Секреты, которые сделают ваш дом стильным и уютным без денежных затрат

Красивый и стильный интерьер можно получить и без больших вложений сил и средств. Главное – это следовать правилам, которые придумали для нас великие умы в сфере дизайна. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми очень важными хитростями.
1. Правило «тройки» в декоре интерьера
Правило гласит, что в одном месте должно быть что-нибудь вертикальное, горизонтальное и скульптурное, которое сможет объединить две составляющие. Нечетное число предметов воспринимается нами сбалансировано, естественно и привлекательно, поэтому интерьер выглядит намного интереснее.
2. Белые полотенца в ванной комнате
Почему именно белые? Потому что белоснежный цвет ассоциируется с чистотой и свежестью. Следите за этими предметами и всегда меняйте полотенца на новые и чистые.
3. Салфетки на обеденном столе
Пусть вы выбрали для себя стиль минимализм, но без салфеток обеденный стол будет смотреться слишком просто. Обычные салфетки добавляют комнате чуть больше изыска.
4. Белые классические свечи
Свечи воспринимаются как деталь уютной и теплой атмосферы. Добавьте обычные белые свечи разных размеров себе на стол или полку, чтобы они создавали приятную ауру в квартире.
5. Демонстрация хобби
Если у вас есть любимое хобби, тогда стоит его показать всем гостям и домочадцам. Неважно, чем именно вы занимаетесь, любые детали покажут ваш истинный вкус и характер.
6. Графин для питьевой воды
Обычный графин может изменить интерьер? Да, если вы купите необычный вариант графина. Например, фигурный, хрустальный или другой вид ёмкости позволит сделать графин центром комнаты.
7. Креативное хранение книг
Из-за появления интернета и смартфонов многие люди отказались от бумажных экземпляров книг и журналов. А зря. Именно книги могут стать привлекательной чертой в дизайне. Конечно, хаотичное хранение не подходит, нужно подойти к их хранению более креативно.
8. Красивая бутылка в качестве вазы
Хенд мейд всегда почитался дизайнерами. Благодаря уникальной вещице интерьер уже смотрится совершенно по-другому. Попробуйте смастерить что-то своими руками, на первый раз можно выбрать бутылку, которая красиво оформлена в виде вазы.
9. Подушки с интересными надписями и рисунками
Совсем простой способ обновить свой дизайн – это использовать текстиль. Кроме пледа и скатерти, также стоит добавить на свой диван или кровать несколько креативных подушек с интересными надписями.
10. Декор входной двери
В других странах очень распространено украшать свою входную дверь. В нашей стране такой вариант декора подходит обладателям частного дома. На дверь можно сделать любой венок из подручных материалов.
Стильный интерьер создается благодаря хорошей фантазии, но также важно учитывать правила красивого дизайна. В статье мы рассказали, что можно сделать для обновления своей квартиры.
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