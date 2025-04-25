Неприхотливые растения для дачников, у которых обычно и кактус засыхает

К огромному сожалению не все дачные участки обладают благородными почвами для выращивания целых экзотических садов. А на некоторых плодородный грунт просто распределён неравномерно, и всё же это не означает, что на такой земле совсем нельзя вырастить никакие растения.







Существует ряд культур, прекрасно чувствующий себя и на очень бедных почвах, которые также будут радовать глаз и окажутся ничуть не хуже самых популярных цветов.

1. Полынь Стеллера

2. Садовый мак

3. Иссоп лекарственный

4. Кермек татарский

5. Анафалис жемчужный

6. Аквилегия

7. Мордовник обыкновенный

8. Гелиопсис подсолнечниковидный

9. Горицвет кожистый

Любую часть участка можно сделать красивойУхаживать за всей территорией участка бывает непросто, а иногда и совсем невозможно, всегда остаётся какой-то угол, которому уделяется меньше всего внимания. Естественно, там нет плодородной почвы, а есть неразработанные грунты и отсутствуют красивые растения, что в свою очередь портит весь вид облагораживаемого сада. Но эту проблему легко исправить, при этом практически не потратив сил на благоустройство. Такие места можно засадить максимально неприхотливыми культурами, озеленить и украсить его.В таких местах очень эффектно могут смотреться злаковые культуры, прикрывая собой непримечательный вид, либо высокие растения с большими листьями, которые создадут экзотический уголок или зону отдыха. Пряные травы, которым условия совсем неважны, также отлично подойдут.Полынь Стеллера — замечательный выборЭто красивое растение способно приживаться в самых, казалось бы, неподходящих условиях. Она может быт одновременно устойчива и к засухе и сырости, потому дренаж в земле ей вовсе не обязателен. Также для роста ей вполне подойдут полностью бедные грунты, каменистые и даже песчаные, что подходит далеко не всем растениям. На зиму укрывать полынь не нужно, она отлично переносит морозы. У неё очень красивые серебристые листья резные, которые будут выгодно выделяться, словно светясь, на фоне остальной обыкновенной зелени. Побеги этих кустов обычно не более тридцати сантиметров в ширину. Цветёт полынь с июля по август маленькими жёлтыми цветочками корзинками, которые произрастают вверх.Мак может произрастать и без вмешательства человека.Для маков подходят разнообразные и самые суровые условия. Они могут произрастать полностью без вмешательства человека, что не зависит также от их вида, однолетние они или многолетние. Они вполне могут расти и в тени, но если хочется создать небольшую полянку з этих цветов, лучше высадить их на солнце. А вот к почве у них предпочтений совсем нет. Высеивают семена маков в конце апреля, и уже к июлю можно ожидать красивого цветения. Стоит помнить, что избыточный полив может привести к гниению корней, также не стоит часто поливать и без того отдалённую территорию участка. Восточный, альпийский и крупноцветковый маки наилучшие из сортов для высадки на участке.Иссоп лекарственный имеет очень много полезных свойств.Это многолетнее растение способно лечить почву. Его стебли в период цветения достигают от шестидесяти до восьмидесяти сантиметров и могут источать приятный аромат. Сами же листья узкие и длинные, растут вдоль всего высокого стебля. Цветёт растение летом маленькими фиолетовыми цветками, которые собраны вместе на верхушках этих стеблей. Его также применяют в медицине, например создавая из него эфирные масла, тонизирующие и расслабляющие смеси, что способны вылечить проблемы с пищеварением и дыхательных путей. Также используется и в кулинарии, его особенно предпочитают добавлять в блюда средиземноморской кухни.Кермек татарский растёт пушистыми шапками.