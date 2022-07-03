Аптечное средство, которое поможет огурцам пойти в рост и обильно заплодоносить

Всего одно аптечное средство поможет огурцам пойти в рост и обильно заплодоносить. Эти таблетки доступные и недорогие, а эффект от них — как от тележки навоза!







Таблетки называются «Аспаркам». Вместо них также можно использовать схожее средство — «Панангин». Это источник магния и калия, которых, как правило, не хватает огурцу для обильного плодоношения.







Всё, что нужно сделать — это закопать таблетку возле куста на небольшом расстоянии и пролить. Всего нужно прикопать 2-3 таблетки около одного куста. По мере полива таблетки будут медленно отдавать питательные вещества огурцам, и те отблагодарят хорошим урожаем.







Подробнее о том, чем подкормить огурцы, смотрите в видео ниже:



