Слоны тушили «зажигалки», а гадюки грелись в котельной: Как во время войны спасали зверей в советски

В годы войны столичный зоопарк посетило 4 млн. человек. /Фото: и архива зоопарка, strana.ru
Если случается катастрофа с большим числом жертв и, тем более, война, официальная статистика обычно фиксирует только человеческие жизни. Погибших животных, как правило, никто не считает, и если какой-нибудь сердобольный гражданин вдруг обратит на это внимание, тут же услышит со всех сторон: «Как можно сравнивать людей и каких-то зверушек? Видимо, именно поэтому о том, что происходило в войну с обитателями зоопарков, известно не так широко. А ведь сотрудники зверинцев проявили настоящий героизм, изо дня в день спасая животных!
Зоопарк в Ленинграде
К 1941 году Ленинградский зоопарк уже был не просто зоосадом по демонстрации животных. Здесь появился юнатский кружок, открылся научный отдел, благодаря работе по разведению стали появляться на свет медвежата, львята и другие крупные животные, была открыта площадка для молодняка.
Уже в июле 1941-го большую часть животных (например, носорога, белых медведей и тигров) предусмотрительно эвакуировали в Казань. Однако перевести всех обитателей питерского зоопарка не представлялось возможным, поэтому достаточно много питомцев осталось в Ленинграде.
В сентябре, в первый день блокады, на зоопарк упало несколько бомб, одна из которых убила слониху Бетти – любимицу ребятишек. Во время другого вражеского налета в глубокую воронку упал бизон, и служители не смогли вытащить тяжелое животное сразу. Лишь два дня спустя – когда работникам удалось соорудить деревянный пандус, они смогли выманить бизона с помощью разложенных на досках пучков травы.
Погибшая Бетти. /Фото:topnonoje.ru
Вскоре в зоопарке блокадного города перестало работать электричество, вышли из строя канализация и водопровод. Работникам приходилось утеплять помещения подручными материалами и использовать в качестве дров деревянные конструкции от расположенных рядом детских аттракционов.
Героизм сотрудников зоопарка в памяти потомков. /Фото:topwar.ru
Из-за катастрофической проблемы с продуктами кормить зверей приходилось сеном (для этого в городе скосили всю траву), собранными на улицах желудями и рябиной, а также опилками. Чтобы обмануть плотоядных хищников, служители зоопарка набивали травой старые шкурки кроликов, а сверху эту «добычу» обмазывали животным жиром – для запаха.
Особенно тяжело переносила блокаду бегемотиха по кличке Красавица – и не только от голода. Из-за недостатка воды ее кожа пересыхала и кровоточила. Чтобы спасти ее, работнице зоопарка Евдокии Дашиной приходилось, таскать воду ведрами из Невы и обтирать бегемотиху. А поскольку животное еще и панически боялось грохота авианалетов, во время бомбежек Евдокии приходилось быть рядом с питомицей и обнимать ее.
Бегемотиха Красавица и Евдокия Дашина, 1943 г. /Фото:leningradpobeda.ru
Бегемотиху и многих других животных удалось сберечь. При этом не стоит забывать, что трудились в зоопарке в те годы не здоровые крепкие мужчины, а женщины и пожилые люди – да еще изнуренные блокадой. Кстати, питерский зоопарк был открыт для посетителей всю войну – даже во время блокады.
Сотрудники Лензоосада весной 1945-го. Настоящие герои! / Фото:topnonoje.ru
Зоопарк в Москве
Московский зоопарк тоже не закрывался на период войны, ведь горожанам нужны были положительные эмоции. Лишь часть животных была эвакуирована. В общей сложности зоопарк посетили 4 миллиона человек, и, так же, как и ленинградские коллеги, его сотрудники героически спасали своих животных.
