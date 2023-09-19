Болтон Стрид – самый опасный ручей в мире

В британском Йоркшире, между Барден Тауэр и Болтон Эбби протекает милый, на первый взгляд ручей Болтон Стрид. Но его миловидность обманчива и о ней ходят целые легенды.







Под спокойной гладью воды с узким берегом, протекает несколько мощных подводных течений. Существует версия, что здесь утонуло немалое количество людей. Более того, ни одно тело утопленника так и не было найдено. Для того, чтобы хоть немного понять и определить всю силу водного потока, достаточно лишь подняться вверх по течению, где пред вами предстанет настоящая река, шириной около 10 метров. Это река Уорф.







Сам же ручей под собой скрывает большое количество подземных пещер, так что о точной глубине Болтон Стрид можно лишь догадываться. Для особо любознательных, здесь установлен предупреждающий знак.



















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