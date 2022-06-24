15 невероятных фактов о Северной Корее

Всякий что-нибудь да слышал о Северной Корее. Эта страна часто упоминается в новостях, в том числе в контексте поддержки кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США или планов программы освоения Луны. Но в основном новости из Северной Кореи приходят не такие уж мирные: например, недавно сообщалось, что страна запустила баллистические ракеты в море.



Северная Корея все больше грозит остальному миру, а мир все чаще отвечает на эти провокации. В июле США решили оснастить армию Южной Кореи самой современной системой ПВО. Месяц спустя Япония приказала всем военнослужащим быть в любой момент готовыми отразить удар северокорейских ракет.



Создается впечатление, что никто не знает, каким будет следующий шаг Северной Кореи и что на самом деле происходит внутри страны, поскольку информация труднодоступна или не вызывает доверия. Но есть некоторые любопытные статистические данные и курьезные факты, которые дают представление о жизни в этом закрытом государстве.













1. Жители Северной Кореи, родившиеся после Корейской войны, примерно на 2 см ниже среднестатистического жителя Южной Кореи

2. В Северной Корее свой часовой пояс: время по Пхеньяну

3. Ким Чен Ын приказал всем гражданам страны мужского пола копировать его прическу

4. Сбежать из Северной Кореи стоит 8 тысяч долларов

5. Ежегодные расходы Ким Чен Ира на коньяк были в 500 раз выше среднего дохода жителя Северной Кореи за год

6. Собственный капитал Билла Гейтса в четыре с половиной раза больше ВВП Северной Кореи

7. Если бы столица Северной Кореи была американским городом, она была бы четвертой по численности населения

8. На чемпионате мира по футболу в 2010 году сборная Северной Кореи забила гол сборной Бразилии

9. Северную Корею можно сравнить по площади со штатом Пенсильвания

10. Лишь 19,5% площади Северной Кореи пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур

11. Северная Корея утверждает, что уровень грамотности в стране — 100% среди мужчин и женщин

12. В Северной Корее асфальтированы менее 3% дорог

13. Если сложить все дороги в Северной Корее, можно опоясать Плутон 3,5 раза

14. ВВП на душу населения Катара более чем в 73 раза превышает данный показатель в Северной Корее

15. Недавно Северная Корея возглавила рейтинг самых коррумпированных стран наравне с Сомали