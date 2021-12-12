18 интерьерных решений, которые любой дом сделают особенным

Сделать свой дом по-настоящему уютным мечтают, пожалуй, все.

И каждому хочется, чтобы в интерьере дома было что-то запоминающееся.

Сделать это можно своими руками, используя одно из интерьерных решений, которые мы собрали для наших читателей.

1. Завораживающая композиция

Композиция из гирлянды и велосипедных колес.

Восхитительная композиция из велосипедных колес и длинной гирлянды станет эффектным украшением прихожей, спальни или веранды и позволит создать атмосферу праздника, тепла, интимности и домашнего уюта.

2. Магнитная доска

Магнитная доска для ножей.

Оригинальная и практичная система для хранения ножей, которую можно сделать из небольшой грубой доски и нескольких магнитов.

3. Разделочная доска

Разделочная доска из спила.

Очаровательная разделочная досточка, сделанная из небольшого тщательно зачищенного спила, станет прекрасной деталью кухни, оформленной в стиле кантри, прованс или рустик.

4. Откидная скамейка

Откидная скамья из кузова автомобиля.

Оригинальная откидная скамья, сделанная из дерева и части кузова автомобиля, станет оригинальным украшением фасада загородного дома, веранды или городской прихожей.

5. Панно

Панно из досок.

Фантастическое панно, которое можно сделать из простых деревянных досок, станет уникальным украшением любой стены и эффектной деталью интерьера городской квартиры или загородного дома.

6. Стеллаж

Креативный стеллаж из фанеры.

Необычный стеллаж с яркими ячейками, который можно смастерить своими руками из фанерных ящиков, станет практичным и стильным украшением любой комнаты.

7. Тумбочки

Тумбы из чемоданов.

Винтажные чемоданы можно использовать для создания неповторимых тумбочек. Для этого их нужно покрасить и прикрутить к ним ножки. Готовые изделия можно поставить у кровати в спальне, возле дивана в гостиной или в прихожей.

8. Омбре

Бумажная композиция с эффектом омбре.

Декор одной из стен бумажными квадратами схожих оттенков - прекрасный способ освежить интерьер и скрыть существующие дефекты отделки.

9. Тумба с секретом

Тумба с контейнером для напитков.

Высокая деревянная тумба со встроенным контейнером для льда и напитков станет незаменимым атрибутом любой вечеринки и прекрасно впишется в интерьер загородного дома.

10. Крючки

Крючки для одежды.

Ненужные гаечные ключи можно использовать для создания оригинальных крючков для верхней одежды. Такая вешалка станет эффектной деталью прихожей в стиле рустик или индастриал.

11. Рамки

Рамки для фотографий.

Из частей старых поддоном можно сделать чудесные доски для размещения любимых фотографий на стенах. Подобный декор будет особенно уместен в интерьере, оформленном в стиле прованс, рустик или кантри.

12. Декор рамы

Цветочный декор рамы для зеркала.

Зеркало в рамке, украшенной лампочками и искусственными цветами, станет очаровательным украшением интерьера девичьей квартиры.

13. Подставки

Подставка под горячее.

Яркие подставки под горячее, которые можно сшить своими руками из маленьких ярких помпонов, станут чудесными и практичными деталями кухни.

14. Фартук

Фартук, украшенный дисками.

Старые CD-диски можно использовать для декора зоны кухонного фартука. Их блестящая поверхность будет отражать свет и наполнит кухню волшебными бликами.

15. Тумба

Тумба из шлакоблоков.

Стильная прикроватная тумба, собранная из нескольких шлакоблоков, станет не только практичной деталью спальни, но и настоящим ее украшением.

16. Спальное место

Уютное место для отдыха в бочке.

Счастливым владельцам больших деревянных бочек стоит подумать об организации уютного спального места там. Такая деталь несомненно преобразит спальню и станет настоящей изюминкой жилья.

17. Органайзер

Органайзер из подноса.

Оригинальный органайзер, который можно сделать из ненужного подноса, украшенного в стиле декупаж, станет практичной системой хранения и чудесным украшением стены.

18. Подсвечник

Подсвечник из банки.

Фантастические подсвечники, которые очень легко сделать своими руками из обычных стеклянных банок, декорированных страницами книг или газет, станут уютной деталью кухни или гостиной.