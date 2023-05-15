Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой, когда вода начинает плохо выходить из слива и из канализации начинает неприятно пахнуть.
Порой даже дорогие химические средства для прочистки труб не справляются с задачей, засор никуда не девается. К сожалению, мало кто знает, что решить проблему можно очень просто с помощью средства для мытья посуды.
Для прочистки труб потребуется порядка 300 мл густого средства для мытья посуды. Если засор очень сильный, используйте немного больше средства. Просто вылейте средство в слив и оставьте минимум на 30 минут.
Затем необходимо наполнить раковину горячей водой.
Когда раковина полностью наполнится водой, откройте слив. Горячая вода промоет трубы, жир в которых был растворен моющим средством.
Регулярно проводите эту простую процедуру, и у вас не возникнет проблем с серьезными засорами и неприятным запахом из труб.
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Как быстро справиться с засором и неприятным запахом из труб
Каждая хозяйка рано или поздно сталкивается с проблемой, когда вода начинает плохо выходить из слива и из канализации начинает неприятно пахнуть.
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