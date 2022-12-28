Почему в фильме «Крёстный отец» не произносят слово «мафия» и другие любопытные факты

Это один из самых популярных и знаменитых сериалов в истории Голливуда. Он признан не только зрителями, но и критиками, обладатель огромного количества престижных кинопремий, в том числе и Оскара. Но когда ныне культовый режиссёр, Френсис Форд Коппола, снимал «Крёстного отца», это было что угодно, но только не хит. От безобразных склок на кастингах до реальных баталий продюсеров с боссами мафии. История создания фильма не менее увлекательна, чем само кино. Всё, чего могли не знать зрители о легендарной трилогии, далее в обзоре.
1. И Пьюзо, и Коппола занялись «Крёстным отцом» из-за финансовых проблем
Фильм не обещал стать хитом.
Марио Пьюзо был нью-йоркским писателем, у которого за плечами было несколько малоуспешных публикаций. Для того чтобы свести концы с концами он печатался под псевдонимом в различных журналах. В середине 60-х годов прошлого века у него была большая семья и не менее большие долги. Пьюзо лихорадочно искал тему, которая бы увлекла массового читателя. Выбор его пал на истории об организованной преступности. В то время в Америке это была весьма горячая тема из-за слушаний в Конгрессе. Права на ещё не опубликованный роман писатель продал Paramount Pictures. Те, в свою очередь, даже не ожидали, что в будущем это будет такой бестселлер.
В то же время две сегодняшних легенды кинематографа, режиссёр Фрэнсис Форд Коппола и его друг Джордж Лукас решили покинуть Paramount. Они основали собственную независимую киностудию American Zoetrope. Компания нуждалась в деньгах, которых ни у того, ни у другого не было. Киностудия предложила Копполе поработать над «Крёстным отцом». Тот поначалу отказался наотрез. Он даже не смог осилить дочитать эту книгу до конца. Но в конце концов, из-за денег режиссёр решил взяться за этот проект.
И Марио Пьюзо, и Френсис Форд Коппола пошли на это из-за денег.
2. Первый конфликт
Одна из первых битв Копполы с Paramount была из-за сценария фильма и его бюджета. В погоне за экономией студия заставила Пьюзо переписать сценарий, перенеся происходящее из 40-х годов в 70-е. Коппола категорически отверг эту версию и настоял на первоначальном варианте. Также он был против съёмок за пределами Нью-Йорка, как предлагали продюсеры, опять же в целях экономии.
Копполе за упорство угрожали увольнением, но режиссёр твёрдо стоял на своём. В процессе он уволил всех членов команды, кто не поддерживал его оригинальное видение. Также Коппола вступился за кинематографиста Гордона Уиллиса. Его работа со светом и тенью в «Крёстном отце» сейчас считается культовой. Тогда же это так не понравилось студийным боссам, что его должны были заменить, а всё снятое переделать.
Фирменная игра света и тени в фильме очень уж не понравилась студийным боссам.
3. Студия не поддержала выбор Копполы на главные роли
Сейчас кажется невероятным, что этих персонажей мог сыграть кто-то другой. Но в то время в Paramount были против выбора режиссёра. Марлон Брандо не должен был играть по мнению студии Вито Корлеоне. Да, никто не сомневался, что он популярен, но о его трудном характере и срывах на съёмках ходили настоящие легенды. Продюсеры предлагали Дэнни Томаса, Берта Ланкастера, Эрнеста Боргнина, Энтони Куинна, нескольких других актёров. Коппола был непреклонен — только Брандо и никто другой.
Марлона Брандо не хотели видеть в фильме.
В результате студия выдвинула для актёра ряд условий, изучив которые, он должен был непременно отказаться от роли. Ему назначили маленькую зарплату, вынуждали внести залог и требовали прохождения множества кинопроб. Коппола поступил очень хитро. Он сказал Брандо, что хочет снять кино сам, в частном порядке. Для этого ему нужно отснять несколько сцен, чтобы проработать свои авторские идеи. Марлон настолько отлично перевоплотился в Вито Корлеоне на камеру, что все споры прекратились.
Кандидатуру Аль Пачино студия вообще не хотела даже рассматривать на роль Майкла Корлеоне. Он был по мнению продюсеров слишком молод, неопытен и малоизвестен. Они предлагали Уоррена Битти, Роберта Редфорда и Джека Николсона. На роль даже пробовались Мартин Шин и Роберт Де Ниро. Последнего взяли на роль молодого Вито. Коппола отстоял Пачино.
Аль Пачино сочли слишком молодым и неизвестным для роли Майкла Корлеоне.
4. Благодаря реальной мафии слово «мафия» в кино не упоминается
В 1970 году группа криминальных авторитетов сформировала общественную организацию: Итальяно-американская лига за гражданские права. По их словам в целях борьбы с использованием в СМИ оскорбительных стереотипов и изображений. Они набросились на «Крёстного отца», грозя сорвать премьеру фильма. Беспорядки, учинённые протестующими были не только опасными, но и грозили огромными финансовыми неприятностями не только студии. Руководству студии их семьям постоянно угрожали, машину главного продюсера Альберта Рудди обстреляли.
