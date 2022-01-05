Первая мировая война на старых фото из альбома немецкого солдата

Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.
Бывают артефакты, которые, казалось бы, не составляют глобальной исторической ценности, но при этом позволяют узнать много интересного о временах, которые уже канули в лету. В таким артефактам можно в полной мере отнести и фотоальбом немецкого рядового Рудольфа Эккарда из Айзенаха, который сражался на фронтах Первой мировой. Вот такой он - взгляд на историю через годы и с противоположной стороны.
1. Подъем батальона ранним утром
Подъем 11 саперного батальона в Раве 22 апреля 1915 года.
2. Строительство дома
Строительство дома для одного из офицеров в Раве. Польша, июль 1915 год.
3. Группа офицеров
Группа офицеров 11 саперного батальона.
4. Разрушенный город
Разрушенные дома в Митаве во время компании с 1 апреля по 17 июня 1916 года.
5. Небольшой городок
Панорама небольшого городка в июле 1916 года.
6. Солдаты и офицеры
Солдаты и офицеры в хорошо укрепленной траншее.
7. Укрепленный блиндаж
Хорошо укрепленный в лесу блиндаж.
8. Укрепленная позиция
Хорошо укрепленная позиция от наступления войск противника.
9. Погибшая женщина
Погибшая женщина из женского батальона.
10. Погибшие солдаты и офицеры
Погибшие солдаты и офицеры после битвы в лесу.
11. Портретный снимок
Портретный снимок Отто Розельта в 1916 году.
12. Покупка алкоголя
Солдаты и офицеры, покупающие алкоголь в небольшом киоске.
13. Уличная сцена
Уличная сцена в небольшом городишке. Восточный фронт, 1916 год.
14. Панорама деревни
Панорама деревни Вилоснес на территории Франция.
15. Группа солдат и офицеров
Группа солдат и офицеров 11 саперного батальона в 1917 году.
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