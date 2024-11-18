5 советов, как красиво сменить тему, если лезут не в своё дело

1. Перевести разговор на интересы собеседника

Новости СМИ2 -Почему ты завела питомца утенка?- Слушай, а как там твой чихуахуа? / Фото: polinka.top

2. Пошутить

Шутите позабористее. / Фото: otvet.mail.ru

3. «Лить воду»

Лить воду - это моё призвание. Я - водолей. / Фото: bronk.club

4. «Кстати»-метод

Просто суперметод. / Фото: fairysoft.ru

5. Попросите совета

-А почему вы все незамужем? - Слушай, а дай совет, как отлично выйти замуж! / Фото: 9111.ru