Как быстро справиться с засором и неприятным запахом из труб

Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой, когда вода начинает плохо выходить из слива и из канализации начинает неприятно пахнуть.

Порой даже дорогие химические средства для прочистки труб не справляются с задачей, засор никуда не девается. К сожалению, мало кто знает, что решить проблему можно очень просто с помощью средства для мытья посуды.

Для прочистки труб потребуется порядка 300 мл густого средства для мытья посуды. Если засор очень сильный, используйте немного больше средства. Просто вылейте средство в слив и оставьте минимум на 30 минут.







Затем необходимо наполнить раковину горячей водой.







Когда раковина полностью наполнится водой, откройте слив. Горячая вода промоет трубы, жир в которых был растворен моющим средством.







Регулярно проводите эту простую процедуру, и у вас не возникнет проблем с серьезными засорами и неприятным запахом из труб.

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