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Семь поколений семьи

Американская художница и фотограф Кристина Макконнелл (Christine H. McConnell) приняла участие в экспериментальной фотосессии, в рамках которой воссоздала фотографии своей семьи по материнской линии на протяжении почти двух веков. Девушка попыталась воссоздать фотографии своих предков максимально точно, полностью копируя взгляд, положение головы, одежду и даже настроение.

Глядя на снимки, трудно не заметить, насколько похожи женщины, и не подумать о связи, существующей между поколениями одной семьи.

Семь поколений семьи

Семь поколений семьи

Марта. 1821 год рождения. Прапрапрабабушка…

Семь поколений семьи

Джейн. 1858 год рождения. Прапрабабушка…

Семь поколений семьи

Этти Мэй. 1898 год рождения. Прабабушка

Семь поколений семьи

Милдред. 1928 год рождения. Бабушка…

Семь поколений семьи

Кэтрин. 1957 год рождения. Моя мама…

Семь поколений семьи

Кристина. 1981 год рождения.

Семь поколений семьи

Триггер… Моя «дочь»…

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