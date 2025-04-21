Как избавиться от электризации одежды и волос

Каждый хотя бы раз в своей жизни сталкивался с торчащими в разные стороны волосами, «бьющейся током» одеждой, «искрящимся» постельным бельём, вечно ползущей вверх или прилипающей одеждой, а также прочими казусами, связанными со статическими электричеством.







Приятного мало, да и вид, мягко говоря, тот ещё.

1. Причины, вызывающие статическое электричество

2. Как убрать электризацию с тела

3. Как убрать электризацию с волос

4. Как убрать электризацию с текстиля и одежды (в том числе и домашней)

Чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций, рассказываем, как бороться с электризацией вещей, волос и различных предметов.Существует несколько причины, вызывающих статическое электричество.Статическое напряжение возникает по нескольким причинам, таким как: трение, перепад температуры, соприкосновение разных по составу и текстуре поверхностей материалов между собой, проводящая среда, относительная влажность воздуха и многое другое.• Также, к источникам, вызывающим электролизацию, можно отнести сухой воздух, обладающий достаточно высоким уровнем статического электричества, поскольку в нём отсутствует влажность.• Сюда же добавим и ковры. Во время ходьбы по ковровым покрытиям происходит накопление зарядов, переносящих электроны, а это в свою очередь способствует появлению статического электричества в одежде человека.• Как и в случае с сухим воздухом, повышенная влажность может стать главной причиной появления статического электричества, так как вода прекрасно проводит ток.• Синтетика (нейлон, акрил, ПВХ, полиуретан и другие искусственные материалы) также восприимчива к электризации.• Впрочем, шерстяные, меховые и изделия с перьями также грешат накоплением статического электричества.• Стоит также отметить тот факт, что в помещениях с плохой вентиляцией и циркуляцией воздуха, статическое электричество накапливает в разы сильнее и больше.Есть несколько способов убрать статическое электричество с тела.Ни для кого не секрет, что по человеческой поверхности тела перемещается (пусть и не большое) количество электричества, из-за чего, частенько и происходит та самая зловещая электризация или битьё током при соприкосновении с дверной ручкой. Рассказываем, что нужно делать, дабы избавиться от непрошенных искр.По возможности ходите босиком по полу или купите тапочки на специальной токопроводящей подошве.Как бы смешно это не звучало, но именно заземление помогает человеку избежать накопления электрического заряда. Для этого выбирайте обувь на кожаной, полимерной или резиновой подошве со специальными добавками, а дома, лучше всего ходить босиком. Но, если ноги всё-таки мёрзнут и при ходьбе босиком испытываете дискомфорт, то нужно подобрать комнатные тапочки по принципу уличной обучи с токопроводящей подошвой.Убрать статическое электричество с тела можно с помощью увлажнения кожи. Для этого лучше всего использовать специальные косметические средства, такие как: крема, лосьоны, бальзамы, баттеры, флюиды и тому подобное.Постарайтесь носить как можно меньше синтетических вещей.Постарайтесь исключить синтетические вещи не только из гардероба, а из быта (пересмотрите полотенца, постельное бельё, накидки и так далее). Лучше всего использовать натуральные не электризующиеся ткани.Наверняка знакомый многим эффект.Как правило, электризация волос происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за контакта с одеждой. Во-вторых, из-за окружающей среды (сухость воздуха, повышенная влажность и т.д.). И, в-третьих, из-за состояния волос и неправильного ухода.Используйте защитные средства для волос, а также пересомтритете свой уход.Важно помнить, что сухие, ломкие и истощённые волосы электризуются гораздо сильнее, чем здоровые локоны. Для этого необходимо подобрать правильный уход (питательные и увлажняющие маски, бальзамы, кондиционеры, шампуни, масла и т.д.) – все эти средства помогут сделать волосы не только гладкими и блестящими, а и здоровыми на вид (однако не стоит забывать, что здоровье волос, прежде всего, зависит от питания).Используйте расчёску с антистатическим эффектом.Купите расчёску с антистатическим эффектом, которая не будет электризовать волосы, во время расчёсывания. Это может быть деревянный берёзовый или дубовый гребень, или же массажная щётка с натуральной щетиной или деревянными «гвоздиками». Что же касается искусственных и синтетических материалов, то многие современные производители позаботились о том, чтобы пластмассовые щётки при контакте с волосами не вызывали статическое электричество.Старайтесь не носить синтетические головные уборы.Не хотите, чтобы волосы торчали в разные стороны? Тогда исключите из своего гардероба синтетику, особенно – синтетические головные уборы. Но, если всё-таки жалко расставаться с любимой шапкой, возьмите щётку, капните на неё несколько капель любимого эфирного масла (также можно использовать специальные масла для волос) и пройдитесь по всей длине прядей от корней до кончиков. Это может снизить статический эффект.Чтобы волосы не торчали в разные стороны, пользуйтесь антистатикими средтсвами.В современном мире производитель предлагает огромное количество антистатических средств, предназначенных для волос. Зачастую, их выпускают в виде спреев, что весьма удобно – распылил небольшое количество, расчесал и пошёл.Есть несколько эффективных способов избавиться от статического электричества на вещах.К сожалению, большая часть вещей и предметов в квартире электризуется, но это не повод выбросить их и не пользоваться любимыми вещами. Достаточно воспользоваться парочкой полезных советов, благодаря которым статическое электричество снимет как рукой.Антистатические спреи — отличное и эффективное решение в борьбе с электризацией.Самый верный и надёжный способ избавиться от электризации – прикупить пару баллонов антистатиков, продающихся в каждом магазине. Распылите средство на любую вещь или предмет с двух сторон (плед, постельное бельё, диван, диванные подушки, ковёр, накидки, текстиль, в том числе шторы и занавески).Увлажните одежду.Если под рукой нет антистатика, а вещи во всю электризуются, воспользуйтесь влажной салфеткой (предварительно смочив её в небольшом количество бальзама для волос или просто в воде) и хорошенько пройдитесь с изнаночной стороны. Также можно использовать пульверизатор, что в разы облегчит задачу. Однако важно помнить, что метод эффективен до тех пор, пока вещь остаётся влажной, как только она высохнет – статическое электричество может вернуться.Лак для волос также поможет избавиться от статического эффекта.Ещё один весьма эффективный способ избавиться от статического электричества – использовать лак для волос. Всё, что нужно, так это распылить средство на одежду как с внутренней, так и с внешней стороны. Впрочем, сработает это метод и для вещей в квартире. «Обработать» можно текстиль, диван и другую мебель, которая «бьётся» током.Кондиционеры и ополаскиватели также весьма эффективно справляются со статическим эффектом.Чтобы избавиться от электризации, используйте специальные кондиционеры и ополаскиватели для белья. Они хорошо снимают статическое электричество и смягчают ткань, поэтому прекрасно подходят как для одежды, так и для стирки текстиля.Лучше всего сушить вещи на открытом воздухе.Вещи, высушенные на свежем воздухе, подвергаются меньшей электризации, нежели те, что сохли в квартире при комнатной температуре или в сушильной машине.Прикрепите булавку на внутренний шов одежды.Небольшой металлический предмет, закреплённый на одежде – снижает статическое электричество. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши волосы и одежда не «трещали», прикрепите на внутренний шов вещи булавку или скрепку.Увлажните помещение.Чтобы снизить электризацию предметов в квартире, увлажните воздух. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, добавив в воду пару капель любимого эфирного масла. Или же взять обычный пульверизатор и распылить воду всему периметру комнаты, уделяя особое внимание текстилю (занавескам, шторам, накидкам).