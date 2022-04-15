Отдых на природе: дом, частично встроенный в холм

Baomaru House - дом, частично встроенный в холм.
Спасаясь от шума и суеты мегаполисов, люди отправляются в поисках покоя куда-нибудь поближе к природе. Этот дом стал именно тем убежищем, где можно отдохнуть и расслабиться в тишине. Постройка частично интегрирована в естественный ландшафт, поэтому хозяева сближаются с природой в буквальном смысле.
Архитекторский проект бюро Rieuldorang Atelier.
Относительно недавно архитекторы из бюро Rieuldorang Atelier окончили работу над строительством дома Baomaru House, расположенном в месте Cheongdo-gun (Южная Корея). Хозяева пожелали получить жилье, которое не походило бы на их стандартную квартиру, поэтому дизайнеры спроектировали особняк, частично скрытый в холме.
Baomaru House. Фасад дома.
Baomaru House. Кухня со столовой.
Архитекторы опирались на концепцию «дом в земле – природа в доме». Некоторые жилые пространства в особняке расположены ниже уровня земли, что заставляет хозяев, привыкших жить в многоэтажке, испытывать новые ощущения.
Baomaru House. Интерьер.
Baomaru House. Оригинальный дизайн.
Белоснежные стены дома обработаны специальным влагоотталкивающим покрытием Lotusan. Поэтому во время дождя, фасад очищается подобно цветку лотоса: грязь смывается вместе с водой.
Baomaru House - жилой дом в Cheongdo-gun (Южная Корея).
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