Международное архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) представили проект офисного здания в Нью-Йорке с каскадными террасами проходящих вокруг здания спиралью.
На каждой террасе будут зеленые насаждения как снаружи, так и внутри. Всего в 65-этажном здании планируется 2.85 миллионов кв. метров рабочих площадей.
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Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке
Международное архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) представили проект офисного здания в Нью-Йорке с каскадными террасами проходящих вокруг здания спиралью.
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