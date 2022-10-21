С нами не соскучишься!

8 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mvilorich Vilin
    Один день из жизни Ивана ДенисовичаОбычные сутки ряд...
  • Ивановна
    Какая прелесть. Спасибо за статьюКак повились знам...
  • Irina Kislitsina
    Уважаемый Николай Иванович! Вы констатировали все правильно. Так и есть и хорошо известно, кроме трактовки гуманизма....12 черт русского ...

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Этот современный спортивный комплекс, посвящённый спортивной гимнастике, спроектировала архитектурная фирма Christophe Gulizzi architecte. Здание расположено в новом районе города Масси во Франции. Лаконичный фасад выполнен из белого лакированного бетона. Его форма символизирует напряжение и стресс, пытаясь создать выразительный и узнаваемый объем в пространстве города. Внутри нас встречает всё тот же белый цвет, разбавленный яркими красками. В отделке интерьера присутствует дерево, в спортивном зале доминируют красные и фисташковые акценты.

Фотографии: Mathieu Ducros


Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

Здание спортивного комплекса во Франции

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх