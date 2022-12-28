Почему в фильме «Крёстный отец» не произносят слово «мафия» и другие любопытные факты

1. И Пьюзо, и Коппола занялись «Крёстным отцом» из-за финансовых проблем

Фильм не обещал стать хитом.

И Марио Пьюзо, и Френсис Форд Коппола пошли на это из-за денег.

2. Первый конфликт

Фирменная игра света и тени в фильме очень уж не понравилась студийным боссам.

3. Студия не поддержала выбор Копполы на главные роли

Марлона Брандо не хотели видеть в фильме.

Аль Пачино сочли слишком молодым и неизвестным для роли Майкла Корлеоне.

4. Благодаря реальной мафии слово «мафия» в кино не упоминается

Реальная мафия угрожала продюсерам фильма.

5. Фрэнк Синатра был не в восторге от самого себя в фильме

6. Самые знаковые моменты в фильме — это импровизации

Самые знаковые моменты в фильме были сымпровизированы.

Аль Пачино вжился в роль Майкла Корлеоне настолько, что невозможно представить кого-то другого в этой роли.

7. Коппола позвал Лукаса на помощь

8. Для Копполы трилогия стала семейным бизнесом





9. Коппола продолжил возиться с фильмами после их выхода





Режиссёрские версии были доступны по кабельному и на видео.

Кадр из фильма «Крёстный отец , Кода: смерть Майкла Корлеоне».