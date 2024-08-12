Корейская актриса раскрыла секрет, как похудеть и не набирать вес

Корейская актриса неузнаваемо изменилась всего за полгода.

Корейская актриса Ли Тэ-Им пару лет назад.

Ли Тэ-Им в 2014 году.

Ли Тэ-Им в 2017 году.

Фотография из Инстаграма актрисы.

Одно из последних фото корейской молодой актрисы.

*Mне было так стыдно за то, как я выгляжу, что даже заплакала.*

Фотография из Инстаграма Ли Тэ-Им.

Ли Тэ-Им.

Одна из последних фотографий актрисы. Февраль 2017 .