Московский зоопарк. 1944 г. /Фото:/visualrian.ru
Во время авианалетов персонал зоопарка постоянно дежурил на территории. Например, в ночь на 4 января 1942 года на столичный зоопарк были сброшены фугасные и зажигательные бомбы, и сразу загорелись львятник и обезьянник. Обезьяна Парис очень перепугалась: животное металось, крушило все подряд и пыталось сорвать дверь. Тогда сотрудница Липа Комарова взобралась на крышу, затушила все бомбы и, пока работники проветривали помещение, кинулась вместе с коллегами спасать слонов: там взрывной волной выбило стекла. Местный старик-плотник где-то раздобыл листы фанеры и принялся забивать окна. Оказались выбиты стекла и в попугайнике. Экзотические птицы при низких температурах гибнут, поэтому сотрудники быстро накрыли все клетки одеялами, взятыми у местных жителей, и своими пальто, после чего перенесли попугаев на другую территорию. Чтобы забить окна, сломали на доски летние вольеры.
А потом работники зоопарка до семи утра перетаскивали в котельную парового отопления гадюк, спасая их от переохлаждения.
При этом авианалете была убита комендант зоопарка и тяжело ранен сторож, но ни один сотрудник не сбежал со своего рабочего места – все тушили «зажигалки» и спасали зверей.
Но самым страшным для зоопарка стал самый первый налет, который случился в конце июля 1941-го. Во-первых, потому что у работников еще не было подобного опыта. Во-вторых, в ту ночь случилось очень много возгораний. Упавшие на львятник «зажигалки» воткнулись в потолок и дверь. Зоотехникам удалось в считаные минуты перегнать львов, ягуаров и леопардов в другие клетки – до того, как у них началась бы паника, и затушить огонь.
Во время таких авиаударов, конечно, гибли отдельные животные. Например, прямым попаданием убило лису, пара попугаев погибла от ранения осколками стекла и т.д.
По воспоминаниям сотрудников московского зоопарка, во время бомбежек животные вели себя по-разному. Крупные хищники и пресмыкающиеся были спокойны. А вот лани, козлы, бараны, которые в природе при малейшей опасности инстинктивно пытаются бежать, во время авианалетов и возгораний сразу начинали метаться и становились неуправляемыми. При этом они зацеплялись за стены клеток и получали ушибы и царапины.
Слон Шанго - питомец зоопарка, который, согласно воспоминаниям работников, активно втаптывал в песок и поливал водой зажигательный бомбы. /Фото:moya-planeta.ru
Очень трогательно повели себя во время одного из авианалетов слоны. Когда в их помещение попала зажигательная бомба, они спокойно направились ко рву с водой. Там животные так же невозмутимо принялись поливать себя водой из хоботов и даже (конечно же, случайно) затушили несколько горевших рядом «зажигалок».
А еще сотрудникам зоопарка приходилось спасать водоплавающих птиц, но не от бомб, а от горожан – чтобы пернатых не съели во время голода.
Московский зоопарк в 1943 г. Новорожденный бегемотик с мамой. /Фото: и архива зоопарка, strana.ru
Зоопарк в Ростове
В Ростовском зоопарке большинство животных, увы, погибло. Город был взят немцами, и одна из вражеских частей обосновалась прямо на территории зоопарка. Фашисты иногда отстреливали копытных – полакомиться. Но и тут сотрудники проявляли героизм. Например, когда один из солдат захотел застрелить медведя, работница побежала к нему и стала громко кричать. На шум вышел немецкий офицер и остановил солдата. В другой раз, подслушав, что немцы хотят убить оленей, директор зоопарка намазал им шеи солидолом - мол, у животных заразный лишай.
Ростовский зоопарк в годы войны. /Фото:rostov.ru
Фашисты питались сытно, и чтобы прокормить животных, сотрудники зоопарка брали у немцев объедки. Некоторых экзотических животных сотрудники забрали домой - так их легче было спасти.
А еще работники зоопарка скрывали прямо на его территории советских подрывников, которые не успели покинуть город до прихода немцев. Они устроили нашим саперам что-то типа землянки, покрытой зарослями, использовав для этого яму, где раньше обитали туры, и тайно носили туда еду, делая вид, что идут кормить животных.
Яма-землянка, где сотрудники зоопарка в годы войны прятали наших саперов. /Фото:rostov.ru
Текст: Анна Белова
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