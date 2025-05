Новый Венгерский музей естественной истории замаскируют под лесной ландшафт

Венгерский музей естественной истории станет неотъемлемой частью многовекового Великого леса Дебрецена (концепт). | Фото: afasiaarchzine.com.

Концепт международной команды станет новой архитектурной достопримечательностью Дебрецена и всего региона.

Архитектурный комплекс частично прячут в рукотворном холме (дизайн-проект).

Волнообразные крыши, щедро засаженные растительностью, станут прогулочной зоной (рендеринг). | Фото: architekturaibiznes.pl.

В снежную зиму функциональная крыша станет горкой (концепт). | Фото: worldarchitecture.org.

Обожженная древесина станет главным строительным материалом (дизайн-проект). | Фото: europaproperty.com.

Главные выставочные пространства отданы под музейные коллекции (рендеринг). | Фото: domusweb.it.

Галерейные зоны с временными экспозициями и инсталляциями (дизайн-проект). | ото: architekturaibiznes.pl.

Лабиринты переходов и центральный вестибюль (рендеринг). | Фото: europaproperty.com.

Для каждой возрастной категории найдутся интересные факты (концепт).

Территория музейного комплекса является продолжением как городского, так и природного ландшафта (концепт). Фото: afasiaarchzine.com.

Венгерский музей естественной истории станет связующим звеном между городским кварталом и лесным массивом (рендеринг). | Фото: afasiaarchzine.com.

