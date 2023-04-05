10 фактов о том, как занимается сексом современная молодежь

Как бы ни хотелось нашей редакции повсюду находить только факты, разыскать их в чужой спальне представляется почти невозможным. Но к счастью, нашёлся один способ!



Эксперты из компании SKYN Condoms, которая производит презервативы, провели опрос 5000 миллениалов (людей в возрасте от 18 до 34 лет). И задавали им конкретные личные вопросы. Результат — множество любопытных фактов, проливающих свет на личную жизнь современной молодёжи.







1. 57% владельцев смартфонов занимались секстингом (секс через мессенджеры и чаты) 49% из них хотя бы однажды отправляли через интернет свои обнаженные фотографии?



2. 52% женщин-пользователей сайтов знакомств хотя бы однажды занимались сексом с кем-то из своих новых знакомых в первую ночь и без презерватива.



3. Практически все миллениалы (93%) испытывают хотя бы один оргазм за ночь, когда занимаются сексом. Конечно, мужчинам это все еще проще (97%), чем женщинам (89%), но все же! Это довольно большое достижение сексуальной революции, не так ли?



4. Когда и у женщин, и у мужчин спрашивают, что они ищут в первую очередь в своем сексуальном партнере, то и те, и другие отвечают, что на первом месте — физическая привлекательность.



А еще женщины очень ценят уверенных в себе мужчин, а мужчины — «игривых» женщин.



5. Более половины (61%) представителей нашего поколения имели хотя бы один в жизни «секс-на-одну-ночь».



6. Более половины респондентов берут с собой презервативы, когда идут на первое свидание с человеком, с которым они познакомились онлайн. Но это в основном мужчины. Среди женщин таких — 44%.



7. Частый секс вызывает стойкие ассоциации со студенческим общежитием. Но на самом деле чем старше вы становитесь, тем больше секса становится в вашей жизни.



74% мужчин из старейшей возрастной группы (30–34 года) занимаются сексом как минимум раз в неделю. Среди тех, кому 18–24, таких только 64%.



Почти половина женатых и замужних миллениалов занимаются сексом несколько раз в неделю. Среди холостяков таким могут похвастаться только 20%. И то почти все из них уже живут в гражданском браке.



8. В день рождения люди занимаются сексом даже чаще, чем в день свадьбы! 79% людей занимались сексом на свой день рождения. И только 70% — в первую брачную ночь.



9. Абсолютное большинство мужчин считают своей главной эрогенной зоной шею (вы, наверно, думали, что это член?).

Для женщин она на втором месте после сосков.



10. Опрос показал, что любители йоги чаще занимаются сексом, чем фанаты бега, серфинга, катания на роликовой доске или заядлые любители видеоигр.



А еще они реже мастурбируют, в два раза чаще занимаются групповым сексом и обычно предпочитают не миссионерскую (как остальные люди) позу, а догги-стайл.



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