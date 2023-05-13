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Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Международное архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) представили проект офисного здания в Нью-Йорке с каскадными террасами проходящих вокруг здания спиралью.

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

На каждой террасе будут зеленые насаждения как снаружи, так и внутри. Всего в 65-этажном здании планируется 2.85 миллионов кв. метров рабочих площадей.

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

Проект бизнес-центра с каскадными террасами в Нью-Йорке

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