Венгерский город Дебрецен, что на востоке страны, в скором времени обогатится новой архитектурной достопримечательностью . Стараниями специалистов всемирно известного архитектурного бюро Bjarke Ingels Group (BIG) в Великом лесу (Nagyerdő) появится новое здание Венгерского музея естественной истории, которое замаскируют под живописный холм.Обнародованы планы строительства нового Венгерского музея естественной истории (The Hungarian Museum of Natural History), который в скором времени появится на северной окраине Великого леса Дебрецена (Nagyerdő). Старое здание Музея , которое сейчас располагается в Будапеште, уже не справляется с количеством экспонатов и посетителей, что и стало причиной объявления международного конкурса на лучший дизайн музейного комплекса. Хотя это была одна из причин, поскольку власти города нацелены на то, чтобы к 2030 году превратить Дебрецен в региональный центр образования и культуры. И в этой амбициозной Программе природный ландшафт с историческим лесом, где планируется строительство, станет главной площадкой для реализации сразу нескольких проектов.Совместный концепт известного на весь мир архитектурного бюро Bjarke Ingels Group (BIG), местной компании Vikár és Lukács Építés Stúdió, Музейной студии и инженерной фирмы TYPSA был признан победителем в конкурсе и станет главным объектом будущего общественного пространства, включающего помимо Музея естественной истории (Hungarian Museum of Natural History) еще и набережную, и зоопарк, и парковые зоны, и спортивные открытые площадки, и пешеходные аллеи.По сведениям редакции Novate.ru, мировая известность разработчиков не играла главенствующую роль в выборе проекта, а все потому, что 14 проектов были представлены анонимно и жюри оценивало сугубо концепты, а не имена.Новый Венгерский музей естественной истории будет занимать площадь около 23 тыс. квадратных метров. Масштабный архитектурный комплекс включает в себя более 7 тыс. кв. метров выставочных площадей, 5,8 тыс . кв. м исследовательских лабораторий и учебных кабинетов, 2,8 тыс. вспомогательных помещений и лаундж-зон, внутренний и внешний сад площадью 14 тыс. кв. м, 4,6 тыс. кв. метров прогулочных зон и мест для парковки. Кроме того, в планах строительство жилого комплекса, апартаменты которого будут использоваться в качестве временного жилья для приглашенных ученых и студентов.Главной же изюминкой, представленного на торжественной церемонии награждения победителей конкурса проекта, стала интеграция масштабного здания в природный ландшафт. Точнее сказать, ожидается появление гигантского холма, покрытого роскошной зеленью, внутри которого будет спрятана большая часть комплекса. Сама же архитектурная структура представляет собой три пересекающихся лентообразных объема, органично возвышающихся над ландшафтом, окруженным лесом. Такая интеграция не нанесет вред многовековым деревьям, поскольку под строительство выделена старая спортивная арена, которая уже давно заброшена и лишь навевает тоску на горожан.А вот появление многослойной подземной структуры с крышей, щедро покрытой живой растительностью призвано расширить окружающий полог леса, создавая новые места обитания для местных видов флоры и фауны. Такое расположение сведет к минимуму диссонанс между природным окружением и крупномасштабным архитектурным объектом. Ожидается, что вся территория комплекса станет востребованной частью парка, доступной для местных жителей и туристов. По мнению жюри,Чтобы структура Музея не только визуально гармонировала с природным окружением, главным строительным материалом было выбрано обожженное по японской технологии дерево, что соответствует принципам экологичности и устойчивости. Такой выбор материалов не только подчеркнет связь здания с окружающей средой, но и будет соответствовать принципам устойчивого строительства. Часть здания будет углублена в землю, что позволит ему визуально вписаться в ландшафт Большого леса, в то время как покатая крыша откроет пространство для публики, предлагая прогулки и виды на город. Таким образом, музей станет не только выставочной площадкой, но и активной частью парка, доступной для местных жителей и туристов.Кстати сказать, использовании натуральных материалов — не единственное экологичное решение. В музейном комплексе помимо энергоэффективности, которую прекрасно обеспечивают толстый слой почвы и растительный покров, планируют использовать инновационные технологии преобразования термальной массы земли и энергию солнца в электрическую. Это позволит поддерживать стабильный микроклимат круглый год при минимальном потреблении электроэнергии. Такой подход направлен не только на защиту окружающей земли, но и на ее восстановление.Поскольку новый архитектурный объект находится на окраине леса, он разработан так, чтобы гармонировал как с городской, так и с природной сеткой. Главный бульвар Дебрецена плавно перейдет в парковую зону, а затем и на территорию архитектурного комплекса. Открытые площади, извилистые лесные тропы, потаенные уголки для уединения, функциональные крыши – все это является местом встреч и центром социального взаимодействия.Если говорить о внутренней организации Музея, то проект был разработан с упором на функциональность и интуитивность. Центральным местом станет зал для приемов, который превратится в своего рода компас, направляющий посетителей к различным выставочным крыльям. Музей естественной истории будет местом для организации пяти постоянных галерей и одного пространства для временных выставок и общественных мероприятий. Над вестибюлем располагается библиотека и ресторан с видом на окрестности и верхушки деревьев Большого леса. На нижнем же уровне предусмотрены помещения образовательного центра, в последнем оборудуют исследовательские лаборатории, мастерские, интерактивный зал, игровые площадки и т. д.Гибкая планировка позволит использовать пространство, подстраиваясь под нужды разных аудиторий. Постоянные галереи представят коллекции, связанные с историей естественных наук, а временные выставки будут освещать новые темы в интересной форме преподносить информацию об инновациях и открытиях и не только в естествознании. Ожидается, что образовательный центр станет местом , где сложные темы предоставят в доступной форме для людей всех возрастов и уровня образования.В заключение стоит отметить, что инициаторы проекта строительства нового Венгерского музея естественной истории, Министерство культуры и инноваций, а также группа высококлассных специалистов из BIG, местной компании Vikár és Lukács Építés Stúdió и инженерной фирмы TYPSA сделали все, чтобы Музей стал символом современного подхода к проектированию культурных пространств — мест, которые обучают, вдохновляют и связывают людей с природой. Его расположение в Большом лесу в сочетании с современным дизайном и экологичными решениями привлечет как туристов, так и исследователей, способствуя международной популяризации города и всего региона.