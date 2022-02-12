Продукты, у которых есть строгий срок хранения в холодильнике, но многие об этом и не подозревают

Каждый раз после похода в супермаркет мы кладем некоторые продукты в холодильник и забываем о них, считая, что хранить их там можно месяцами, как, например, чеснок. На самом деле даже у привычных для нас овощей и практически вечных консервов есть свой срок годности и правила хранения в разных условиях.

А даты на упаковках — это не происки маркетологов, чтобы мы покупали чаще и больше, а информация, которая важна для нашего здоровья.



Мы посмотрели фактические данные о сроках хранения продуктов, которые есть практически в каждом доме, и решили поделиться этими полезными знаниями.



Сливочный сыр

Сок в картонных коробках, фруктовые напитки

Тофу

Приготовленная рыба

Яблоки

Виноград

Сельдерей

Цветная капуста

Чеснок

Консервы с низким и высоким содержанием кислоты

В целом сыр относится к скоропортящимся продуктам, а сливочный сыр за счет мягкой консистенции требует еще более внимательного обращения. Стоит забыть его на столе, и он тут же начинает засыхать, покрываться налетом или даже плесенью. Поэтому его место в холодильнике, и срок пребывания там в закрытой упаковке — 2 недели. А вот заморозке он не подлежит.Если вдруг вы открыли упаковку, то нужно иметь в виду, что бактерии быстро размножаются в теплой среде, и сливочный сыр следует выбросить, если оставить его более чем на 2 часа при комнатной температуре.Сок в упаковке без проблем может храниться 12–18 месяцев, хотя и по истечении этого срока его можно употреблять, если не нарушена герметичность упаковки.Но если крышечку открыли, то в холодильнике фруктовые напитки хранятся около 10 дней. И, оказывается, их еще и можно замораживать — тогда срок годности составит 8–12 месяцев.Все больше в продуктовых корзинах в супермаркете можно увидеть тофу, так как люди стали внедрять веганские гастрономические привычки в свой рацион, будь то по состоянию здоровья, этическим соображениям или из-за заботы об окружающей среде. Да и в целом это полезный продукт, который богат белком, содержит широкий спектр витаминов и минералов.Охлажденный тофу, как правило, годен в течение 3–5 дней, если правильно хранить его в холодильнике: держать плотно завернутым или в герметичной пластиковой таре с небольшим количеством пресной воды, чтобы он не высыхал. При этом важно менять воду по крайней мере каждые 24 часа. А если вдруг вы купили большой кусок, то можно разрезать его и заморозить — тогда тофу будет под рукой аж в течение 4–6 месяцев.Рыбное блюдо рекомендуется хранить в холодильнике не более 3 дней. А еще готовую рыбу можно заморозить и использовать потом как полуфабрикат, в таком случае в морозилке ее можно держать 1–2 месяца. Но всегда нужно обращать внимание на текстуру — если рыба стала мягкой, скользкой или чрезмерно сухой, значит, ей пора отправляться в мусорное ведро.Похрустеть сочным яблоком всегда приятно. К тому же этот питательный фрукт обладает множеством полезных свойств. Например, он богат клетчаткой и антиоксидантами, его употребление может способствовать улучшению состояния кишечника и мозга.Поэтому важно знать срок годности яблок и условия, при которых сохраняются все их ценные качества. Яблоки можно хранить в холодильнике 3 недели, а в морозилке — 8 месяцев. Но замораживать следует только приготовленные, например запеченные.Виноград — капризный фрукт и не хранится так долго, как яблоки, груши или апельсины. Причина, по которой он быстро портится, заключается в том, что виноград крайне чувствителен к влаге и теплу. Поэтому лучше всего покупать его в небольших количествах, чтобы съедать сразу. Ведь в корзине для фруктов на столе он будет сохранять свои свойства и вкус всего 1 день, в холодильнике — 1 неделю, а вот в морозилке — целый месяц.Сельдерей долгое время считался диетическим продуктом из-за того, что в 100 г этого растения содержится примерно 14 калорий. Но хрустящий, сочный сельдерей на самом деле обладает целым рядом полезных свойств. Он богат витаминами и антиоксидантами, улучшает пищеварение. А еще его можно добавлять в разные фреши. Главное — знать условия хранения: держать его при комнатной температуре вообще не рекомендуется, в холодильнике он может находиться 1–2 недели, а в морозилке — 10–12 месяцев.При правильном хранении сырая капуста может храниться в холодильнике около 1 недели. А приготовленная — от 3 до 5 дней в холодильнике и от 10 до 12 месяцев в морозильной камере.Лайфхак: чтобы заморозить цветную капусту, ее нужно тщательно промыть, срезать листья, разделить на кусочки размером около 3 см, погрузить в кипящую воду на 3 минуты и затем быстро охладить в ледяной воде, слить лишнюю влагу, упаковать в герметичные контейнеры или пакеты для морозилки и сразу же заморозить. И — вуаля — готовый гарнир всегда под рукой.Почти любому блюду можно придать пикантную нотку остроты при помощи чеснока, будь то борщ или итальянская паста. Поэтому для него всегда найдется место на кухне. Если хранить целую головку неочищенной, ее хватит почти на 6 месяцев. Но как только мы снимаем кожицу, чеснок начинает стремительно терять свой вкус. Отдельные очищенные зубчики не утратят свои свойства, если держать их в холодильнике около недели. А измельченный чеснок — не более суток, если его не залить оливковым маслом — в этом случае он будет пригоден 2–3 дня.Лучший вариант гарнира на ужин — это открыть баночку консервированной фасоли и обжарить ее с луком. Хорошо, что консервы имеют длительный срок годности и всегда найдутся на кухне. Но мало кто знает, что срок их годности зависит от того, находятся там продукты с низким или с высоким содержанием кислоты.Консервы с высоким содержанием кислоты, такие как фрукты, соленые огурцы, квашеная капуста, томаты и продукты в соусе на основе уксуса, сохраняют свои качества до 18 месяцев в закрытом виде, а открытые в холодильнике — 5–7 дней.Консервы с низким содержанием кислоты (например, мясо, птица, рыба, соусы, тушенка, супы, фасоль, морковь, кукуруза, горох) — от 2 до 5 лет в закрытом виде, а открытые в холодильнике — 3–4 дня.