Реальная мафия угрожала продюсерам фильма.
В результате Рудди пошёл на компромисс. Из фильма были удалены слова «мафия» и «коза ностра», а часть прибыли с проката была «пожертвована» Лиге. Эта сделка просто взбесила боссов Paramount. Они даже хотели уволить продюсера, но видя, что прекратились забастовки и угрозы, они смирились.
5. Фрэнк Синатра был не в восторге от самого себя в фильме
Многие считают, что прототипом знаменитого в «Крёстном отце» певца, Джонни Фонтейна, стал Фрэнк Синатра. Согласно роману певца спонсируют мафиози и благодаря этому он становится знаменитым. Синатра даже сам так считал и угрожал Пьюзо, что уничтожит его за это. За писателя вступился Аль Мартино, певец, который сыграл роль Фонтейна в фильме. Он сказал, что на самом деле персонаж списан с него. Гнев Синатры остыл с годами и он даже согласился сыграть в продолжении фильма в 1989 году. Не получилось из-за напряжённого графика гастролей. По слухам, певца не устроил гонорар.
6. Самые знаковые моменты в фильме — это импровизации
Самые знаковые моменты в фильме были сымпровизированы.
В самые первые моменты трилогии Вито Корлеоне предстаёт с кошкой на руках. Он ведёт переговоры с гробовщиком Америго Бонасерой и меланхолично поглаживает животное. На самом деле никакой кошки в сценарии не было. Она была бездомной и бродила по студии. Коппола импульсивно схватил её на руки, а потом не зная куда деть сунул животное Брандо. Актёр и киса так поладили, что последняя грозила испортить своим мурлыканьем весь аудио микс. Так появился тот самый культовый образ.
Одни из самых знаменитых выражений в фильме были сымпровизированы. Актёр Ричард Кастеллано (изображавший босса Корлеоне, Клеменцу) изначально должен был сказать «возьми пистолет», но добавил фразу «возьми канноли». По его словам, так посоветовала его экранная супруга.
Аль Пачино вжился в роль Майкла Корлеоне настолько, что невозможно представить кого-то другого в этой роли.
7. Коппола позвал Лукаса на помощь
Коппола был частью целой новой волны молодых режиссёров, штурмом покоривших Голливуд в начале 1970-х. В их числе Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Джордж Лукас. Лукас был ассистентом режиссёра в первом фильме «Крёстный отец». Будущая легенда кинематографа занимался съёмками большинства сцен первой части. По его совету Коппола изменил эпизод, где Майкл приходит в больницу к отцу, для усиления драматического эффекта. Через пару лет Лукас снял киноленту «Американские граффити». Благодаря этому фильму он стал знаменитым и влиятельным режиссёром. Свой статус голливудской легенды Лукас подтвердил, выпустив первые «Звёздные войны».
8. Для Копполы трилогия стала семейным бизнесом
Целых шесть членов семьи Френсиса Форда Копполы участвовали в съёмках «Крёстного отца». Сестра режиссёра, Талия Шайр, сыграла сестру Корлеоне, Конни. Хотя это была одна из первых ролей Талии, она была номинирована на «Оскар». Мать режиссёра, Италия, была статисткой в роковой сцене ресторана, где Майкл убивает Солоццо и МакКласки. Отец Копполы, Кармин, музыкант, композитор и дирижёр написал музыку к фильму. И Кармин, и Италия участвовали во всех частях трилогии.
Двое сыновей Копполы несколько раз появлялись на экране, как и его дочь София. Будучи новорождённой, она сыграла сына Конни в сцене крещения в «Крёстном отце I», участвовала в массовке «Крёстного отца II». Потом она же играла дочь Майкла, Мэри, в финальной части. Сейчас София сама титулованный сценарист и режиссёр.
9. Коппола продолжил возиться с фильмами после их выхода
В 1977 году режиссёр согласился продюсировать телеверсию первых двух фильмов. Сделал он это, опять же, ради денег. Он очень нуждался в средствах для съёмок своего эпика «Апокалипсис сегодня». Телесага описывает события в хронологическом порядке, начиная с юности Вито на Сицилии и заканчивая последними событиями. В соответствии с требованиями цензоров из фильма были удалены некоторые жестокие сцены насилия. Расширенные версии были доступны для просмотра по кабельному телевидению и для домашнего видео.
Режиссёрские версии были доступны по кабельному и на видео.
В 2020 году Коппола вернулся к финальному фильму трилогии, через 30 лет после его выхода. Он давно был недоволен тем, как студия в спешке запустила фильм в производство. Режиссёрская версия представляет кино альтернативным началом и концом. Назван фильм «Крёстный отец, Кода: смерть Майкла Корлеоне».
Кадр из фильма «Крёстный отец, Кода: смерть Майкла Корлеоне».
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