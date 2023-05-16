Каменные «банки» Лаоса: откуда взялись на плато Сианкхуанг тысячи сосудов-мегалитов?

Странные каменные ёмкости имеют явно рукотворное происхождение. /Фото:unescobkk.org

У некоторых кувшинов есть крышки. /Фото:khmertimeskh.com

На некоторых кувшинах и крышках есть рисунки. /Фото:linozka.livejournal.com

Древняя цивилизация

Одна из величайших загадок истории. /Фото:topvoyager.com

Непонятно, каким образом древние люди транспортировали столь тяжелые кувшины. /Фото:linozka.livejournal.com

Легенды о кувшинах

О назначении кувшинов местные жители слагают легенды. /Фото:topvoyager.com

Некоторые утверждают, что мегалиты расставлены вовсе не хаотично. /Фото:topvoyager.com

Сложность изучения

Часть кувшинов была разрушена во время бомбардировок. /Фото:Фото:topvoyager.com

Долина кувшинов под особым вниманием ЮНЕСКО. /Фото:topvoyager.com