной Корее — 1,8 тысячи долларов.
15. Недавно Северная Корея возглавила рейтинг самых коррумпированных стран наравне с Сомали
Согласно индексу восприятия коррупции за 2015 год, Северная Корея и Сомали разделили титул самых коррумпированных государств. В рейтинг вошло 174 страны, которым присуждались баллы от нуля (очень высокий уровень коррупции) до сотни (очень низкий уровень коррупции). Северная Корея получила восемь баллов.
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