Страна строгости и роскоши: 8 мифов о жизни в Объединенных Арабских Эмиратах

Мифы про Арабские Эмираты и их опровержение.
Большинство из нас привыкло думать об Объединенных Арабских Эмиратах как о стране, где повсюду всех окружает золото, а правила поведения строго регламентированы. Однако, не все то золото, что блестит, и в даже об ОАЭ сложились стереотипы, которые не совсем соответствуют действительности.
1. Алкоголь в ОАЭ
В Эмиратах не пьют. | Фото: haip.host.
Подавляющее большинство коренных жителей ОАЭ являются мусульманами-суннитами и строго следуют законам шариата, где черным по белому написано, что алкоголь – это грех и мерзость. Неудивительно, что в этой стране шанс встретить араба, распивающего спиртное средь бела дня практически равен нулю. На основании этого у туристов сложилось впечатление, что во всей стране нет ни баров, ни хороших вечеринок.
Но не стоит забывать, что Арабские Эмираты - открытое и достаточно популярное туристическое направление, а это означает, что страну ежегодно посещают сотни тысяч людей самых разных вероисповеданий, и власти делают все, чтобы их отдых был комфортным. Соответственно, все, кто не исповедуют ислам, могут запросто распивать напитки в баре отеля, пропустить пару стопок в ночном клубе, посещать алкомаркеты и Duty Free. Однако, стоит знать, что распитие алкоголя в общественных местах и на пляжах строго запрещено, а возвращаясь домой из бара подшофе, стоит воспользоваться такси, дабы не привлекать внимание непьющих арабов.
2. Дресс-код
Запрет на открытую одежду. | Фото: Алексей Навальный.
Некоторые туристы всерьез считают, что по приезду в ОАЭ им придется тщательно подбирать одежду, стараясь соответствовать строгим законам этого мусульманского государства. Это миф. Несмотря на то, что большинство арабов постоянно носят кондуры и абаи, никаких запретов по поводу одежды в стране нет. Более того, многие мужчины в дневное время предпочитают носить привычную европейскую одежду, а вечером переодеваться в традиционные. Что касается женщин, что под длинной абаей часто скрываются дизайнерские платья, джинсы и множество золотых украшений.
Так что, приехав в один из эмиратов в качестве туриста, вы можете носить любую одежду, в том числе короткие платья, шорты и топы. Вас никто не оштрафует и не арестует. Единственное табу – мужчины с голым торсом и купальники за пределами пляжа. Ну и конечно, нужно придерживаться дресс-кода, если хотите посетить религиозные места страны.
3. Заоблачные цены
Арабские Эмираты – страна заоблачных цен. | Фото: Туту.ру.
Многие люди, собираясь в ОАЭ, рисуют себе образ «золотой» страны, где все купаются в роскоши и денег не считают. На самом деле так только кажется. В Эмиратах, также, как и везде, есть очень богатые и бедные люди, а соответственно в торговых точках представлены товары на любой кошелек.
По информации Novate.ru, восточный базар - первое место, куда следует отправиться на бюджетный шопинг. Там можно найти джинсы за 10 долларов, а если хорошо поторгуетесь, заплатите вдвое меньше. Будучи в Шардже, обязательно посетите сеть магазинов Gift Market. Там можно найти практически все - от сувениров до обуви и косметики по цене до 1000 рублей. Не забывайте и про крупные торговые центры, в период распродаж цены в них снижают в два, а то и три раза. Кроме того, там тоже можно торговаться.
Нет денег на рестораны? Тут на помощь придут популярные сети фастфудов: McDonald’s, Burger King, KFC и Jollibee. Ну а тем, кто собирается сам готовить, дорога в самые обычные супермаркеты Union Coop, Geant Hypermarket, Carrefour или Lulu.
4. Проявление чувств
Публичная демонстрация чувств. | Фото: Ofigenno.
Объединенные Арабские Эмираты – яркий образец абсолютной монархии. Такая форма правления плюс строгие законы шариата способствуют тому, что в глазах туристов эта страна состоит из одних лишь запретов. По мнению туристов, ни на одном из семи эмиратов нельзя в открытую целоваться, обниматься, громко смеяться и говорить. На самом деле, официально нет никаких запретов, есть просто нормы приличия и мусульманское воспитание.
Еще одно заблуждение – запрет на разговоры с арабскими женщинами. Заигрывать с ними точно не стоит, но обратиться за помощью можно. Особенно, если речь идет о молодых современных жительницах. Они чаще всего одеты в туники, джинсы и хиджабы.
5. Вкусная еда
Самая вкусная самобытная кухня. | Фото: 100 Дорог.
Восточные сладости, фрукты, пряности, травы, лучшие масла, сочное мясо, рыба… Казалось бы, в ОАЭ есть все, чтобы получить гастрономический оргазм. Однако европейская кухня накладывает отпечаток на Эмираты. Уличная еда и популярные сети фастфуда постепенно вытесняет рестораны национальной кухни. По информации Novate.ru, в последние годы все больше людей с целью экономии выбирают уличную еду.
6. Права женщин
Отсутствие прав у женщин. | Фото: applestory.
Информация о том, что у женщин в Арабских Эмиратах нет никаких прав, безнадежно устарела. Вопреки строгим законам Ислама, современные арабские уже не придерживаются всех вековых традиций. Например, жены уже давно обрели право голоса и может принимать важные решения наравне с мужем.
Кроме того, арабские женщины часто получают прекрасное образование в лучших вузах мира, однако они практически не имеют возможности построить карьеру на родине. По этой причине, многие женщины по окончанию учебы стараются остаться в Европе.
7. Нефтяной рай
Нефть и высокие доходы. | Фото: Желтый Журавль.
Забавно, но большинству людей, которые не видели жизнь эмиратов изнутри, эта страна кажется раем, где у всех есть нефтяные скважины, сейф с золотом и высокие доходы. На самом деле все далеко не так. Нефтедобыча в этой стране началась еще в 50-70-х годах. Тогда доходы от продажи нефти составляли 90 процентов общего дохода страны. Сейчас они составляют 30 процентов, а через несколько лет снизятся до 5-ти.
Молодые люди все чаще выбирают такие профессии, как инженер, доктор, архитектор, менеджер или технолог. Верблюды используются в основном для привлечения туристов, а дорогие суперкары – привилегия богатых. Их тут действительно немало, но столько же и обычных людей, живущих на среднюю зарплату.
8. Жара круглый год
Лето круглый год. | Фото: Pikabu.
Большинство туристов, которые планируют поездку в ОАЭ, думают, что лето в этом государстве длится круглый год. Отчасти это правда, лето здесь долгое, засушливое, с изнурительной жарой до 50 градусов. Даже в зимние месяцы температура воздуха держится на уровне 15-20 градусов выше нуля. Правда ночью часто опускается до пяти, а если прибавить к этому сильные пустынные ветра и очень высокую влажность получится не самая привлекательная картинка. Кстати, последние несколько лет погода «радует» некоторые эмираты снегом и морозом. В прошлом году снег выпал в Дубае, Рас-Аль-Хайме и Умм-Аль-Кувейне.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии