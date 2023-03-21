Фотограф успел сделать снимки заброшенного замка до того, как здание уничтожил пожар

Историческая память — это неотъемлемая часть культуры любого человеческого общества. Французский фотограф Роман Тьерри путешествует по Европе в поисках заброшенных замков и вилл, чтобы дать им новую жизнь на своих фотографиях. Забытые людьми места, хранящие отголоски былого величия, словно оживают на его снимках, чтобы поведать нам свою таинственную историю.
Эта история началась в 2009 году, когда фотограф и пианист, Роман Тьерри (Romain Thiery), наткнулся на брошенное пианино в одном старинном французском замке. На него произвело это зрелище такое неизгладимое впечатление, что он решил создать целую серию снимков, посвящённых этой теме. Он назвал её «Реквием по пианино» (Requiem Pour Pianos).
Фотография из серии «Реквием по пианино».
В эту серию вошли 124 фотографии. Сделаны они были в разных уголках Европы, включая Испанию, Италию, Румынию и Германию. Роман искал заброшенные музыкальные инструменты даже в таких страшных местах, как Чернобыльская зона отчуждения. Раньше он пользовался для поиска сервисом Google Earth, сосредотачивая своё внимание исключительно на замках и культурных зданиях. Теперь часто бывают такие случаи, когда люди связываются с ним напрямую.
Забытые замки хранят лишь слабые отголоски своего былого великолепия.
Изображения, которые создаёт фотограф не являются постановочными. Он снимает всё как есть. Сам Роман говорит, что это подчёркивает ту невероятную силу музыкальных инструментов, даже в такой неприглядной среде. «Это то малое, что я могу и хочу сделать, чтобы воспоминания об этих забытых пианино обрели жизнь, прежде чем время заставит их полностью исчезнуть».
Пока беспощадное время не уничтожит эту красоту, Роман стремится её запечатлеть на своих фотографиях.
Роман Тьерри живёт во Франции, в Монпелье. Он обладатель многочисленных наград различных международных конкурсов фотографии и фестивалей. Персональные выставки Тьерри проходили в разных странах: во Франции, США, Израиле, Норвегии, Германии, Словении, Швейцарии, Испании и Великобритании. Работы фотографа представлены в галереях Abalone в Трондхейме, Light Space & Time во Флориде и других престижных местах.
Заброшенный французский замок 18 века.
Сам Роман родился во Франции в 1988 году. Он учился играть на пианино, а десять лет назад увлёкся фотографией. Теперь это его жизнь. Но музыка так и осталась его страстью. Роман полагает, что пианино настолько глубоко пустило корни в нашу культуру, что невозможно представить музыку без этого инструмента.
Площадь замка 700 квадратных метров.
Тьерри всегда стремился исследовать этот музыкальный инструмент под своеобразным, оригинальным углом зрения. Смысл своей жизни Роман видит в объединении этих двух своих самых страстных увлечений: музыки и фотографии.Именно благодаря серии фотографий «Реквием по пианино» Тьерри приобрёл мировую известность. Также у него есть серия потрясающих фотографий о том, как природа отвоёвывает у человека свою исконную территорию. Заброшенные полуразрушенные средневековые замки зарастают деревьями и кустарником.
Роман Тьерри успел сфотографировать интерьеры замка до того, как он был полностью уничтожен пожаром.
Его душераздирающие фотографии повествуют о том, как величественные человеческие жилища хранят в себе часто сломанные предметы интерьера, следы былого блеска и роскоши. Эти изображения передают всю беспощадность и неотвратимость времени.
Замок пережил две мировые войны.
Роман Тьерри объехал всю Европу в поисках разрушающихся заброшенных замков. В одной из своих поездок, в поисках забытых пианино, он наткнулся на старый замок в его родной Франции. Этот замок 18 века, Château de Le Quesnel был полностью заброшен несколько лет назад. До этого он пережил две мировых войны, когда его использовали в своих целях немецкие оккупанты.
Замок дважды использовали во время войн для своих целей немцы.
Это весьма величественное строение, площадью более семисот квадратных метров, несмотря на серьёзные послевоенные реставрационные работы, так и не стал обитаемым. После того, как Роману посчастливилось запечатлеть некогда пышно оформленные интерьеры замка, его по несчастливой случайности полностью уничтожил пожар. Вызывает огромное сожаление то, что погибло столь прекрасное место исторической памяти. Есть также и то, что служит некоторым утешением: фотограф навсегда сохранил ему жизнь в своих работах.
Память о величественном здании живёт отныне на снимках Тьерри.
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