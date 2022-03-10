10 любопытных фактов из истории велосипедов, о которых не знаю даже фанаты «покатушек»

От опасного велосипеда к безопасному
Сегодня, несмотря на развитие автомобильного транспорта, велосипеды пользуются огромной популярностью. Кто-то ежедневно садится на велосипед, чтобы добраться на учёбу или на работу, другие же используют велосипед для прогулок по выходным. При этом мало кто задумывается, что изобретение велосипеда имеет интересную историю и с ним связано множество любопытных и забавных фактов.
1. С чего всё начиналось
Один из первых велосипедов.
Впервые велосипеды были представлены в 1800-х годах в Европе, сегодня было произведено уже более 1 миллиарда велосипедов. Это вдвое больше, чем количество автомобилей, которые когда-либо были изготовлены. Во многих частях мира велосипеды являются основным видом транспорта.
2. Дрезина - предтеча велосипеда
А что было до...
Предшественником велосипеда была дрезина — по сути велосипед без педалей, для езды на которой человеку требовалось отталкиваться ногами от земли. Дрезина впервые появилась в Германии и Франции в 1817 году.
3. Первые шаги
Творение Пьера Мишо и Пьера Лаллемена.
После этого французы Пьер Мишо и Пьер Лаллемен решили оснастить дрезину коленчатым приводом и педалями. Именно данное устройство впервые стало известно, как велосипед.
4. Дробильщики костей
Один из первых велосипедов.
Первые велосипеды прозвали «дробильщиками костей». Они получили это прозвище, потому что ездить на них было очень неудобно. Чтобы примерно понять ощущения, стоит представить, каково прокатиться верхом на раме из кованого железа с деревянными колесами и шинами из железа.
5. Знак на месте первого ДТП
Знак на месте первого ДТП.
Примерно в это же время шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан совершил то, что было названо самым первым ДТП на велосипеде — он сбил маленькую девочку (за это его оштрафовали на 5 шиллингов). Макмиллан также утверждал, что именно он изобрел первый велосипед.
6. Пенни-фартинг
Первый в мире велосипед.
Тем не менее, первым настоящим велосипедом стал «пенни-фартинг». Он по сути был доработанной французской дрезиной. Как правило, у этих устройств передние колеса были намного более крупными, чем задние. Поскольку педали крепились непосредственно к переднему колесу, производители велосипедов поняли, что чем больше они сделают это колесо, тем дальше можно проехать с каждым вращение педали.
7. Рождение велоспорта
Прокатиться на таком велосипеде - особый шик.
Введение пенни-фартинга совпало с рождением велоспорта как вида спорта. В 1880-е годы, пенни-фартинги были вытеснены так называемыми «безопасными велосипедами».
8. От опасного велосипеда к безопасному
От опасного велосипеда к безопасному
Чтобы догадаться о том, почему новый велосипед был назван безопасным, стоит просто взглянуть на него - переднее колесо уже не было столь же опасно огромным. Причиной этого было развитие цепного привода. Теперь ведущим колесом было заднее, а переднее служило для управления.
9. Лигерады
Лигерады - привет из прошлого.
Велосипеды мало изменились в течение прошлого века, хотя больше они и не называются «безопасными». Сегодня шаблону «безопасного велосипеда» не отвечают разве что лигерады, в которых человек полулежит в сиденье.
10. Мощеные дороги
Мощеные дороги для велосипедистов.
Наверняка многие думают, что мощеные дороги появились только с появлением автомобилей. На самом деле их начали делать, поскольку все ездили на велосипедах.
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