Хитрые способы альтернативного использования старых журналов

Наверняка многим из нас не раз хотелось преобразить свой интерьер, но выкладывать внушительную сумму за дизайнерскую вещь как-то рука не поднималась.

Не стоит отчаиваться, ведь эффектный элемент декора можно смастерить самому из... старых журналов.

Хитрые способы альтернативного использования ненужной глянцевой макулатуры помогут сделать что-то особенное своими руками.

1. Рамка для фотографий

Яркие рамки для фотографий.

Скрученные в трубочки страницы глянцевых журналов и каталогов можно использовать для создания и декора рамок для фотографий и зеркал. Новые яркие рамки прекрасно подойдут для размещения детских снимков и декора стен.

2. Цветочный горшок

Цветочный горшок, декорированный бумажными полосками.

С помощью журнальных страниц можно обновить невзрачные цветочные горшки. Для этого страницы нужно скрутить в плотные трубочки и приклеить по периметру горшка.

3. Настольная подставка

Подставка для канцелярских принадлежностей.

Нехитрые манипуляции с ножницами и клеем поможет превратить старый журнал в оригинальную подставку для канцелярских принадлежностей.

4. Отделочный материал

Отделка стен журнальными страницами.

Журнальные страницы можно использовать в качестве полноценного отделочного материала стен.

5. Органайзер

Правда процесс отделки достаточно кропотлив и займет много времени. Для реализации данной идеи, страницы нужно скрутить в плотные трубочки и по очереди клеить на стену. Результатом работы станет акцентная стена с уникальной фактурой и рисунком.

Настольный органайзер.

Оригинальный органайзер для канцелярских принадлежностей, сплетенный из журнальных страниц, скрученных в тонкие трубочки.

6. Фигурки животных

Фигурки животных из старых журналов.

Фигурки собак, склеенные из скрученных в трубочки журнальных страниц. Такие поделки могут стать источниками реального дохода, ведь в интернете их цена достигает 200 долларов.

7. Дамская сумочка

Плетеная сумочка.

Дамская сумка, которую может сплести каждый из плотных глянцевых страниц, сложенных в длинные полоски.

8. Журнальный столик

Журнальный стол из журналов.

Журнальный столик, сделанный из кипы скрученных в трубочки журналов и круглой стеклянной столешницы, станет стильной деталью любой гостиной.

9. Посуда и подставки

Тарелки и подставки из журналов.

Страницы журналов, скрученные в тонкие трубочки, можно использовать для создания необычных тарелок и подставок под горячее. Единственным недостатком таких поделок является то, что бумага плохо переносить влагу. Поэтому для того, чтобы изделия прослужили дольше, покройте их толстым слоем клея или другого защитного покрытия.

10. Елочные игрушки

Елочные шары их страниц журналов.

Вместо того, чтобы просто выбросить внушительную коллекцию глянца, используйте его для создания оригинальных елочных украшений. Таким образом вы сможете обзавестись большим количеством елочных шариков, не потратив на это ни копейки.

11. Панно

Панно из журнальных страниц.

Творческий подход и немного усердия позволят превратить страницы старых журналов в необычные настенные панно.

12. Корзины

Корзины для вещей.

Если ваша коллекция журналов достаточно внушительная, используйте их для создания красочных и практичных корзин. Готовые изделия можно использовать для хранения одежды и прочих мелочей.

Видео-бонус:

13. Табуреты

Табуретки из журналов.

Невысокие табуретки, для создания которых потребовались лишь стопки журналов, старые ремни и мягкие подушечки.

14. Ваза

Декоративная ваза.

Потрясающая ваза, сделать которую можно, если под рукой есть стопка журналов и клей. Для создания данного шедевра страницы журналов нужно сложить в полоски, а полоски аккуратно скрутить в объемные круги, фиксируя клеем. Когда клей высохнет, кружки разного размера нужно склеить между собой, используя подходящую форму.

15. Часы

Настенные часы.

Яркие часы, сделанные из страниц глянцевых изданий, скрученных в объемные кружочки, станут эффектной деталью и прекрасным украшением одной из стен квартиры.

16. Объемная буква

Объемные буквы из журнальных страниц.

Из журнальных страниц можно сделать большие объемные буквы, которые сейчас широко используются для декора. Для этого странички нужно свернуть в тонкие трубочки, зафиксировать клеем и приклеить на букву, вырезанную заранее из плотного картона.

17. Светильники

Светильники из журналов.

Журнальные страницы отлично пропускают свет, поэтому их можно использовать для создания оригинальных абажуров для светильников.

18. Шкатулка

Шкатулка для украшений.

Плотные страницы журналов прекрасно подойдут для создания оригинальной шкатулки, в которой можно хранить заколки и украшения.

19. Обложки в рамках

Журнальные обложки в рамках.

Некоторые обложки настолько красивы, что жалко даже выкидывать. Такие образцы можно поставить в лаконичные рамки и использовать для украшения стен.

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