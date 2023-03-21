Фотограф успел сделать снимки заброшенного замка до того, как здание уничтожил пожар







Фотография из серии «Реквием по пианино».

Забытые замки хранят лишь слабые отголоски своего былого великолепия.

Пока беспощадное время не уничтожит эту красоту, Роман стремится её запечатлеть на своих фотографиях.

Заброшенный французский замок 18 века.

Площадь замка 700 квадратных метров.

Роман Тьерри успел сфотографировать интерьеры замка до того, как он был полностью уничтожен пожаром.

Замок пережил две мировые войны.

Замок дважды использовали во время войн для своих целей немцы.

Память о величественном здании живёт отныне на снимках Тьерри.