Всего одно аптечное средство поможет огурцам пойти в рост и обильно заплодоносить. Эти таблетки доступные и недорогие, а эффект от них — как от тележки навоза!
Таблетки называются «Аспаркам». Вместо них также можно использовать схожее средство — «Панангин». Это источник магния и калия, которых, как правило, не хватает огурцу для обильного плодоношения.
Всё, что нужно сделать — это закопать таблетку возле куста на небольшом расстоянии и пролить. Всего нужно прикопать 2-3 таблетки около одного куста. По мере полива таблетки будут медленно отдавать питательные вещества огурцам, и те отблагодарят хорошим урожаем.
Подробнее о том, чем подкормить огурцы, смотрите в видео ниже:
Аптечное средство, которое поможет огурцам пойти в рост и обильно заплодоносить
Всего одно аптечное средство поможет огурцам пойти в рост и обильно заплодоносить. Эти таблетки доступные и недорогие, а эффект от них — как от тележки навоза!
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