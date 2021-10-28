Слоны тушили «зажигалки», а гадюки грелись в котельной: Как во время войны спасали зверей в советски

В годы войны столичный зоопарк посетило 4 млн. человек. /Фото: и архива зоопарка, strana.ru

Зоопарк в Ленинграде

Погибшая Бетти. /Фото:topnonoje.ru

Героизм сотрудников зоопарка в памяти потомков. /Фото:topwar.ru

Бегемотиха Красавица и Евдокия Дашина, 1943 г. /Фото:leningradpobeda.ru

Сотрудники Лензоосада весной 1945-го. Настоящие герои! / Фото:topnonoje.ru

Зоопарк в Москве

Московский зоопарк. 1944 г. /Фото:/visualrian.ru

Слон Шанго - питомец зоопарка, который, согласно воспоминаниям работников, активно втаптывал в песок и поливал водой зажигательный бомбы. /Фото:moya-planeta.ru

Московский зоопарк в 1943 г. Новорожденный бегемотик с мамой. /Фото: и архива зоопарка, strana.ru

Зоопарк в Ростове

Ростовский зоопарк в годы войны. /Фото:rostov.ru

Яма-землянка, где сотрудники зоопарка в годы войны прятали наших саперов. /Фото:rostov.ru