У дачников с приходом осени хлопоты не заканчиваются. Нужно столько всего успеть до наступления холодов. Например, укрыть растения, чтобы обеспечить им надлежащую зимовку. Что ж, в этой статье мы расскажем, какой нужен уход за гортензией осенью, чтобы весной здоровый кустик вновь порадовал буйным цветением.





УХОД ЗА ГОРТЕНЗИЕЙ ОСЕНЬЮ

Гортензия крупнолистная

Гортензия метельчатая

Гортензия древовидная

Гортензия — относительно неприхотливое растение. Некоторые виды на зиму вовсе не обрезают, оставляют ветки прямо с засохшими соцветиями. Но даже самые нетребовательные растения нуждаются в заботе хозяина и грамотной подготовке к зиме. То, как кустарник перенесет холода, напрямую повлияет на его цветение с приходом лета.Следует заметить, что некоторые виды более чувствительны к холодам. Например, гортензия крупнолистная и саржента, которые в наших краях встречается довольно редко. Эти кустарники нужно готовить к зимовке немного по-другому, чем распространенные у нас виды. В Украине и центральных регионах России обычно выращивают гортензию метельчатую, древовидную и крупнолистную.Сначала поговорим о том, как готовить к холодам самый капризный из этих видов — гортензию крупнолистную. Подготовку такого кустарника к зиме лучше начинать еще в конце сентября.Сначала стоит удалить нижние листья до середины побегов. Это делают, для того чтобы побеги быстрее «дозрели». Через несколько недель не лишним будет внесение фосфорно-калийных удобрений.В начале октября, пока еще нет серьезных заморозков в ночное время, гортензию можно начинать укрывать. Не стоит переживать, что растение выпреет. Гортензия нормально переносит повышенную влажность. Сперва кустик связывают, а затем укрывают двумя слоями спандбонда. Кроме того, можно покрыть мульчей область вокруг корневища. Для этой цели подойдут опилки, стружка и другие виды мульчи.Гортензия метельчатая будет покрупнее других видов. Цветет она на побегах нынешнего года, так что может успешно перезимовать без укрытия. Кустарник готовят к холодам, проводя санитарную обрезку побегов. Затем можно внести удобрения и замульчировать область вокруг ствола. Как видишь, с этим видом всё предельно просто, укрытия не являются обязательными.Древовидная гортензия также не требовательна в уходе. Как и в случае с метельчатой, цветет она на побегах нынешнего года и обходится без зимнего укрытия. Некоторые садоводы даже не обрезают шапочки соцветий, чтобы уберечь нежные цветочные почки.Дело в том, что сухие соцветия выполняют функцию «снегосборников» и утепляют ветки. Но есть один нюанс: под тяжестью снега веточки могут сломаться. В связи с этим самые крупные соцветия лучше всё-таки удалить. Далее поступаем так же, как и с метельчатой гортензией: подкармливаем и окучиваем кустарник.Заядлым садоводам также рекомендуем ознакомиться со статьей об осеннем уходе за кустами смородины. Многие допускают ошибки и теряют урожай, но мы поможем разобраться и сделать всё правильно.