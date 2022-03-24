Рубли, доллары, юани: что означают названия денег

Российские и белорусские рубли. | Фото: img.anews.com.
Ежедневно, доставая из кошелька купюры и расплачиваясь ими за те или иные товары, мало кто задумывается, почему рубль называют рублем, а доллар долларом. В этом обзоре представлено происхождение наименований самых известных валют.
1. Российский рубль
Серебряный рубль времен Екатерины Великой. | Фото: auction-imperia.ru.
Советские рубли. | Фото: maximonline.ru.
Единого мнения происхождения слова «рубль» нет. Единственное, в чем сходятся ученые, так это его связь с однокоренным словом «рубить». Первое упоминание названия в письменных источниках встречается в 1316 году. Рубль рассматривался как половинный «обрубок гривны». Другие склонны полагать, что «рубль» - это видоизмененная форма от индийской рупии.
2. Американский доллар
Аверс и реверс американского доллара. | Фото: bigpicture.com.ua.
Согласно историческим данным, в богемском городе Йоахимсталь (Joachimstahl) находились рудники, где добывали серебро. Монеты, которые там стали чеканить получили соответствующее название «Йоахимсталер», которое позже сократили просто до «талер». А переселенцы из Старого света в Америку постепенно трансформировали «талер» в «доллар».
3. Фунт стерлингов
Английский фунт стерлингов. | Фото: grtx.nl.
Английский фунт берет свое название от латинского «poundus», что означает «вес». Стерлингами называли мелкие серебряные монеты. Согласно одной из версий, раньше употреблялось понятие «easterling silver», относившее к монетам торгового региона в Германии Истерлинг. Тамошние дельцы имели представительство в Лондоне, где и расплачивались своими монетами высокого качества. С 1158 года подобный сплав для своих денег официально стали использовать и англичане. Название упростилось до «sterling silver», т. е. «монетное серебро».
4. Китайский юань
Китайские юани. | Фото: fxweek.com.
Значение названия этой валюты достаточно простое. Юань переводится как «круглая монета». Кстати, японская иена и корейская вона – это все те же производные от юаня.
5. Украинская гривна
Банкноты украинской гривны. | Фото: glocdn.investing.com.
Ученые склонны связывать название «гривна» с «гривнем» - украшением на шею, которое состояло из золотых пластинок. Они могли также использоваться как платежные средства. В Киевской Руси гривна имела три значения: мера веса, знак отличия (украшение) и монета.
6. Польский злотый
Монета 1929 года в 1 злотый. | Фото: ksjuwa.ucoz.ru.
Купюра в 20 злотых. Аверс. | Фото: catalogofmoney.com.
С польской валютой все довольно очевидно. «Злотый» значит «золотой». Первые злотые стали чеканить в XV веке.
7. Казахстанский тенге
Казахстанский тенге. | Фото: today.kz.
Название «тенге» берет свое начало с тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», бывших в обиходе в Средневековье. Оттуда же произошло слово «деньги».
Крона
Норвежские кроны. | Фото: rter.info.
Название «крона» расшифровать очень просто. Оно происходит от латинского corona, что на русском означает «корона». Кронами расплачиваются в Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Чехии. До 2011 года национальной валютой в Эстонии также была крона.
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