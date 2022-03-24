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Рубли, доллары, юани: что означают названия денег


Российские и белорусские рубли. | Фото: img.anews.com.

Российские и белорусские рубли. | Фото: img.anews.com.

Ежедневно, доставая из кошелька купюры и расплачиваясь ими за те или иные товары, мало кто задумывается, почему рубль называют рублем, а доллар долларом. В этом обзоре представлено происхождение наименований самых известных валют.

1. Российский рубль


Серебряный рубль времен Екатерины Великой. | Фото: auction-imperia.ru.

Серебряный рубль времен Екатерины Великой. | Фото: auction-imperia.ru.

 
Советские рубли. | Фото: maximonline.ru.

Советские рубли. | Фото: maximonline.ru.

Единого мнения происхождения слова «рубль» нет. Единственное, в чем сходятся ученые, так это его связь с однокоренным словом «рубить». Первое упоминание названия в письменных источниках встречается в 1316 году. Рубль рассматривался как половинный «обрубок гривны». Другие склонны полагать, что «рубль» - это видоизмененная форма от индийской рупии.

2. Американский доллар


Аверс и реверс американского доллара. | Фото: bigpicture.com.ua.

Аверс и реверс американского доллара. | Фото: bigpicture.com.ua.

Согласно историческим данным, в богемском городе Йоахимсталь (Joachimstahl) находились рудники, где добывали серебро. Монеты, которые там стали чеканить получили соответствующее название «Йоахимсталер», которое позже сократили просто до «талер». А переселенцы из Старого света в Америку постепенно трансформировали «талер» в «доллар».

3. Фунт стерлингов


Английский фунт стерлингов. | Фото: grtx.nl.

Английский фунт стерлингов.
| Фото: grtx.nl.

Английский фунт берет свое название от латинского «poundus», что означает «вес». Стерлингами называли мелкие серебряные монеты. Согласно одной из версий, раньше употреблялось понятие «easterling silver», относившее к монетам торгового региона в Германии Истерлинг. Тамошние дельцы имели представительство в Лондоне, где и расплачивались своими монетами высокого качества. С 1158 года подобный сплав для своих денег официально стали использовать и англичане. Название упростилось до «sterling silver», т. е. «монетное серебро».

4. Китайский юань


Китайские юани. | Фото: fxweek.com.

Китайские юани. | Фото: fxweek.com.

Значение названия этой валюты достаточно простое. Юань переводится как «круглая монета». Кстати, японская иена и корейская вона – это все те же производные от юаня.

5. Украинская гривна


Банкноты украинской гривны. | Фото: glocdn.investing.com.

Банкноты украинской гривны. | Фото: glocdn.investing.com.

Ученые склонны связывать название «гривна» с «гривнем» - украшением на шею, которое состояло из золотых пластинок. Они могли также использоваться как платежные средства. В Киевской Руси гривна имела три значения: мера веса, знак отличия (украшение) и монета.

6. Польский злотый


Монета 1929 года в 1 злотый. | Фото: ksjuwa.ucoz.ru.

Монета 1929 года в 1 злотый. | Фото: ksjuwa.ucoz.ru.

 
Купюра в 20 злотых. Аверс. | Фото: catalogofmoney.com.

Купюра в 20 злотых. Аверс. | Фото: catalogofmoney.com.

С польской валютой все довольно очевидно. «Злотый» значит «золотой». Первые злотые стали чеканить в XV веке.

7. Казахстанский тенге


Казахстанский тенге. | Фото: today.kz.

Казахстанский тенге. | Фото: today.kz.

Название «тенге» берет свое начало с тюркских серебряных монет «денге» или «таньга», бывших в обиходе в Средневековье. Оттуда же произошло слово «деньги».

Крона


Норвежские кроны. | Фото: rter.info.

Норвежские кроны. | Фото: rter.info.

Название «крона» расшифровать очень просто. Оно происходит от латинского corona, что на русском означает «корона». Кронами расплачиваются в Швеции, Норвегии, Дании, Исландии и Чехии. До 2011 года национальной валютой в Эстонии также была крона.

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Рубли, доллары, юани: что означают названия денег

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