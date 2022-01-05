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Первая мировая война на старых фото из альбома немецкого солдата


Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

Бывают артефакты, которые, казалось бы, не составляют глобальной исторической ценности, но при этом позволяют узнать много интересного о временах, которые уже канули в лету. В таким артефактам можно в полной мере отнести и фотоальбом немецкого рядового Рудольфа Эккарда из Айзенаха, который сражался на фронтах Первой мировой. Вот такой он - взгляд на историю через годы и с противоположной стороны.

1. Подъем батальона ранним утром


Подъем 11 саперного батальона в Раве 22 апреля 1915 года.

Подъем 11 саперного батальона в Раве 22 апреля 1915 года.

 

2. Строительство дома


Строительство дома для одного из офицеров в Раве. Польша, июль 1915 год.

Строительство дома для одного из офицеров в Раве. Польша, июль 1915 год.

 

3. Группа офицеров


Группа офицеров 11 саперного батальона.

Группа офицеров 11 саперного батальона.

 

4. Разрушенный город


Разрушенные дома в Митаве во время компании с 1 апреля по 17 июня 1916 года.

Разрушенные дома в Митаве во время компании с 1 апреля по 17 июня 1916 года.

 

5. Небольшой городок


Панорама небольшого городка в июле 1916 года.

Панорама небольшого городка в июле 1916 года.

 

6. Солдаты и офицеры


Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.

 

7. Укрепленный блиндаж


Хорошо укрепленный в лесу блиндаж.

Хорошо укрепленный в лесу блиндаж.

 

8. Укрепленная позиция


Хорошо укрепленная позиция от наступления войск противника.

Хорошо укрепленная позиция от наступления войск противника.

 

9. Погибшая женщина


Погибшая женщина из женского батальона.

Погибшая женщина из женского батальона.

 

10. Погибшие солдаты и офицеры


Погибшие солдаты и офицеры после битвы в лесу.

Погибшие солдаты и офицеры после битвы в лесу.

 

11. Портретный снимок


Портретный снимок Отто Розельта в 1916 году.

Портретный снимок Отто Розельта в 1916 году.

 

12. Покупка алкоголя


Солдаты и офицеры, покупающие алкоголь в небольшом киоске.

Солдаты и офицеры, покупающие алкоголь в небольшом киоске.

 

13. Уличная сцена


Уличная сцена в небольшом городишке. Восточный фронт, 1916 год.

Уличная сцена в небольшом городишке. Восточный фронт, 1916 год.

 

14. Панорама деревни


Панорама деревни Вилоснес на территории Франция.

Панорама деревни Вилоснес на территории Франция.

 

15. Группа солдат и офицеров


Группа солдат и офицеров 11 саперного батальона в 1917 году.

Группа солдат и офицеров 11 саперного батальона в 1917 году.

 

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Первая мировая война на старых фото из альбома немецкого солдата

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Первая мировая война на старых фото из альбома немецкого солдатаПодписаться на мой Instagram
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