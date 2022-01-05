Первая мировая война на старых фото из альбома немецкого солдата

Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

1. Подъем батальона ранним утром

Подъем 11 саперного батальона в Раве 22 апреля 1915 года.

2. Строительство дома

Строительство дома для одного из офицеров в Раве . Польша, июль 1915 год.

3. Группа офицеров

Группа офицеров 11 саперного батальона.

4. Разрушенный город

Разрушенные дома в Митаве во время компании с 1 апреля по 17 июня 1916 года.

5. Небольшой городок

Панорама небольшого городка в июле 1916 года.

6. Солдаты и офицеры

Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

7. Укрепленный блиндаж

Хорошо укрепленный в лесу блиндаж.

8. Укрепленная позиция

Хорошо укрепленная позиция от наступления войск противника.

9. Погибшая женщина

Погибшая женщина из женского батальона.

10. Погибшие солдаты и офицеры

Погибшие солдаты и офицеры после битвы в лесу.

11. Портретный снимок

Портретный снимок Отто Розельта в 1916 году.

12. Покупка алкоголя

Солдаты и офицеры, покупающие алкоголь в небольшом киоске .

13. Уличная сцена

Уличная сцена в небольшом городишке. Восточный фронт, 1916 год.

14. Панорама деревни

Панорама деревни Вилоснес на территории Франция.

15. Группа солдат и офицеров

Группа солдат и офицеров 11 саперного батальона в 1917 году.