Когда растение достигает своего пика зрелости, оно формируется в пышный куст, который при цветении имеет огромное множество красивых бутонов, обычно в сочетании белых и розовых цветов. Вырастает он до тридцати сантиметров в высоту, что смотрится и правда очень красиво, а период цветения проходит с июня по июль. Для того, чтобы достичь максимального эффекта можно посадить и сразу несколько расцветок, такой куст точно украсит неприглядный угол на участке и скроет за собой все неровности. Стоит посадить растения подальше друг от друга, тогда между ними можно высадить более высокие культуры, чтобы создать красивую клумбу. Ухаживать за кермеком не нужно, лишь время от времени хорошо поливать, и особенно это касается первого года после высадки, которую можно начинать не раньше апреля. Также растение очень хорошо переносит морозы, но для лучшей защиты, всё же стоит укрыть его лапником.Анафалис жемчужный — самое неприхотливое растение.Многолетнее растение идеально подходит для выращивания в самых забытых зонах дачного участка. У него удивительно высокая приживаемость и совсем нет предрасположений к типу почвы. Плюс это очень красивый и декоративный вид, который быстро разрастается, однако, поэтому он считается сорняком. Вырастает на высоту от тридцати до шестидесяти сантиметров, а цветки имеет белые, маленькие, не более одного сантиметра, а размножается семенами. Цветёт с июля по сентябрь, так что даже осенью удастся сохранять на участке красивый вид, а ещё красиво смотрится в букетах сухоцветов. Стоек к засухе и переизбытку влаги, а также морозам.Аквилегия смотреться будет очень экзотично.О ней точно сложно сказать, что для хорошего роста такому экзотическому на вид растению не нужна хорошая почва, но это так. Конечно, совсем на сухих почвах расти н будет, тогда придётся регулярно подкармливать и поливать, но если это, например, лесная почва, то растение будет прекрасно проявлять себя. Также она хорошо растёт в тени около других больших кустов. Высота цветка будет зависеть от его сорта, от сорока до ста сантиметров. А цветки могут быть разнообразных цветов, от белых до всех оттенков фиолетового и розового. Цветёт обычно в мае или июне, а размножается в основном семенами. Она отлично будет чувствовать себя рядом с колокольчиками, папоротниками, астильбой и хостой. Так получится создать целый маленький сад в неприметном месте.Мордовник обыкновенный.Симпатичное растение, отлично подходящее своими цветами для украшения участка. Он уживается со многими растениями и крайне неприхотлив, устойчив к засухе, может расти в полутени или на солнце, а также отлично смотрится в сборных букетах. Вырастает он до восьмидесяти сантиметров в высоту, иногда немного выше, имеет пушистые стебли и фиолетовые цветы шарики, которые держатся очень долго даже на ветру. Цветением мордовник может радовать своих хозяев всё лето. Однако, стоит знать, что это цветок медонос и очень сильно привлекает пчёл, но это может быть также очень полезно и для других растений.Гелиопсис подсолнечниковидный не терпит рядом соседей.Растение относится к семейству астровых, это массивный куст, который выживает со своей территории все другие растения. Потому, если его и высаживают в непригодном месте, то только в одиночестве, либо очень тщательно подбирать для него соседей, но при этом всё равно высаживать другие растения на достаточном расстоянии. Поливать его необходимо только в первый месяц, дальше это уже не требуется. Может вырасти до ста пятидесяти сантиметров в высоту и начинает цвести постепенно с середины лета до осени. Он может расти как на солнце так и в полутени, очень устойчив к заболеваниям, и прекрасно переносит абсолютно любые морозы.Горицвет кожистый.Такое растение лучше высаживать изначально как дополнение к более крупному или раскидистому. Он подходит для украшения небольших полянок, чтобы создать обрамление клумбе или садовым дорожкам, или для заполнения пустот. Но при этом его неприхотливость также позволяет высадить культуру в труднодоступных местах с плохой почвой. Его не нужно часто поливать и уход за ним также минимален, он привык к засухе из-за условий происхождения. Его яркие цветки создадут привлекательный контраст с зеленью, а также будет отпугивать вредителей своими свойствами, однако, он же привлекает бабочек и пчёл, что положительно влияет на экосистему всего сада на участке. Первые его бутоны появляются в июле, а окончательно отцветает горицвет только к середине ноября.