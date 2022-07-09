Удивительные находки, найденные в собственных дворах

Пожалуй, каждый в детстве мечтал отыскать какой-нибудь клад. Одни ради этого становились археологами, а другие даже и не подозревали, что настоящие сокровища находились у них под носом. В этом обзоре собраны удивительные находки, которые люди совершенно случайно обнаружили во дворах своих домов.
Феррари
В 1978 году в Лос-Анджелесе, играясь во дворе собственного дома, дети вырыли несколько ямок. Внезапно кто-то из них наткнулся на металлическую поверхность. Когда они позвали взрослых, а те, в свою очередь, обратились в полицию, то всеобщему изумлению не было предела – дети раскопали автомобиль Ferrari Dino 246 GTS.
После проведенного расследования выяснилось, что машина была украдена за 4 года до этого. Оказалось, что сам хозяин решил избавиться от машины с целью получения страховки, но ему было жалко уничтожать любимую «Феррари», поэтому он закопал ее на безлюдном участке, чтобы через время выкопать снова.
Клад с золотыми монетами
В 2013 году муж и жена из Сьерра-Невады на заднем дворе своего дома случайно обнаружили небольшой ржавый контейнер, в котором лежали золотые монеты. Они продолжили поиски и нашли еще семь емкостей с золотом. Как оказалось, это монеты, датированные 1890-м годом. Всего их было 1427 штук номиналами в 5, 10 и 20 долларов.
На официальный запрос в Монетный двор США, там ответили, что подобных краж не происходило. На сегодняшний день сумма находки оценивается в 10 миллионов долларов США. Нашедшие клад пожелали остаться неизвестными, опасаясь, что охотники за сокровищами перероют их участок.
Подземный туннель, ведущий к пирамиде Хеопса
Пару лет назад «черный» археолог, проводивший нелегальные раскопки прямо во дворе своего дома в Египте, на глубине 10 метров обнаружил старинный туннель. Он сообщил о находке местным властям. После исследования местности археологи заявили, что это не что иное, как подземный туннель, ведущим прямо к пирамиде Хеопса на плато Гиза.
Драгоценности 650-летней давности
В 2007 году житель австрийского города Винер-Нойштадт Андреас К. копал котлован для небольшого пруда возле своего дома. Тогда же он наткнулся на емкость, в которой лежали очень грязные предметы. После того, как он их очистил, оказалось, что в руки австрийца попал клад из 200 золотых колец, брошей, позолоченных серебряных пластин и прочих драгоценностей. Считается, что находке порядка 650 лет. Андреас К. передал сокровище в музей.
Окаменелости гигантского броненосца
Однажды аргентинский фермер Хосе Антонио Нивас, проживающий в 40 километрах от Буэнос-Айреса, обнаружил странный объект. Вначале он решил, что это яйцо дракона, но после проведенных учеными соответствующих исследований, выяснилось, что находка диаметром в 1 метром – не что иное, как окаменелости гигантского броненосца глиптодона, жившего в доисторические времена.
Останки индейца 1000-летней давности
В 2014 в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) мальчик нашел человеческие кости. Его отец тут же обратился в полицию, полагая, что на их участке могло быть совершено преступление. Как оказалось, останки принадлежали индейцу, и жил он на этой территории 1000 лет назад.
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