Корейская актриса раскрыла секрет, как похудеть и не набирать вес

Корейская актриса неузнаваемо изменилась всего за полгода.
Известная корейская актриса Ли Тэ-Им недавно всколыхнула общественность своим рассказом о том, как ей удалось так похудеть за последнее время. Ее признание удивило людей так сильно, что о Ли написала не только азиатская пресса, но и интернет-издания в Европе и Америке.
Корейская актриса Ли Тэ-Им пару лет назад.
Ли Тэ-Им в 2014 году.
Ли Тэ-Им (Lee Tae-Im), которая на сегодняшний день снялась в трех полнометражных фильмах и нескольких сериалах, была известна как девушка с очень женственной фигурой. Таких девушек, как она, обычно называют "аппетитная" - не худая, но и не толстая. Однако в начале этого года она появилась на очередном телешоу, и не заметить то, как сильно она похудела, было невозможно.
Ли Тэ-Им в 2017 году.
Конечно, ведущие шоу спросили ее, как ей удалось похудеть. Молодая актриса сказала, что добиться результата ей помогла только экстремальная диета, согласно которой она полгода ела только три ложки риса с день, и больше ничего. На вопрос ведущего, зачем же так жестоко истязать свой организм, девушка ответила: "Я была на фотосессии с двумя другими актрисами - Парк Хан-Бьюл и Ли Че-Йанг. У них были идеальные тела. А мне было так стыдно за то, как я выгляжу и как я смотрюсь рядом с ними. Я так сильно расстроилась, что даже заплакала."
Фотография из Инстаграма актрисы.
Одно из последних фото корейской молодой актрисы.
Актриса призналась, что понимает, что ее диета не совсем здоровая и советовать такой способ похудеть - не лучшая идея. Но в то же время, Ли считает, что сейчас у нее "очень здоровый вид" и что не смотря на всю экстремальность ее способа похудеть, она очень счастлива и довольна тем, как выглядит. Ли говорит, что ей удалось не сорваться с диеты благодаря тому, что она держала в уме образ того, как красиво она будет выглядеть на экране, когда достигнет желаемого результата.
*Mне было так стыдно за то, как я выгляжу, что даже заплакала.*
Фотография из Инстаграма Ли Тэ-Им.
После того, как Ли выставила новые фотографии в свой Инстаграм, под ними появилось множество комментариев по поводу того, что вид актрисы им не кажется здоровым, и что такую диету не то что использовать, даже просто говорить о ней не следует. На что Ли согласилась, что некоторые ее друзья и коллеги считают ее теперь слишком худой.
Ли Тэ-Им.
"Однажды ко мне подошел О-Чан-Сук и сказал, мол, ты выглядишь слишком уж худой. После этого я набрала 2 или 3 килограмма, ну, чтобы здоровье не повредилось," - объясняет Ли Тэ-Им, добавляя, что набрала эти килограммы, добавив к трем ложкам риса еще три в день. Остается надеяться, что это была шутка и актриса питается более здоровой пищей.
Одна из последних фотографий актрисы. Февраль 2017.
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