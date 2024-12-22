На планете множество государств, каждое из которых имеет собственные традиции и привычки. Само собой, что это относится и к еде — то, что считается нормой в одних странах, будет вызывать, как минимум, недоумение в другой.









Но порой эти традиции настолько странные, что в их реальность даже не сразу и верится.

1. Япония

2. Португалия

3. Скандинавские страны

4. Китай

5. Франция

Вашему вниманию самые любопытные пищевые привычки из разных уголков света.Японцы так много едят морепродуктов, что их организмы подстроились к этому рациону.Страна Восходящего Солнца до сих пор впечатляет своими традициями, в том числе продовольственными. Причём некоторые из них отразились даже на физиологии местных жителей. Так, оказывается, что рыба настолько плотно и долго входила в их рацион, что организмы японцев научились легче воспринимать и перерабатывать морепродукты, чем то же мясо.У японцев совершенно нормально чавкать погромче.Не менее интересными являются их традиции поведения за столом. Например, если хочется показать повару или хозяйке, приготовившей угощения, что еда вам нравится, это можно сделать звуком. Точнее сказать, чавканьем — если громко пережёвывать пищу в Японии, то это будет считаться своеобразной похвалой мастеру.Морковная ботва в Португалии — это сырьё для варенья.Некоторые старые традиции в приготовлении и употреблении пищи находят отражение в современных привычках. Ярким примером тому является Португалия, где довольно популярным является рецепт джема из стеблей морковки. А ведь это продолжение некогда повсеместной для западноевропейских стран привычки есть не плоды моркови, а именно ботву.Новогодняя традиция, связанная с виноградом.Занятная традиция у португальцев связана с виноградом — оказывается, в моменты наступления Нового Года, когда бьют куранты, они съедают ровно 12 виноградинок, так как это считается хорошей приметой. К слову, в Испании тоже так делают. Виноделие в Португалии тоже неплохо развито: по информации редакции novate.ru, именно эта страна является Родиной одного из его сортов, портвейна.Тухлая рыба — занятная скандинавская закуска.То, что в странах Скандинавии популярна рыба, вряд ли кого-то удивит, учитывая их географическое положение. Однако есть в их кулинарных традициях такие блюда из неё, что диву даёшься. А всё потому, что рыба там… тухлая — её специально портят, или подвергают ферментации, чтобы она имела специфический вкус и запах.Национальное шведское блюдо из прокисшей сельди.Отведать такой странный деликатес можно например, у исландцев, которые имеют в своём арсенале блюдо под названием хакарл, где используется испорченное мясо акулы. Более привычную рыбку в непривычной обработке предложат в Швеции — там в национальной кухне популярным блюдом является сюрстремминг, который готовят из протухшей сельди.Лапшу в Китае не разрезают из суеверия, оказывается.Лапша в азиатских странах, в том числе Китае, всегда имела особое значение. Но именно последние придают ей ещё и символический смысл — она ассоциируется с долгой жизнью и крепким здоровьем. На основе этой убеждённости выросло суеверие, что лапшу нельзя разламывать или разрезать, так как своё назначение в виде некоего съедобного оберега она сохраняет только в целом виде.Китайский десерт Гуйхуагао, где используются цветы.Другая занятная кулинарная традиция связана уже с десертами. Справедливости ради, стоит уточнить, что присуща она не только Китаю, но и другим азиатским государствам, например, Японии. Оказывается, там любят готовить сладкие блюда из… цветов. Особенно интересными для использования в приготовлении десертов является османтус, который можно отыскать среди ингредиентов желейного Гуйхуагао или в азиатской вариации рахат-лукума.Французы вычислили, когда камамбер самый вкусный.Один из центров высокой классической кухни тоже может удивить парочкой занятных пищевых привычек. Например, известные своей любовью к сыру французы как никто другой умеют есть камамбер. А дело всё в том, что они держат его нетронутым к моменту, пока его срок годности практически не закончится, и только потом принимаются им лакомиться. Причиной такой странной традиции является мнение, что именно в конце своего свежего состояния камамбер лучше всего раскрывает вкус и аромат.