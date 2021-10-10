Секреты, которые сделают ваш дом стильным и уютным без денежных затрат

Красивый и стильный интерьер можно получить и без больших вложений сил и средств. Главное – это следовать правилам, которые придумали для нас великие умы в сфере дизайна. Сегодня мы поделимся с вами некоторыми очень важными хитростями.



1. Правило «тройки» в декоре интерьера

2. Белые полотенца в ванной комнате

3. Салфетки на обеденном столе

4. Белые классические свечи

5. Демонстрация хобби

6. Графин для питьевой воды

7. Креативное хранение книг

8. Красивая бутылка в качестве вазы

9. Подушки с интересными надписями и рисунками

10. Декор входной двери

Правило гласит, что в одном месте должно быть что-нибудь вертикальное, горизонтальное и скульптурное, которое сможет объединить две составляющие. Нечетное число предметов воспринимается нами сбалансировано, естественно и привлекательно, поэтому интерьер выглядит намного интереснее.Почему именно белые? Потому что белоснежный цвет ассоциируется с чистотой и свежестью. Следите за этими предметами и всегда меняйте полотенца на новые и чистые.Пусть вы выбрали для себя стиль минимализм, но без салфеток обеденный стол будет смотреться слишком просто. Обычные салфетки добавляют комнате чуть больше изыска.Свечи воспринимаются как деталь уютной и теплой атмосферы. Добавьте обычные белые свечи разных размеров себе на стол или полку, чтобы они создавали приятную ауру в квартире.Если у вас есть любимое хобби, тогда стоит его показать всем гостям и домочадцам.Неважно, чем именно вы занимаетесь, любые детали покажут ваш истинный вкус и характер.Обычный графин может изменить интерьер? Да, если вы купите необычный вариант графина. Например, фигурный, хрустальный или другой вид ёмкости позволит сделать графин центром комнаты.Из-за появления интернета и смартфонов многие люди отказались от бумажных экземпляров книг и журналов. А зря. Именно книги могут стать привлекательной чертой в дизайне. Конечно, хаотичное хранение не подходит, нужно подойти к их хранению более креативно.Хенд мейд всегда почитался дизайнерами. Благодаря уникальной вещице интерьер уже смотрится совершенно по-другому. Попробуйте смастерить что-то своими руками, на первый раз можно выбрать бутылку, которая красиво оформлена в виде вазы.Совсем простой способ обновить свой дизайн – это использовать текстиль. Кроме пледа и скатерти, также стоит добавить на свой диван или кровать несколько креативных подушек с интересными надписями.В других странах очень распространено украшать свою входную дверь. В нашей стране такой вариант декора подходит обладателям частного дома. На дверь можно сделать любой венок из подручных материалов.Стильный интерьер создается благодаря хорошей фантазии, но также важно учитывать правила красивого дизайна. В статье мы рассказали, что можно сделать для обновления своей квартиры.