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Отдых на природе: дом, частично встроенный в холм


Baomaru House - дом, частично встроенный в холм.

Baomaru House - дом, частично встроенный в холм.

Спасаясь от шума и суеты мегаполисов, люди отправляются в поисках покоя куда-нибудь поближе к природе. Этот дом стал именно тем убежищем, где можно отдохнуть и расслабиться в тишине. Постройка частично интегрирована в естественный ландшафт, поэтому хозяева сближаются с природой в буквальном смысле.

Архитекторский проект бюро Rieuldorang Atelier.

Архитекторский проект бюро Rieuldorang Atelier.

Относительно недавно архитекторы из бюро Rieuldorang Atelier окончили работу над строительством дома Baomaru House, расположенном в месте Cheongdo-gun (Южная Корея). Хозяева пожелали получить жилье, которое не походило бы на их стандартную квартиру, поэтому дизайнеры спроектировали особняк, частично скрытый в холме.
Baomaru House. Фасад дома.

Baomaru House. Фасад дома.

 
Baomaru House. Кухня со столовой.

Baomaru House. Кухня со столовой.

Архитекторы опирались на концепцию «дом в земле – природа в доме». Некоторые жилые пространства в особняке расположены ниже уровня земли, что заставляет хозяев, привыкших жить в многоэтажке, испытывать новые ощущения.
Baomaru House. Интерьер.

Baomaru House. Интерьер.

 
Baomaru House. Оригинальный дизайн.

Baomaru House. Оригинальный дизайн.

Белоснежные стены дома обработаны специальным влагоотталкивающим покрытием Lotusan. Поэтому во время дождя, фасад очищается подобно цветку лотоса: грязь смывается вместе с водой.

Baomaru House - жилой дом в Cheongdo-gun (Южная Корея).

Baomaru House - жилой дом в Cheongdo-gun (Южная Корея).

 

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Отдых на природе: дом, частично встроенный в холм

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Отдых на природе: дом, частично встроенный в холмПодписаться на мой Instagram
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