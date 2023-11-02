Бытовые лайфхаки для хозяюшек, знающих цену деньгам

Все еще думаете, что различные домашние хитрости – пережитки советского прошлого, и с современным ассортиментом кухонных гаджетов и бытовой химии пользоваться подобными лайфхаками нет никакого смысла? Готовы с этим поспорить.







Женщины, которые применяют для ведения хозяйства проверенные бытовые приемы, справляются с поставленными задачами гораздо быстрее и эффективнее. Novate.ru предлагает убедиться в этом на собственном опыте, используя лайфхаки из статьи.



Лайфхак 1: Продлить свежесть имбиря с помощью воды

Лайфхак 2: Отмыть духовку капсулой для стирки

Лайфхак 3: Игнорировать влажную уборку

Лайфхак 4: Очистить диван с помощью крышки от кастрюли

Лайфхак 5: Помыть посуду молотым кофе

Лайфхак 6: Убрать застарелый жир чаем

Лайфхак 7: Приготовить ароматный бульон из шелухи

Лайфхак 8: Сохранить цвет одежды с помощью лаврового листа

Положите корень имбиря в банку и залейте водой.В холодное время года, когда наступает сезон простуд, популярными становятся цитрусовые, мед, малиновое варенье, имбирь, ведь эти продукты укрепляют иммунитет, позволяют справиться с первыми симптомами ОРВИ или облегчить течение гриппа. Особенно эффективным в этих вопросах является имбирь, который часто добавляют в чай и некоторые десерты.Если вы тоже являетесь его фанатом, вас наверняка интересует вопрос, как правильно хранить корень, чтобы он дольше оставался свежим и мог использоваться для приготовления блюд и напитков. Мудрые хозяйки кладут имбирь в стеклянную банку и заливают водой – в таких условиях корень может храниться больше месяца. Когда он вам понадобится, просто достаньте плод из банки, отрежьте необходимый кусочек, а оставшуюся часть вновь положите в воду. Кстати, даже если вы полностью очистите растение от кожицы, оно все равно не испортится.Можно использовать капсулу для стирки или таблетку для посудомойкиКапсулы для стирки, особенно с двойным или тройным эффектом, гораздо популярнее, чем порошки или гели. И это вполне естественно, ведь хозяйкам достаточно лишь положить одну штуку в барабан и выбрать необходимый режим стирки. Капсулы компактные, эффективные, после них не нужно чистить отсек для моющих средств. Кроме того, вы избавляете себя от необходимости покупать сразу три емкости с бытовой химией: порошком, кондиционером и пятновыводителем. Но это лишь вершина айсберга. Бывалые хозяйки также приловчились использовать капсулы для решения бытовых проблем.Например, с их помощью можно с легкостью отмыть духовку. Хотите удостовериться в этом? Возьмите противень, положите в него капсулу, залейте емкость кипятком и поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. За это время жир станет более податливым, отойдет от стенок, и вам останется лишь устранить его с помощью влажной тряпки или губки для мытья посуды.Аналогичное действие и у таблетки для посудомоечной машины. Процедура ничем не отличается от вышеупомянутой: кладете таблетку в противень, заливаете горячей водой и отправляете в духовой шкаф. Это решение помогает сэкономить время и силы, ведь вам не приходится оттирать засохший жир от стенок «вручную». Но в то же время экономичным его не назовешь – и капсулы, и таблетки для посудомойки стоят недешево. Поэтому предлагаем пользоваться данным лайфхаком только при сильных загрязнениях.Лакированную мебель лучше вытирать сухой тряпкой.Не торопитесь говорить, что мы не в своем уме. Влажная уборка действительно является важной составляющей порядка в доме, но некоторым поверхностям она просто не нужна. Так, например, лакированную мебель достаточно протирать сухой фланелевой или вискозной тряпочкой – так пыль на нее не садится гораздо дольше.