5 советов, как красиво сменить тему, если лезут не в своё дело

Не все люди обладают безупречным тактом, поэтому, к сожалению, зачастую мы сталкиваемся с проблемой, когда собеседник явно лезет не в своё дело в диалоге. Материал даст пять советов от психологов, как красиво сменить тему в такой ситуации.
1. Перевести разговор на интересы собеседника
-Почему ты завела питомца утенка?
Большинство людей любит говорить о себе. А если мы ведём речь о тех, кто обожает жить не своими жизнями и задаёт бестактно личные вопросы, то их интеллект, как правило, пониже, а это значит, что говорить о себе они любят на максималках. Поэтому если вам задали вопрос, который явно не касается собеседника, можно просто красиво спросить о том, что занимает собеседника. И он, возможно, с удовольствием переключится на рассказы о себе.
2. Пошутить
Шутите позабористее. / Фото: otvet.mail.ru
Если вы ведёте разговор с хамоватым собеседником, который любит лезть не в своё дело, то переход на шутки может его дезориентировать и снизить к вам интерес. И тут нужно как можно больше абсурда. Попробуйте рассказать трэшовый анекдот про какающую белку - тут любые средства хороши. Прослывёте юродивым, а вам того и надо.
3. «Лить воду»
Лить воду - это моё призвание. Я - водолей. / Фото: bronk.club
Если вас спросили, почему вы не замужем или нет детей, начните примерно с вашего... рождения. Начините рассказывать, какое у вас было странное детство (приукрашать и выдумывать – не возбраняется!), уйдите в какие-то безумные детальные рассказы (якобы это преамбула). Высока вероятность, что у собеседника «найдутся срочные дела», и он смоется.
4. «Кстати»-метод
Просто суперметод. / Фото: fairysoft.ru
Ваша покорная слуга однажды в диалоге с учеником вывела удивительно точный постулат: «Кстати» - слово, которое в 99% случаев используется некстати». Короче, не в своём прямом значении. Обычно русскочзысные люди говорят «кстати», когда вообще хотят рассказать о чём-то, совершенно не связанном с разговором. Мы начинаем реплику с «кстати», когда нам просто вступило что-то сказать. Используйте этот парадокс русскоязычных, чтобы дезориентировать лезущего не в своё дело. Это универсальная обманка коммуникации. Когда русскоязычный человек слышит слово «кстати», ему думается, что разговор пошёл на смежную тему. Да, так можно было. Не благодарите.
5. Попросите совета
-А почему вы все незамужем? - Слушай, а дай совет, как отлично выйти замуж! / Фото: 9111.ru
Схема здесь примерно такая: «Почему у тебя детей нет?» - «Слушай, а дай совет, почему дети нужны?» И вот вы уже слушаете дооооолгую лекцию, а отвечать вам не придётся: обеденный перерыв закончится.
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