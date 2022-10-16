Необычный способ восстановления корней орхидеи

Орхидеи — одни из самых капризных цветов, требующих особого ухода. Даже у опытных цветоводов может возникнуть ситуация, когда орхидея начинает увядать, ее листья становятся мягкими, рост замедляется. Если вовремя оказать орхидее необходимую помощь, то растение можно будет спасти. С помощью этого нестандартного метода можно восстановить даже самую слабую орхидею. Необычность метода заключается в том, что восстановление корней происходит без их полива.

Прежде чем приступать к восстановлению орхидеи этим абсолютно новым методом следует прекратить полив растения. Через неделю после последнего полива извлеките орхидею из горшка, удалите старый посадочный материал и обрежьте засохшие и поврежденные корни.



Опрыскайте листья водой и аккуратно протрите их мягкой тканью. Оставьте орхидею в прохладном сухом месте на 1 день.



Сухие корни орхидеи оберните чистым мхом, после чего поместите растение в целлофановый пакет.



Подвесьте орхидею листьями в низ в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Раз в 2 дня обязательно опрыскивайте листья чистой водой.



При таком простом уходе орхидея начнет отращивать новые здоровые корни. Более того, на растении появятся молодые листочки. Пересаживать орхидею на постоянное место можно будет примерно через 2 месяца.

Перед пересадкой в обязательном порядке обрежьте засохшие корни.Этот простой метод позволит быстро вылечить орхидею от грибка и поможет растению отрастить много здоровых и крепких корней.