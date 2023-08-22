10 малоизвестных фактов о Мерилин Монро, которые многое о ней объясняют

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. Она прожила всего 36 лет, но за это время успела завоевать поклонников по всему миру. И хотя порой кажется, что о ней известно всё, то и дело всплывают неожиданные и весьма интересные факты из её жизни.
1. Первый брак Нормы Джин Бейкер был договорным
Большую часть детства Норма Джин Бейкер (это настоящее имя Мэрилин) жила в приемных семьях, в государственных приютах и под опекой различных друзей семьи. Она никогда не знала своего отца, а ее мать была помещена в психиатрическую больницу. 15-летняя Бейкер жила с подругой Грейс Годдард, но когда чета Годдардов решила переехать в Западную Вирджинию, оказалось, что они не могут взять с собой Бейкер. Если бы девочка не вышла замуж, то ее бы снова вернули в детский дом.
Норма Джин Бейкер.
Поэтому они предложили 20-летнему Джеймсу Догерти, который жил по соседству, вступить в брак с Нормой. «Я думал, что она была слишком молодой, - рассказал Догерти позже, - но мы поговорили и очень хорошо поладили». Они поженились всего через 18 дней после того, как Норме исполнилось 16 лет.
2. Она часто упоминала имя «Мэрилин Монро» в третьем лице
Актер Илай Уоллак однажды вспомнил, что Монро, казалось, «включала и выключала Мэрилин по своему желанию». Однажды вечером он гулял с ней по Бродвею, и актрису никто не узнавал. Но буквально через минуту вокруг нее собралась целая толпа поклонников. «Мне просто захотелось побыть минутку Мэрилин», - вспоминает ее слова Уоллак Фотограф Сэм Шоу часто слышал, как Норма критиковала выступления Мэрилин в фильмах или на фотосессиях, комментируя это примерно так: «Она бы этого не сделала. Мэрилин сказала бы это».
3. Трумен Капоте хотел, чтобы Мэрилин Монро сыграла роль Холли Голайтли
Трумен Капоте хотел, чтобы Монро была приглашена на главную роль в экранизации его романа «Завтрак у Тиффани», утверждая, что она идеально подходила на эту роль. В конце концов, Мэрилин отказалась (ее отговорила Пола Страсберг, которая считала, что Мэрилин не стоит играть подобную роль). В любом случае, Капоте был не в восторге от Одри Хепберн, которую выбрала студия.
4. «Монро» - девичья фамилия ее матери
Мэрилин Монро в июне 1949 года.
Когда Норма Джин Бейкер начала сниматься, она взяла девичью фамилию своей матери. В своей автобиографии Монро сказала, что ей сказали, что она как-то связана с президентом Джеймсом Монро, но не было найдено никаких доказательств, подтверждающих это. Имя «Мэрилин» предложил руководитель студии, который думал, что Норма похожа на Мэрилин Миллер, актрису, которая умерла в возрасте 37 лет (что интересно, самой Монро было 36 лет, когда она умерла).
5. У Мэрилин Монро был «пунктик» по поводу умных людей
Ее брак с писателем Артуром Миллером, вероятно, уже заставляет предположить это, но на самом деле есть и другие доказательства. Однажды Монро жила в одной комнате с актрисой Шелли Уинтерс, которая сказала, что они ради шутки составили списки мужчин, с которыми хотели бы переспать. «В ее списке не было никого моложе 50 лет, - рассказала позже Уинтерс . - Я никогда не спрашивала ее, сколько кандидатов из ее списка она успела охмурить, но среди людей, который привлекали ее больше всего, был Альберт Эйнштейн».
6. Монро не умела готовить
Уинтерс рассказала, что однажды она попросила актрису помыть салат на обед. Когда она вошла на кухню, то обнаружила, что Монро моет каждый лист салата губкой для посуды.
7. Но всё же научилась
Некоторые из рецептов Монро обнаружили только после ее смерти. В 2010 году журналисты The New York Times попытались сделать ее рецепт фарша, который актриса готовила на День Благодарения. Они нашли этот рецепт удивительно сложным и предположили, что «Монро не только готовила, но и делала это довольно неплохо».
8. Мэрилин Монро любила читать
Мэрилин Монро около 1954 года.
Коллекция книг Монро была чрезвычайно впечатляющей. На момент смерти ей принадлежало более 400 томов, в том числе несколько уникальных первых изданий различных книг. Среди многих тысяч своих фотографий актриса особенно любила те, на которых она была изображена читающей.
9. Мэрилин Монро помогла Элле Фицджеральд устроиться в клуб Mocambo
Уже давно ходят слухи, что Элле Фицджеральд изначально отказали выступать в Mocambo из-за того, что она была чернокожей. Мэрилин Монро, которая была ее фанаткой, договорилась с владельцем ночного клуба Чарли Моррисоном, чтобы тот подписал контракт с Эллой, пообещав взамен каждую ночь посещать заведение, тем самым гарантируя огромное количество журналистов в клубе. Моррисон согласился, и Монро сдержала свое слово.
10. Мэрилин Монро было трудно запоминать тексты
«Ирония заключалась в том, что она не могла связать двух предложений», - сказал Дон Мюррей, актер, который снялся вместе с Монро в фильме «Автобусная остановка» 1956 года. Хотя некоторые объясняли это отсутствием профессионализма, другие, включая Мюррея, считали, что это из-за нервов.
11. Гардероб Мэрилин Монро стоил безумных денег
Платье с блестками, которое Монро надела для исполнения песни «С Днем Рождения» в 1962 году, стоило 1 267 500 долларов и оно установило мировой рекорд самой дорогой одежды в мире. Его приобрела коллекционная компания. Знаменитое платье из «Семилетнего зуда» также поставило рекорд — его продали в 2011 году за 4,6 миллиона долларов.
12. Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо были женаты только 8 месяцев
Хотя их роман стал печально известен, Монро была замужем за вторым мужем Джо Ди Маджио всего 274 дня. Хотя многие причины способствовали их разводу, считалось, что последней каплей стала знаменитая «сцена метро» в «Семилетнем зуде» (с взмывающим вверх подолом белого платья Мэрилин). Сцену снимали перед большой толпой журналистов и зевак, и Ди Маджо рассердился из-за этого. Вскоре после этого Монро подала на развод по причине «психологической жестокости». А самым ироничным было то, что сцену признали непригодной из-за шума толпы и ее пришлось переснимать в закрытой студии.
13. Несмотря на развод, Ди Маджо оставался верным Мэрилин
Ди Маджо продолжал оставаться рядом с Мэрилин и всегда помогал ей. Незадолго до ее смерти, Ди Маджо говорил друзьям, что они собираются снова пожениться. Когда Мэрилин умерла, он организовал ее похороны, не пустив на них почти никого. После этого он приносил розы на ее могилу два раза в неделю в течение 20 лет.
14. Могила Монро
Монро была похоронена на кладбище Мемориального парка Вествуд-Виллидж в Лос-Анджелесе. Изначально склепом, в котором ее похоронили, владел Ди Маджо, но он продал его, когда они развелись. Покупателем был Ричард Пончер, фанат, который просил похоронить его лицом вниз над саркофагом Монро, чтобы он мог «смотреть на нее целую вечность». В 2009 году вдова Понтера выставила участок на продажу на eBay за колоссальные 4,6 миллиона долларов.
А соседний участок приобрел за 75 000 долларов в 1992 году Хью Хефнер.
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