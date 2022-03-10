10 любопытных фактов из истории велосипедов, о которых не знаю даже фанаты «покатушек»

От опасного велосипеда к безопасному

1. С чего всё начиналось

Один из первых велосипедов.

2. Дрезина - предтеча велосипеда

А что было до...

3. Первые шаги

Творение Пьера Мишо и Пьера Лаллемена.

4. Дробильщики костей

Один из первых велосипедов.

5. Знак на месте первого ДТП

Знак на месте первого ДТП.

6. Пенни-фартинг

Первый в мире велосипед.

7. Рождение велоспорта

Прокатиться на таком велосипеде - особый шик.

8. От опасного велосипеда к безопасному

От опасного велосипеда к безопасному

9. Лигерады

Лигерады - привет из прошлого.

10. Мощеные дороги

Мощеные дороги для велосипедистов.