А если вы в целом хотите сократить уборку в комнатах, просто устраните причины появления пыли в квартире. Чаще всего – это пересушенный воздух. Поэтому чаще включайте увлажнитель или пользуйтесь специальной мойкой. Оба устройства небольшие, но очень полезные – вы точно оцените!Если на диване есть пятно, понадобится специальный «инструмент» для чисткиКогда хозяйка замечает пятна на мягкой мебели, настроение сразу портится. Во-первых, они ухудшают внешний вид диванов и кресел, а во-вторых, сложно выводятся, причем, совершенно неважно, о каких именно загрязнениях идет речь – следах от вина и кофе или пятен от пиццы. Наверное, именно поэтому в интернете существует большое количество лайфхаков для очистки мебели, а в магазинах представлено много бытовой химии для борьбы с самыми разными пятнами.Какое бы средство вы в итоге ни выбрали, магазинное или домашнее, предлагаем воспользоваться следующей хитростью. Возьмите тряпку, смочите ее в чистящем средстве, хорошо выжмите, а затем закрепите на крышке от кастрюли. В результате у вас получится специальный инструмент, которым будет проще чистить запачканную мебель.Нанесите кофе на губку и помойте тарелкуХозяйки, у которых нет посудомоечной машины, ненавидят мыть посуду – это факт. Лишь немногие воспринимают процесс как своеобразную медитацию, большинство же пытаются спихнуть эту проблему на плечи мужа или откладывают процедуру до последнего. К счастью, мы знаем, как получать от мытья посуды гораздо больше удовольствия. И поможет в этом ароматный молотый кофе.Насыпьте немного на губку, а затем протрите тарелки, кружки и приборы так, как делаете это обычно. Вы удивитесь, но кофе действительно отмоет частички еды и следы от жира, и в качестве бонуса наполнит кухню потрясающим запахом.Конечно, если каждый день использовать этот лайфхак, то можно разориться, ведь кофе стоит гораздо дороже, чем средство для мытья посуды, но в крайних случаях, когда бытовая химия неожиданно закончилась, можно смело к нему прибегнуть.В чайной заварке можно замочить посуду или использовать пакетик как губку.Кстати, помыть посуду можно не только кофе, но и чаем (получится гораздо бюджетнее). Закройте слив раковины, наполните ее кипятком, окуните несколько чайных пакетиков, подождите, пока они заварятся, а потом замочите грязную посуду примерно на 15-20 минут. По истечении времени просто протрите тарелки губкой – жир отмоется, как по велению волшебной палочки! Кстати, для этой цели можно также брать использованные чайные пакетики, которые вы обычно выбрасываете в мусорное ведро. Отличный вариант экономии!Добавляйте чесночную шелуху в бульон для супаЧеснок – достаточно неоднозначный овощ. Кто-то не представляет без него свои блюда, ценит за пикантный вкус и аромат, а кто-то, наоборот, считает слишком резким и использует по минимуму. К какой бы категории поваров вы ни относились, советуем взять на заметку следующую уловку – не выбрасывайте чесночную шелуху в мусорное ведро. Лучше добавляйте ее в кипящий бульон, а когда он будет готов – доставайте с помощью шумовки. Шелуха отдаст жидкости свой пикантный вкус и аромат, при этом готовый суп не получится слишком резким. Кстати, гораздо удобнее будет положить шелуху в тонкий мешочек (обычно такие используют для заваривания чая) и опустить в кастрюлю – тогда не придется «гонятся» за ней с ложкой.Лавровый лист и соль можно класть прямо в барабан.Лавровый лист был одной из любимых приправ еще у наших мам и бабушек, и современные хозяйки используют его на кухне не реже. Но мало кто знает, что он является прекрасным помощником не только в готовке, но также в стирке.Возьмите плотный носок, положите в него десять небольших лавровых листочков, добавьте четыре столовых ложек соли и завяжите на узел. После этого отправьте носок в барабан стиральной машины к цветным вещам и запустите нужный режим. Благодаря соли и эфирным маслам, которые входят в состав лаврушки, одежда сохранит свой цвет и не будет линять.