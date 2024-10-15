«Лара Крофт, твои коллеги отжигают!», или кто такие современные «расхитители гробниц», и зачем им ну

Многие представители современной молодежи выросли на фильмах и компьютерных играх про знаменитую «расхитительницу гробниц» Лару Крофт, которая бодро скачет по древним руинам с двумя пистолетами наперевес. Однако какой бы горячей и сексапильной не была киношная красотка Лара, ее реально существующие современные «коллеги» явно оставляют желать лучшего, и охотятся они далеко не за бесценными артефактами.







Пожалуй, мы не ошибемся, если предположим, что подавляющему большинству жителей нашей планеты и в кошмарном сне не приснится, зачем кому-то, особенно в 21 веке, может понадобиться раскапывать чужую могилу и похищать чьей-то не слишком свежий и порядком разложившейся труп.







Так вот, дорогие друзья, если по какой-либо причине вас по-прежнему занимает этот вопрос, то вы пришли точно по адресу, потому что сейчас мы расскажем вам немного о современных «расхитителях гробниц» и о том, ради чего им потребовалось воровать мертвые тела из могилы.







Ради загробной любви

Ради коллекции

Ради свободного места

Просто ради «фана»